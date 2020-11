WEihnachten in Familie - und danach ins Hotel?

Dresden

Wer in Sachsen zu Weihnachten seine Familie besucht, kann dafür auch im Hotel übernachten – entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt. Wie das Sächsische Gesundheitsministerium am Sonntagabend auf LVZ-Anfrage mitteilte, sei dies in der neuen Rechtsverordnung zum Schutz vor dem Corona-Virus geregelt, die ab 1. Dezember gelten soll.

Dort heißt es im Paragrafen 4, Absatz 19: „Untersagt ist ... der Betrieb von Übernachtungsangeboten, mit Ausnahme von Übernachtungen aus notwendigen beruflichen, sozialen oder medizinischen Anlässen.“

„Klarer Bezug zur Familie“

Wie das Haus von Ministerin Petra Köpping ( SPD) gleichzeitig klarstellte, sollten die sozialen Gründe „einen klaren Bezug zur Familie haben, etwa Übernachtungen, um Angehörige in Alten- und Pflegeheimen oder im Krankenhaus zu besuchen. Oder eben auch Familienbesuche zu Weihnachten im Rahmen der zulässigen Kontakte.“

Zuvor hatten bereits mehrere andere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Berlin angekündigt, über die Festtage Hotelübernachtungen im Rahmen von Familienbesuchen zu erlauben. Brandenburg hingegen lehnt das ab.

Viele Betriebe bleiben dicht

Allerdings ist einer Umfrage des Landestourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern zufolge eine Öffnung für viele Beherbergungsbetriebe nur mit Gästen aus dem eigenen Bundesland oft nicht wirtschaftlich. Interessenten sollten sich rechtzeitig informieren.

Für die Bundesregierung hatte Regierungssprecher Steffen Seibert vergangene Woche erklärt: „Es ist nicht Teil des Beschlusses von Bund und Ländern, solche Übernachtungen zu ermöglichen.“ Die Bürger blieben aufgerufen, touristische Reisen zu vermeiden. Da familiär bedingte Reisen von touristischen Reisen nur schwer abzugrenzen seien, hätten sich Bund und Länder nicht darauf geeinigt, eine solche Ausnahme bei der Nutzung von Hotels in den Beschluss aufzunehmen, erinnerte er.

