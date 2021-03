Waffenversteck in Nordsachsen: KSK-Soldat rechtskräftig verurteilt

Seit Januar musste sich Phillipp S. vor dem Landgericht Leipzig verantworten, weil er Waffen, Munition und Sprengstoff auf seinem Grundstück im nordsächsischen Collm versteckt hatte. Zum Prozessauftakt am 22. Januar hatte der angeklagte 46-jährige Ex-KSK-Soldat die Taten eingeräumt. Bis zum Urteilsspruch am 12. März blieben dem Gericht jedoch Zweifel an seiner Erklärung, er habe diese abgezweigt, um die Ausbildung seiner Soldaten bei Engpässen sicherstellen zu können und sie später hunderte Kilometer nach Collm verbracht, um weiteren Schaden von der unter Rechtsextremismusverdacht stehenden KSK-Kompanie abzuhalten.

Der Prozessauftakt:

Beweisaufnahme und Zeugenbefragung:

Das Urteil: