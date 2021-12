Dresden

Vielleicht sind aller guten Dinge tatsächlich drei, hofft Matthias Rößler: „Ich habe auf zwei Bundesparteitagen für Friedrich Merz gestimmt und werde dies aus tiefer Überzeugung wieder tun. Diesmal muss es klappen.“ Sachsens Landtagspräsident macht kein Geheimnis daraus, dass er ein Merz-Anhänger ist – und schon seit drei Jahren mit den jeweils knappen Entscheidungen gegen seinen Favoriten fremdelt.

Drei Kandidaten bewerben sich um CDU-Bundesvorsitz

In dieser Woche könnte diese Scharte nun im wahrsten Wortsinn ausgemerzt werden, wünscht sich Rößler. Bis zum Donnerstag läuft die Abstimmung der bundesweit rund 400.000 CDU-Mitglieder, die erstmals in der Unionsgeschichte eine Vorentscheidung über den künftigen Parteivorsitz treffen dürfen. Als Kandidaten treten neben dem ehemaligen Bundestagsfraktionschef Merz auch Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun und – ebenfalls erneut – der Außenpolitiker Norbert Röttgen an. Dagegen stellt sich der als Kanzlerkandidat gescheiterte Armin Laschet nicht wieder zur Wahl.

Generalsekretär spürt große Unterstützung für Merz

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks: In Sachsen hat Merz nach wie vor eine große Unterstützung. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

„In Sachsen hat Merz nach wie vor große Unterstützung“, spürt CDU-Generalsekretär Alexander Dierks, der sich nach der Parteitagsentscheidung von 2018 im eigenen Chemnitzer Kreisverband erheblicher Kritik ausgesetzt sah. Dierks hatte im ersten Wahlgang für Jens Spahn gestimmt, im zweiten für Annegret Kramp-Karrenbauer – das kam zu Hause gar nicht gut an.

Inzwischen ist der Parteimanager bekehrt: „Es geht jetzt darum, uns Geschlossenheit zu erarbeiten und die unterschiedlichen inhaltlichen Strömungen der Partei abzubilden. Das kann Friedrich Merz mit seinem Team aus meiner Sicht am besten.“

CDU rutschte bei der Bundestagswahl in Sachsen auf Platz 3

Tatsächlich hat die CDU bei der jüngsten Bundestagswahl in Sachsen eine Klatsche erhalten, für die das Attribut historisch noch untertrieben scheint: Im Freistaat brachte es die Union nur noch auf magere 17,2 Prozent. Damit rutschte die CDU hinter der AfD und der SPD auf Platz 3, inklusive eines Minus von fast zehn Prozentpunkten. „Insgesamt hatten viele Menschen die CDU satt und wollten einen Tapetenwechsel, mit einem feinen Gespür für Arroganzen der Macht und Selbstgefälligkeiten“, sagt Georg-Ludwig von Breitenbuch, der CDU-Kreischef im Landkreis Leipzig. Für ihn ist Merz schon bei den vorherigen Abstimmungen der persönliche Favorit gewesen.

Sächsische Parteibasis fordert klares konservatives Profil

Mit Merz verbinden hierzulande viele in der Union eine große Hoffnung: Er möge das in die Mitte und sogar nach Links abgedriftete Koordinatensystem der Partei wieder konservativ zentrieren. „Wir müssen unsere Kernthemen wiederfinden – das, wofür die CDU über viele Jahre gestanden hat und heute nicht mehr wahrgenommen wird“, sagt Sven Liebhauser, der CDU-Kreisvorsitzende in Mittelsachsen und Oberbürgermeister von Döbeln. Dabei denkt Liebhauser vor allem an klare Linien in der Wirtschaftspolitik und in der Inneren Sicherheit.

Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) hofft: Diesmal klappt’s für Merz. Quelle: Dietrich Flechtner

Sein Votum steht seit Langem fest: Immerhin hat die mittelsächsische Union Merz – neben dessen Heimat-Kreisverband im Sauerland – als Kandidaten vorgeschlagen. Auch Landtagspräsident Rößler meint: „Merz ist der Kandidat der Konservativen, des Ostens und der sozialen Marktwirtschaft. Merz steht für ein klares Profil und kann Opposition.“

Viele sehen Merz als Oppositionsführer gegen die Ampel-Regierung

Die Erfahrungen der jüngsten Abstimmungen lehren allerdings: Zwischen den Ansichten in der Ost- und der West-Union klaffte eine erhebliche Lücke. „Mein Gefühl sagt mir: Auch in den alten Bundesländern tendiert die Basis zu Merz – die einfachen Mitglieder sind häufig deutlich konservativer als die Parteitagsdelegierten, die bislang über den Vorsitz entschieden haben“, meint Rico Anton, der stellvertretende CDU-Vorsitzende im Erzgebirge. Der Landtagsabgeordnete und Innenexperte sagt: Merz wäre genau der Richtige, gerade in Oppositionszeiten.

Für Markus Reichel, den Chef der Dresdner CDU, steht fest: „Die von der links-gelben Koalition geplanten Punkte im Koalitionsvertrag erfordern eine starke Opposition und dafür brauchen wir auch eine starke Partei. Wir brauchen einen neuen Aufbruch – deshalb sollte der neue Vorsitz glaubhaft verkörpern, dass es kein ‚Weiter so‘ gibt.“

Kreisvorsitzende attestieren Ex-Fraktionschef einen Wandel

Christiane Schenderlein, die CDU-Kreisvorsitzende in Nordsachsen, sagt: Merz hat diesmal bessere Chancen. Quelle: Tobias Koch/CDU

Christiane Schenderlein, die CDU-Kreisvorsitzende in Nordsachsen und Bundestagsabgeordnete, sieht diesmal bessere Chancen für Merz: „Er befreit sich mit seiner erneuten Kandidatur vom Vorwurf des Opportunismus. Anders als 2018 oder 2021 steht in den kommenden Jahren keine Kanzlerschaft in Aussicht.“ Damit beweise der frühere Bundestagsfraktionschef, dass er sich „zum Wohle der Partei einsetzen möchte“. Daneben demonstriere aber auch Röttgen, dass er ein Kämpfer sei.

Andreas Nowak, der neue CDU-Chef in Leipzig, sieht es ähnlich: „Ein großer Teil der Partei favorisiert Merz, aber auch Röttgen hat seine Unterstützer.“ Für Merz spreche, „dass er sich im Wahlkampf als Unterlegener ins Glied gestellt und intensiv für Laschet mitgearbeitet hat“. Inzwischen trete er auch nicht mehr so konfrontativ auf, findet Nowak.

Stichwahl ist möglich – endgültige Entscheidung im Januar

Das Ergebnis der Mitgliederwahl soll am kommenden Freitag vorgestellt werden. Erreicht keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit, wird eine Stichwahl nötig. In diesem Fall würde eine zweite Abstimmungsrunde am 29. Dezember beginnen und bis zum 12. Januar 2022 dauern. Die endgültige Entscheidung über den neuen Vorsitzenden sollen dann die 1001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21. und 22. Januar treffen. Anschließend muss die Wahl noch per Briefwahl bestätigt werden.

Von Andreas Debski