Vorläufiges Ergebnis der Obduktion: Zwölfjähriger in Kuckeland ist ertrunken

Grimma/Kuckeland

Der zwölfjährige Junge, der am Freitagabend in Kuckeland bei Grimma zu Tode kam, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ertrunken. Davon geht die Staatsanwaltschaft Leipzig aus und beruft sich dabei auf das vorläufige Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung.

Ob gesundheitliche Einschränkungen ursächlich für das Ertrinken waren, hätten die Sachverständigen der Rechtsmedizin bei der Obduktion nicht sicher feststellen können, sagte Behördensprecherin Vanessa Fink der LVZ.

Staatsanwaltschaft kündigt weitere Untersuchungen an

Um die Todesursache abschließend zu klären, würden noch Zusatzuntersuchungen durchgeführt. Erfahrungsgemäß sei mit dem Vorliegen der entsprechenden Ergebnisse jedoch erst in einigen Wochen zu rechnen, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft.

Die Eltern des Jungen bemerkten am Freitagabend das Verschwinden ihres Sohnes. Sie begannen sogleich mit der Suche im eigenen Garten sowie im weiteren Umfeld und informierten zeitnah die Polizei. Auch ein Dorfbewohner beteiligte sich an der Suche.

Junge wurde leblos im Garten gefunden

Der Zwölfjährige konnte nur noch leblos im etwa zehn mal 20 Meter großen Gartenteich gefunden werden. Stand jetzt gebe es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Jungen. Es sei davon auszugehen, dass er ohne Erlaubnis seiner Eltern zum Baden in den Teich ging, so Fink.

Nach LVZ-Recherchen ging der Junge auf das Evangelische Schulzentrum Muldental in Großbardau. Geschäftsführer Niko Kleinknecht bestätigte das auf Anfrage: „Am Montag beginnt die Vorbereitungswoche. Dann werden wir im Kollegenkreis überlegen, was wir tun können.“

Von Haig Latchinian