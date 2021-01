Vorwürfe der LVZ-Leser: Warum geht das Impfen gegen Corona so langsam voran?

Leipzig

Am 26. Dezember 2020 wurde eine Seniorin in Sachsen-Anhalt als erste Deutsche gegen Corona geimpft. Seitdem werden täglich Dosen des Serums gespritzt; seit gestern auch in den Impfzentren in Sachsen. Doch den LVZ-Lesern geht die Immunisierung nicht schnell genug. In ihren Kommentaren werfen sie der Politik vor, die Impfkampagne schlecht vorbereitet zu haben. In ihren Wortmeldungen geht es aber auch um die Verwendung von Anglizismen und den Umgang mit Straftätern in Sachsen.

Sachsen mit einer der geringsten Quoten

Zur Impfsituation im Freistaat: Die derzeitige Impfsituation in Sachsen ist aktuell so unbefriedigend, dass dringender Handlungsbedarf erforderlich ist. Sachsen hat deutschlandweit die höchste Inzidenzrate und gleichzeitig eine der geringsten Impfquoten. Eine der Begründungen, dass in den Heimen zum Beispiel die Zustimmungen bei vorliegenden Betreuungsverfügungen fehlen, ist nur zu kritisieren.

Jeder Tag kann weitere schwere Erkrankungen oder Todesfälle verhindern helfen. Bei der Gesundheitsministerin sollten ein tägliches Rapportsystem zur aktuellen Lage und die erforderlichen Maßnahmen mit den Verantwortungsträgern eine Beschleunigung der Situation erreichen.

Es ist den Bürgern überhaupt nicht zu vermitteln,weshalb in Sachsen mit der hohen Infektionsquote nicht effizient gehandelt wird. Es stehen Menschenleben und Erkrankte auf dem Spiel, deshalb macht einen die derzeitige Situation tief betroffen. (Dr. Dagmar Pönisch, per E-Mail)

Steuergelder für die Impfstoff-Forschung

Zur Impfstoff-Herstellung: „Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“ – die bisher von der deutschen Firma Biontech aus Mainz gelieferten und für das erste Quartal 2021 angekündigten Lieferungen ähneln einem Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Damit lassen sich nicht mal alle Personen der Prioritätsgruppe 1 impfen.

Die Lieferungen der amerikanischen Firma Moderna und weitere Lieferungen von Biontech sind nicht fest terminiert und ziehen sich bis ins Jahr 2022. Von der Jahresproduktion von Biontech soll die BRD ganze 18 Prozent erhalten, obwohl der deutsche Steuerzahler mehrere 100 Millionen Euro in die Entwicklung des Impfstoffes investiert hat. Länder wie USA, Kanada und Israel haben sich höhere Anteile gesichert.

Andere Länder wie Ungarn haben sich den russischen Impfstoff gesichert. Weite Teile Südamerikas werden mit chinesischem Impfstoff versorgt. Über diese Impfstoffe wird in Deutschland entweder geschwiegen oder tendenziös negativ berichtet. ( Manfred R. Meyer, 04416 Markkleeberg)

Mutige Entscheidungen sind jetzt gefragt

Zu politischen Entscheidungen: Die Situation durch die Pandemie ist für mich durchaus vergleichbar mit den Naturkatastrophen der Hamburger Sturmflut oder auch der Hochwasser an Elbe und Mulde Anfang dieses Jahrhunderts. Da gab es kein langes Hin- und Her-Geschwätz. Da waren mutige Entscheidungen gefragt, die keinesfalls allen gefielen. Auch da ging es nicht um „gefallen“ oder ob die Reihenfolge der üblichen Entscheidungsbefugten eingehalten worden ist. Da ging es genau wie in der Pandemie zu allererst und vorrangig um Menschenleben. Da waren mutige Einzelentscheider mit Sachverstand und Lebenserfahrung gefragt.

