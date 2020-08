Eilenburg

Der Streit um die Wäscherei Wagner in Eilenburg liegt jetzt bei Gericht. Die Kommune hat inzwischen Räumungsklage erhoben, wie Stadtsprecherin Katharina Eidner auf LVZ-Anfrage mitteilte. Eine solche Klage gilt als das letzte Mittel, womit ein Vermieter erwirken kann, dass ein Mieter ausziehen muss – in diesem Fall Unternehmerin Cornelia Wagner mit ihrem Wäschereibetrieb am Nordring.

Aufwendiges Verfahren

Das Verfahren der Räumungsklage ist relativ aufwendig. So muss die Stadtverwaltung bestimmte Kündigungsfristen erfüllen. Das Gericht prüft nun. Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, wird das Gericht aktiv und die Unternehmerin erhält per Post die Räumungsklage. Danach ist sie verpflichtet, dem Gericht zu antworten. Geschieht dies nicht, kann die Stadtverwaltung ein Versäumnisurteil beantragen.

Das sagt die Unternehmerin

Cornelia Wagner hat indes noch keine Post vom Gericht erhalten, wie sie gegenüber der LVZ sagte. Sollte die Räumungsklage kommen, wolle sie dagegen vorgehen, dann käme es zu einer Verhandlung. Cornelia Wagner hat bereits seit langem eine Leipziger Kanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Rechte beauftragt. Würde das Verfahren dann im Sinne der Stadtverwaltung ausgehen, wird das Urteil nach vier Wochen rechtskräftig und die unterlegene Partei muss das Verfahren bezahlen. Die Vollstreckung übernimmt dann ein Gerichtsvollzieher, der sich vorher ankündigt und auf Räumung drängt. Weigert sich die Mieterin, wird ein Container bestellt und alles Inventar eingelagert, was sich bei den Maschinen als schwierig gestalten dürfte. Alles in allem kann eine Räumungsklage bis zu einem Jahr andauern.

Stadt bietet erneut Lösung an

„Frau Wagner hatte nach Erhalt der Kündigung fast ein Jahr lang Zeit, um auszuziehen“, sagt Stadtsprecherin Katharina Eidner. Stichtag war der 30. Juni.

Aber wie ginge es im Fall der Räumung weiter für den Betrieb? „Eine Lösung wäre die Auslagerung des Betriebes in ein städtisches Gewerbegebiet, zum Beispiel im zentral gelegenen ECW, wo die Umweltbelange einer chemischen Reinigung erfüllbar sind und auch Kundennähe möglich ist“, bietet die Stadtverwaltung erneut an. Das hatte die Unternehmerin stets abgelehnt, weil es angeblich rechtlich nicht möglich sei. Sie setzt nunmehr auf eine Petition, die angelaufen ist und das Ziel eines Bürgerentscheides hat. „Die Eilenburger wollen, dass die Wäscherei hier am Nordring bleibt“, betont die Geschäftsfrau.

Die Wäscherei gibt es seit 1992 am Standort. Die Pläne der Stadt sehen vor, die Gebäude abzureißen und das Grundstück zu begrünen. Dadurch würde der Grüngürtel im Nordring vollendet.

