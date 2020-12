Dresden/Leipzig

Die wegen der Corona-Pandemie vorgezogenen Weihnachtsferien in Sachsen (Start am 19. Dezember) sorgen bei vielen berufstätigen Eltern von Grundschülern für organisatorische Probleme. Grund: Noch ist an den Grundschulen im Freistaat unklar, ob an den beiden ursprünglichen Schultagen 21.und 22. Dezember zumindest die Hortbetreuung abgesichert wird. Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hat in einem Online-Forum jetzt klargemacht, dass es keine generelle Lösung dafür im Freistaat geben wird. „Einige Horte werden öffnen, einige nicht“, sagte er am Dienstagabend in Dresden. Sein Ministerium werde da keine direkte Linie vorgeben, sondern die Entscheidung den Schulen selbst überlassen, so der Minister. Schulen gegenüber, die für 21. und 22. Dezember schon zum Schuljahresstart ihre flexiblen Ferientage als „Brückentage“ eingeplant hätten, wolle man sich kulant zeigen. „Wir wollen ja niemand bestrafen. Diese Schulen bekommen die zusätzlichen Ferientage anders verrechnet,“ , sagte Piwarz.

„Nicht nur Hauptfächer unterrichten“

Eindeutig positionierte sich der Minister zur Frage, ob in der Corona-Krise im schulischen Regelbetrieb nur noch die Hauptfächer unterrichtet werden sollen und Nebenfächer wie Musik und Sport gestrichen werden können. „Schule ist mehr als Deutsch und Mathe“, sagte er. „Wir wollen solange es geht weiter alle Fächer abbilden. „Wenn Regelbetrieb stattfindet, dann mit allen Fächern.“ Sachsen versuche zudem, soviel Präsenzunterricht wie möglich durchzuführen.

Weiter keine Maskenpflicht für Primar-Stufe

Bei 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Inzidenzwert) soll der Regelbetrieb aber eingeschränkt werden. Dann, so Piwarz, gebe es an den Grundschulen Klassenleiterunterricht mit festen Klassen geben und an weiterführenden Schulen Wechselunterricht. „Die Abschlussklassen von Gymnasien und Oberschulen sind davon aber ausgenommen.“ In Hotspots (Inzidenz über 200) gelte dann auch ab Klasse 7 Maskenpflicht im Klassenraum, so der Minister. Die Primarstufe (Klasse 1 bis 4) sei von der Maskenpflicht auch in Corona-Krisengebieten wie dem Erzgebirge ausgenommen. „Mit dem abgestuften Verfahren kommen wir gut zurecht“, sagte der Minister unter Verweis auf die Leipziger Forschungen von Unikinderklinik-Chef Wieland Kiess. Demnach geht von Kita- und Grundschulkindern nur eine geringe Corona-Ansteckungsgefahr aus.

Von André Böhmer