Und was erleben wir im Moment? Da wird über die Feiertage wegen drastischen Anstiegs der Corona-Ansteckungen ein Lockdown angeordnet und Tausende, die glauben, keine Virenüberträger zu sein, fahren fröhlich zum Wintersport, als gäbe es keine Pandemie. Da wird in Deutschland ein Impfstoff gegen das Virus in einer nie erwarteten Geschwindigkeit von Wissenschaftlern erforscht und produziert. Der kommt überall zuerst zum Einsatz, nur nicht in Deutschland. ( H. Poltersdorf, 04838 Eilenburg)

Mehr Geschwindigkeit bei der Immunisierung

Zum Impfplan in Sachsen: Angesichts der Tatsache, dass sich etwa vier Millionen Sachsen seit über zwei Monaten im Lockdown befinden, tausende Gastronomen, Künstler, Freischaffende und Kosmetiker ihrem Broterwerb nicht mehr nachkommen können und stattdessen Unterstützung vom Steuerzahler benötigen, wäre etwas mehr Geschwindigkeit bei den Impfungen durchaus angebracht.

Mit Hektik und Hysterie hat das wirklich nichts zu tun. Solange die Pflegeheime immer noch die Schwerpunkte der Infektionen sind, wie zum Beispiel im Vogtlandkreis, haben wir in Sachsen wirklich keine Zeit zu verlieren. Bitte bleiben Sie gesund. ( Claudia Koesters, per E-Mail )

Es wurden zu wenig Dosen bestellt

Zur Impfstoff-Versorgung: Jedem von uns dürfte klar sein, dass der endgültige Sieg über die Pandemie nur über eine Impfung erreicht werden kann. Es ist einem deutschen Forscherteam von Biontech mit Unterstützung unseres Staates gelungen, einen neuartigen Impfstoff in Rekordzeit zu entwickeln, zu testen und durch die Zulassung zu bringen. Dafür unser aller Dank.

Der neue Impfstoff in Kooperation mit Pfizer produziert, scheint die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen und ein Ende der Pandemie einzuläuten, wenn er denn auch im erforderlichen Maße von den Verantwortlichen geordert worden wäre. Ist er aber nicht, weil wieder einmal unsere Kanzlerin, der EU, der sie zum Bestellzeitpunkt als Ratspräsidentin vorsaß, dem europäischen Gemeinschaftsgedanken gegenüber nationalen Interessen den Vorrang gab.

Das ist keine Lappalie, sondern eine Fehlentscheidung, die vielen vor allem älteren Bürgern unseres Landes das Leben kosten wird. Auch unser viel gelobter Gesundheitsminister macht in diesem Drama keine gute Figur, auch wenn ihm nun zu Unrecht der Schwarze Peter zugeschoben wird. ( Manfred Kiok, 04157 Leipzig)

Zügiges Impfen ist nicht mehr möglich

Zur europäischen Koordination: Ich bin entsetzt, weil wir der größte Nettozahler der EU sind, nach dem Ausscheiden Großbritanniens noch mehr einzahlen sollen und auch den größten Beitrag zum EU-Corona-Wiederaufbaufonds leisten müssen. Wie kann es da sein, dass wir vonseiten der EU-Kommission nur mit 30 Millionen Biontech-Pfizer-Impfdosen abgespeist werden sollen? Ein absolutes No-Go. Damit ist das Impfdesaster in Deutschland perfekt und die zügige Durchimpfung der deutschen Bevölkerung inmitten der lebensbedrohlichen Pandemie nun nicht mehr möglich.

Stattdessen sterben in Deutschland jeden verdammten Tag mittlerweile mehr als 1000 Menschen an dem Coronavirus, die bei rechtzeitiger Schutzimpfung hätten gerettet werden können. ( Roland Klose, 57392 Bad Fredeburg)

Gemeinsames System fehlt in Deutschland

Zur Terminvergabe: Bei der möglichen Impfterminvergabe durch die jeweiligen Impfzentren – wenn der entsprechende Impfstoff vorhanden wäre – zeigt sich erneut, dass das föderale System zu keinem vernünftigen Ergebnis führt. Die Ausführungen der Handhabung reichen von schriftlicher Priorität des Impflings mit persönlicher telefonischer Vereinbarung bis zur Online-Terminvergabe. Das entstehende Chaos durch überlastete Telefonleitungen und Unsicherheit sowie Unmut in der Bevölkerung ist bereits vorprogrammiert. Hätte man nicht im verschlafenem Sommer ein gemeinsames System zwischen Krankenkassen, Amt für Statistik oder Ähnlichem vorbereiten können? ( Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Absurder Vergleich mit dem Mittelalter

