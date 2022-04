Leipzig

Die Leserinnen und Leser der LVZ bewegt die hitzige Diskussion in Deutschland um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.

Zu Waffenlieferungen an die Ukraine

CDU will Kanzler vorführen

Beim Streitthema „Schwere Waffen“ geht es für die CDU weniger um Unterstützung der Ukraine. Viel mehr sieht man hier eine Chance, den Kanzler vorzuführen, ihm Unfähigkeit im Regieren vorzuwerfen. Machtpolitische Interessen sind offenbar wichtiger als die katastrophalen Folgen einer sehr wahrscheinlichen militärischen Eskalation. Für einen anderen Weg, sich im Oppositionskampf zu profilieren, ist man scheinbar blind – nämlich sich aller Vorbehalte zum Trotz mit ganzer Kraft für einen Dialog der Kriegsparteien einzubringen.

Bernd Gläser, 04349 Leipzig

Geschichte wiederholt sich

Was tut Bundeskanzler Olaf Scholz außer „Kumpelchen“ Putin nicht zu verärgern? Was hat der gesamte Westen seit der illegalen Annexion der Krim getan? Nichts! Genau wie 1938. Hitler durfte Österreich und das Sudetenland annektieren, inklusive leerer Versprechungen. Trotzdem kam es zum 2. Weltkrieg, weil die Westmächte sich haben einlullen lassen. Geschichte wiederholt sich. Nur diesmal heißt der Bösewicht nicht Hitler, sondern Putin. Wenn nicht umgehend schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden, müssen Scholz und die gesamte SPD für die Folgen in der Ukraine persönlich haftbar gemacht werden.

Thomas Jänichen, 04177 Leipzig

Auch an die eigene Bevölkerung denken

Seit vielen Wochen liest man, dass die Ukraine Waffen braucht. Für mich ergibt sich hier die – weder sarkastische noch ketzerische – Frage, ob das Land überhaupt keine Grundausstattung hat. Irgendwie deutete sich das Ganze seit der Annexion der Krim und der Ost-Ukraine doch an. Wurde diese Entwicklung unterschätzt oder gar verschlafen? Weiterhin bewegt mich die Frage, bis zu welchem Punkt man Beistand leisten sollte. Sich selbst fast völlig ruinieren, kann doch nicht das Ansinnen sein. In diesem Sinne sollte die Vernunft und damit die Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung bei der Diskussion um Waffenlieferungen nicht völlig außer Acht gelassen werden.

H. Breitenbach, per E-Mail

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu Assange und Kriegsverbrechen

Zweierlei Maß bei Kriegsverbrechen

Wie wichtig die Aufdeckung von Kriegsverbrechen ist, zeigt sich aktuell in der Ukraine. Dort betrifft es russische Kriegshandlungen. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange deckte Kriegsverbrechen der USA auf. Im Fall Assange werden aber nicht die Verantwortlichen, sondern der Aufklärer angeklagt. Politiker der westlichen Welt setzen sich berechtigterweise für russische Dissidenten ein und bieten ihnen Asyl an. In Bezug auf Assange ist mir keine Fürsprache westlicher Politiker bekannt. Damit würde man sich gegen USA-Interessen stellen und das kann oder will man nicht. Diese einseitige Stellungnahme bei Kriegsverbrechen ist verlogen. Früher nannte man das Heuchelei.

Sieghart Hofmann, 04177 Leipzig

Zu den Leserbriefen der LVZ

Ständige Forderungen sind völlig abgehoben

Etliche Lesermeinungen zum Ukrainekrieg in der vergangenen Ausgabe haben mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Auch ich finde die ständigen Forderungen nach noch mehr Waffen völlig abgehoben. Als wenn Deutschland absolut nichts leisten würde. Flüchtlinge aufnehmen, unterbringen und versorgen, ist scheinbar nicht der Rede wert. Was soll der Druck? Wollen alle einen dritten Weltkrieg? Müssen wir für einen indirekten Machtkampf zwischen Amerika und Russland herhalten? Möchte auf der anderen Seite die Ukraine Deutschlands Politik bestimmen, Regeln vorgeben? Haben unsere Politiker sich auch mal gefragt, wie wir etwas liefern sollen, was wir gar nicht haben? Ich hoffe, dass der Bundeskanzler bei seiner Ansicht bleibt, keine Waffen zu liefern – und nicht dem Geschrei seiner Mitregierenden folgt! Ich wünsche mir endlich mehr Diplomatie, von der alle immer nur reden – für die leidende Bevölkerung und nicht für Machthaber, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen!

Bärbel Voigt, per E-Mail

Fassungslos über manche Meinungen

Mit Fassungslosigkeit nahm ich einige Leserbriefe zum russischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine zur Kenntnis. Da wurde die Ausladung putintreuer russischer Künstler mit der Judenverfolgung der Nazis gleichgesetzt. Es wurden die von Putin erfundenen „Begründungen“ für den Krieg nachgeplappert und eine möglichst rasche Kapitulation der Ukraine empfohlen, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. (Womit ganz nebenbei suggeriert wird, Schuld an dem Krieg sei nicht der Angreifer, sondern der Überfallene.) Und es wurde sich in grenzenloser Selbstgerechtigkeit über die nicht immer freundliche Wortwahl des ukrainischen Botschafters sowie die Ausladung unseres Bundespräsidenten beschwert. Schließlich leiste niemand so großartige Hilfe wie wir.

Tobias Schreiter, per E-Mail

Von LVZ