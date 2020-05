WGT 2020 im Kleinen: Schwarze Szene trifft sich trotz Absage in Leipzig

Leipzig

Was in den vergangenen Tagen nicht mehr als Gerüchte waren, hat sich am Pfingstfreitag bestätigt: Zumindest der Spirit des Wave-Gotik-Treffens ( WGT) hat die coronabedingte Absage der Veranstaltung überlebt. Schon am frühen Nachmittag schlenderten schwarze Gestalten mit neugierigen Blicken zur Leipziger Moritzbastei.

Dort findet bis Sonntag das „Kleine Schwarze Pfingsten“ statt, bei dem Snacks und Getränke auf der Terrasse gereicht werden und auf einer Leinwand das „Dark-Stream-Festival“ ausgestrahlt wird. Von Donnerstag bis Montag wird diese digitale Alternative zum WGT live aus den Kellergewölbe der Bastei gesendet. Die LVZ durfte hinter die Kulissen der Produktion blicken.

Konzertlocation wird zum Studio

In der sogenannten Veranstaltungstonne, einem Kellergewölbe, das zum Studio umfunktioniert wurde, herrscht geschäftiges Treiben. Auf der Bühne sitzen zwei der vier Moderatoren, davor sind mehrere Monitore und Rechner aufgebaut, über die ein Team von fünf Personen den Ablauf des Streams regeln.

Mitten drinnen steht ein weiterer Moderator, der Autor und Rezitator Marko Kruppe. Die beiden auf der Bühne seien Markus Blum, Inhaber des Radiosenders „Darkfire“ aus Rudolstadt, sowie die Sängerin und Schauspielerin Mayjia Gille, erklärt Kruppe. Die Vierte im Bunde ist Katarina Kraft. Die Maskenbildnerin wird beim „Dark Stream“ Gesprächsrunden über Fetisch und Steampunk-Looks moderieren, wie sie verrät.

„Ein Event in der Größe haben wir alle noch nicht gemacht“

Kruppe selbst ist ziemlich aufgeregt: „Ein Event in der Größe haben wir alle noch nicht gemacht“, sagt er. Er hofft, dass technisch alles klappt, denn „wir haben eine große Verantwortung gegenüber den Fans und den Künstlern, die uns kostenlos ihr Material zur Verfügung stellen“.

Seine Highlights vom Livestream seien, so erzählt Krupp, die Auftritte der Bands „Clan of Xymox“ und „Herbst in Peking“. Auch auf die Lesungen von Luci von Org und Klaus Merkert, einer Legende der schwarzen Szene wie er sagt, freut er sich sehr.

Rund 200 WGT-Fans beim inoffiziellen Viktorianischen Picknick

Etwas außerhalb der Innenstadt tummeln sich derweil herausgeputzte WGT-Fans. Auch ohne offizielle Veranstaltung haben es sich rund 200 Leute nicht nehmen lassen, das berühmte Viktorianische Picknick privat zu zelebrieren.

Die einen kamen auf gut Glück, wie die 26-Jährige Natalie Weitz und die 47-Jährige Carina Emmerich aus der Oberlausitz. Andere sind aus sturem Traditionsbewusstsein da, wie die beiden Familien Kempe und Wieser: die Damen standesgemäß in aufwendigen Gewändern, die Herren im Frack. Familie Wiesner ist das 18. Jahr in Folge beim Picknick. „Für uns wäre es auch okay gewesen, alleine hier zu sein“, sagen sie. Tochter Maja ist dabei, seit sie drei Jahre alt ist.

Sie konnten das Hotelzimmer nicht stornieren

Ein paar Gäste von außerhalb sind aus einem ganz anderen Grund gekommen: Sie konnten ihr Hotelzimmer nicht stornieren. So ging es auch Beatrix und Sacha Weidel vom Berliner Steampunk-Stammtisch. Sie machen das beste draus. Mit dabei ist ihr elf Monate alter Sohn Emil, der – wie sollte es anders sein – in einem Kinderwagen aus dem Jahr 1894 sitzt.

Viele der Besucher im Park haben sich nicht ganz so aufwendig hergerichtet, wie sie es normalerweise täten, aber letztlich sind alle froh, doch mit Gleichgesinnten feiern zu können.

Weiter Infos zum „Dark-Stream-Festival“ und zum „Kleinen Schwarzen Pfingsten“ gibt es auf der Homepage der Moritzbastei.

Von Pauline Szyltowski