Zu „Corona ist nur mit der Pest vergleichbar“ vom 31. Dezember: Nun lasst aber mal die Kirche im Dorf. An der Pest verstarb in den Pestjahren um 1625 fast ein Drittel der Leipziger Bevölkerung – 5000 von 17 000 laut LVZ vom 15. Dezember 2020. An oder mit Corona sind bisher 141 Todesopfer (Stand 11.01.2021) von 605 407 Leipzigern (Stand 31.12.2020) zu beklagen (Anmerkung der Redaktion: Wir haben die Statistik aktuell angepasst.)

Heute haben wir Essen und Trinken im Überfluss, hygienische Wohn- und Lebensbedingungen, beste medizinische Versorgung. Ein Vergleich mit den Bedingungen im späten Mittelalter ist absurd. Dass sich das Coronavirus, anders als die Pest, schnell über alle Kontinente verbreitet, liegt an der Globalisierung, nicht am Virus. Die Geschichte der Menschheit ist durchzogen von Krankheiten, Seuchen und Kriegen. Und wir tun so, als wäre das jetzt einmalig, nie dagewesen.

Wenn wir schon vergleichen, dann sollten wir den Hut ziehen vor unseren Altvorderen: Die Thomaner sangen auch zu Pestzeiten, und das Gewandhausorchester musizierte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg trotz Hunger, Schutt und Asche. ( Christine Wieczorek, per E-Mail)

Wieso muss die Rede sein von „Shopping“?

Zur Verwendung von Anglizismen in den Medien und in der Öffentlichkeit: Die unnötige Verwendung von Anglizismen wird häufig kritisiert. Zu Recht, wie ich meine. Was soll zum Beispiel eine Online-Abstimmung der LVZ mit der Frage: „Sollten wir am Wochenende noch einmal shoppen gehen?“ Mit dieser höchst eigenartigen Auslegung von „Shopping“ ist wahr- scheinlich der Einkauf nicht unbedingt notwendiger Waren gemeint.

Wie nennt man dann Lebensmitteleinkäufe, die zum Teil sicherlich auch an Wochenenden nötig sind? Wird man bald auch dafür ein englisches Wort nehmen oder malträtieren? Es reicht nämlich schon, in deutscher Besserwisser-Manier für eine bestimmte Form der Telearbeit permanent „Homeoffice“ zu verwenden. Falls es interessiert: Ich sehe zu circa 80 Prozent englischsprachige TV-Sender und höre zu circa 95 Prozent englischsprachige Radiostationen. ( Hanno-Erdmann Tietz, 04451 Borsdorf)

Wird Englisch bald zur Muttersprache?

Zur Verwendung von Anglizismen in den Medien und in der Öffentlichkeit: Immer mal wieder kritisieren Leser völlig zu Recht die vielen englischen Wörter, die massenhaft im Umlauf sind. Da kann ich mich nur anschließen. Wieso muss ein Geschäft „open“ statt offen oder „closed“ statt geschlossen sein, um nur ein Beispiel zu nennen? Welcher Irrsinn. Wir sind hier in Deutschland und nicht in England oder Amerika.

Mein Deutschlehrer, bei dem ich im Literaturunterricht noch die Klassiker gelesen habe, würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, wie unsere schöne deutsche Sprache vergewaltigt wird. Haben wir diesbezüglich gar keinen Nationalstolz? Es würde mich nicht wundern, wenn Englisch demnächst als Muttersprache eingeführt wird und Deutsch als erste Fremdsprache, aber nur fakultativ. ( Elke Wahlers, 04229 Leipzig)

Alles Gute für die Leipziger Vierlinge

Zum Artikel „ Weihnachten wird trotzdem schön“ vom 21. Dezember: Mit voller Begeisterung habe ich wieder die Berichterstattung von LVZ-Redakteurin Anita Kecke über die Leipziger Vierlinge gelesen. Es ist so erfrischend geschrieben, das ich meine Freude daran habe, wie sich die vier hübschen Mädels entwickeln und vor allem, wie unterschiedlich ihre Interessen und ihre Begabungen in der Schule und auch beim Hobby sind.

