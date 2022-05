Leipzig

Der offene Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Ukraine-Krieg sorgt auch in Sachsen für ein großes Echo. In dem Brief hatten Prominente wie die Feministin Alice Schwarzer, die Schriftstellerin Juli Zeh und der Kabarettist Dieter Nuhr aus Sorge über einen Atomkrieg appelliert, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte diese Haltung schon Mitte April vertreten und laut „Bild“ auch am Montag auf einer Sitzung des CDU-Präsidiums Verständnis für die Unterzeichner gezeigt. Bei einer so wichtigen Frage müsse ein breites Spektrum von Meinungen in die Diskussion einbezogen werden, sagte Kretschmer dem Portal „saechsische.de“. Am Dienstag wollte er sich nicht mehr zu der Debatte äußern.

CDU-Landesgruppe widerspricht Kretschmer

Dagegen nahm die sächsische CDU-Landesgruppe im Bundestag öffentlich Stellung. Sie zeigte kein Verständnis für die Haltung von Kretschmer. „Am vergangenen Donnerstag haben wir im Deutschen Bundestag klar für Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmt“, sagte der Zwickauer CDU-Abgeordnete Carsten Körber. „Damit teilen wir nicht die Auffassung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer.“ Ähnlich äußerte sich auch der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreischef von Zwickau, Marco Wanderwitz.

CDU-Kreisverbände eher gepalten

Auch in den sächsischen CDU-Kreisverbänden zeigt sich, dass die Partei in dieser Frage gespalten ist. So sagte der Geschäftsführer des Kreisverbandes Nordsachsen, Björn Sitte, dass es keine einhellige Meinung dazu gäbe. Klar sei lediglich, dass die Ukraine unterstützt werden müsse. „Daran gibt es auch nichts zu rütteln“. Im CDU-Kreisverband Plauen gibt es laut Geschäftsführer Marcus Fritzsch eher ein Nein zur Lieferung schwerer Waffen. „Ich würde kühn behaupten, dass wir eher dagegen sind schwere Waffen zu liefern“, sagte Fritzsch. Eine solche Maßnahme habe noch nie dazu geführt, einen Krieg zu beenden.

AfD dagegen, Grüne und SPD dafür

Auch die sächsischen Landtagsfraktionen schwanken zwischen Pro und Contra. Linke und AfD sympathisierten mit den Unterzeichnern des offenen Briefs. SPD und Grüne argumentierten vor allem dagegen. Die CDU zeigte sich unentschieden. AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban ging davon aus, dass viele AfD-Mitglieder den offenen Brief unterzeichnet haben. Seine Partei sei gegen Waffenlieferungen.

Linke befremdet die Debatte

Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt äußerte sein Befremden darüber, dass scheinbar nur noch in einer militärischen Logik diskutiert werde. „Man hat den Eindruck, der Krieg ist tatsächlich nur mit militärischen Mitteln zu gewinnen oder zu verlieren. Ich glaube aber, Politik hat die Verantwortung, über andere Dinge nachzudenken“, sagte er.

SPD-Politikerin versteht den Impuls

Grünen-Politikerin Lucie Hammecke erinnerte an das völkerrechtlich verbriefte Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Das unterstützten die Grünen, auch mit der Lieferung schwerer Waffen. Sabine Friedel (SPD) hält eine gesellschaftliche Debatte um eine so wichtige Frage wie Krieg und Frieden grundsätzlich für wichtig. Sie verstehe den Impuls, solch einen offenen Brief zu schreiben und innezuhalten, sagte sie. Man könne den Ukrainern aber nicht sagen: „Ergebt Euch für den Weltfrieden“.

Von Roland Herold und André Böhmer