Klare Vorstellungen haben aber die vier bereits bei der Berufswahl. Das ist einfach herrlich geschrieben, auch dass der große Bruder Lucas im Artikel nicht vergessen wurde, denn er gehört ja auch zur Großfamilie Mehnert.

Ich, als Oma von zwei Enkelsöhnen, wünsche jedenfalls dem Quartett alles Gute und eine schöne Entwicklung weiterhin. Und die vier Mädels sollen trotz Corona-Pandemie eine unbeschwerte Zukunft haben. ( Gabi Horn, 04277 Leipzig)

Provokation sollte intern geklärt werden

Zum Artikel „Entsetzen über Kabarettist Koschorz“ vom 30. Dezember: Ein erwachsener Mann nutzt eine ZDF-Reportage, um sich zu seiner Weltsicht zu äußern. Dass diese nicht der Meinung der Mehrheit entspricht, ist von vorn herein eingepreist, die Provokation wurde gesucht und gefunden. Wenn dieses Verhalten nun dem Arbeitgeber nicht gefällt, sollte dies intern geklärt werden. Dies an die Öffentlichkeit zu tragen, nennt man im Volksmund „dreckige Wäsche waschen“.

In vorliegendem Fall besonders bitter: Die „Querdenker“ schaffen sich damit ihre Helden – hat das bei Ihnen wirklich keiner gemerkt? Jemand demontiert sich komplett; alle, die es bisher nicht wussten, erfahren es morgens aus der Zeitung: Die beruflichen Folgen als Kabarettist sind noch unklar. Sollte diese Meinungsäußerung tatsächlich berufliche Folgen haben, ist die Weltsicht von Herrn Koschorz bestätigt. (Silke Reutler-Riesner, 04299 Leipzig)

Enttäuschung über „Querdenker“-Worte

Zum Artikel „Entsetzen über Kabarettist Koschorz“ vom 30. Dezember: Mit großer Enttäuschung habe ich über die „Querdenker“-Gesinnung des Kabarettisten Koschorz gelesen. Seine Frau Melanie Koschorz ist ebenfalls als Kabarettistin bei den Berliner Stachelschweinen tätig. Sind die deutschen Kabarettbühnen dabei, sich zu „Querdenker“-Podien umzugestalten? ( Fabiana Anton, per E-Mail)

Regierung provoziert Akzeptanzverlust

Zum Artikel „Habeck verlangt höheres Klimaziel“ vom 28. Dezember: Die aktuelle Regierungskoalition provoziert mit der Erhöhung der Kohlendioxid-Besteuerung, den nicht durchdachten Maßnahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes et cetera ohnehin schon den weiteren Akzeptanzverlust in der Bevölkerung. Wenn Herr Habeck ein seriöser und fairer Politiker wäre, hätte er auch die Gründe benannt, warum Deutschland pro Kopf einen höheren Kohlendioxid-Ausstoß hat als seine die Atomenergie nutzenden Nachbarn. ( Bernd Friedrichs, 04318 Leipzig)

Doppelstrategie wie ein Spagat

Zum Artikel „ Sachsen verabschiedet sich von Null-Toleranz-Strategie“ vom 2./3. Januar: Während Ministerpräsident Kretschmer ( CDU) die staatliche Autorität mit autoritären Maßnahmen stärken möchte, beendet Justizministerin Meier (Grüne) offiziell die Null-Toleranz-Strategie ihres CDU-Amtsvorgängers. Beide wollen der Bevölkerung Ängste nehmen. Sowohl die Angst, dass Delikte nicht streng genug verfolgt werden, als auch die Angst, dass Delikte zu streng verfolgt werden. Eine politische Doppelstrategie wie ein Spagat für Ungeübte: schwierig bis schmerzhaft. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

