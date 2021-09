Wahlkampf im Landkreis Görlitz: Außenseiter im AfD-Land

Schleife/Ludwigsdorf

Wenn sich eine Haustür öffnet, passiert jedes Mal dasselbe. Der Kandidat beginnt wie auf Knopfdruck: „Am 26. September ist Bundestagswahl. Ich bin Florian Oest, Ihr Direktkandidat, und ich hätte Ihnen gerne zwei Informationen dagelassen.“ Die Wahlkampfflyer, die für die Briefwahl werben und den CDU-Mann vorstellen, wechseln die Hand. Ein kurzer Gruß, vielleicht ein Lächeln, dann muss Oest weiter. Nächste Haustür, nächste Klingel – es werden noch ein paar an diesem Samstagmorgen werden.

Florian Oest hat einen politischen Wettkampf angenommen, um den der 33-Jährige in der sächsischen Union von den wenigsten beneidet wird. Oest soll den Wahlkreis 157 im Landkreis Görlitz zurückgewinnen, nachdem das Direktmandat vor vier Jahren überraschend nicht in CDU-Hand blieb. Der damalige sächsische CDU-Generalsekretär und heutige Ministerpräsident Michael Kretschmer musste sich mit einem Prozentpunkt Differenz geschlagen geben. Selbst Tage später konnte er es nicht fassen, was geschehen war. Der neue Mandatsinhaber Tino Chrupalla hat seitdem eine erstaunliche Karriere gestartet: Sein Sieg gegen Kretschmer hat ihn in der AfD so bekannt gemacht, dass er mittlerweile Bundesvorsitzender ist.

Viele rechnen damit, dass Chrupalla bei dieser Wahl das Mandat verteidigen wird. Ostsachsen gilt als AfD-Land. Bei der Landtagswahl hat die AfD im Landkreis Görlitz zwei von vier Direktmandaten gewonnen. Die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz entschied der CDU-Kandidat nur für sich, weil die Grüne-Mitbewerberin vor dem zweiten Wahlgang zurückzog, um ein AfD-Stadtoberhaupt zu verhindern. Bei den Kreistagswahlen wurde die AfD mit deutlichem Abstand stärkste Kraft. „Den Spaltern müssen wir allesamt entschieden entgegentreten“, sagt Oest. „Sie sind laut, haben aber keine Mehrheit.“

Die Wahlplakate von Chrupalla und Oest in Görlitz. Quelle: Kai Kollenberg

Von der sogenannten etablierten Politik sind im Landkreis trotzdem viele enttäuscht. Im bundesweiten Vergleich verdienen die Arbeitnehmer monatlich am wenigsten – genau 2272 Euro brutto im Mittel. Das beschlossene Braunkohle-Aus treibt die Menschen in der strukturschwachen Region um. Rund 8600 Arbeitsplätze hängen nach wie vor an der Kohle. Wie sie nach dem Ende des Tagebaus erhalten bleiben können, ist eine unbeantwortete Frage.

„Sie wähle ich. Ich bin christlich.“

Im Grunde spricht also vieles dagegen, dass Oest von der im Bund und Land regierenden CDU erfolgreich sein kann. Er zieht dennoch von Tür zu Tür.

An diesem Morgen in Schleife, ganz im Norden des Landkreises, kurz vor der brandenburgischen Grenze hat er wenigstens kleine Erfolgserlebnisse. Lediglich ein Mann macht die Haustür grußlos wieder zu. Ein anderer unterbricht Oest schon bei dessen Vorstellung: „Sie wähle ich. Ich bin christlich.“

Eine Stunde läuft Oest durch die kleine Siedlung am Ortsrand, mit ihm unterwegs sind lokale Parteifreunde. Im Zweifelsfall soll neben Oest ein bekanntes Gesicht vor der Haustür stehen. Vor allem eine Ortschaftsrätin erweist sich als Unterstützung. Sie kennt anscheinend jede und jeden, denen der kleine Trupp begegnet. Sie weiß beispielsweise, dass die ältere Dame, bei der sie jetzt klingeln, am Vortag 94 Jahre alt geworden ist. Oest flicht dann Glückwünsche in seine Begrüßung ein. Wenig später geht es in den Nachbarort.

Was auffällt, je länger Oest an diesem Morgen unterwegs ist: Auch bei Nachfragen nimmt er nicht den Namen seines Konkurrenten Chrupalla in den Mund. Die AfD erwähnt er ebenso mit keinem Wort. Stattdessen findet er kunstvolle Umschreibungen. Es wirkt, als dürfte die Rechtsaußen-Partei nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie ohnehin erhält.

Tino Chrupalla beim Wahlabend in Ludwigsdorf. Quelle: Kai Kollenberg

Tino Chrupalla hat dagegen keine Probleme, wenn die Sprache auf seinen Konkurrenten kommt. Montagabend, ein Gasthaus im Görlitzer Ortsteil Ludwigsdorf, der kleine Saal ist mit 150 Personen gut gefüllt, überwiegend Männer. Der örtliche Landtagsabgeordnete hat das Wort ergriffen, er will erläutern, was ihm Schlechtes über die Verstrickungen der CDU in den Sinn kommt. Unter anderem: Florian Oest. In den nächsten Minuten sind dessen mutmaßliche Verfehlungen Thema Nummer eins. Irgendwann geht Chrupalla doch dazwischen: „Tu’ nicht so viel über den erzählen!“

Heimspiel für den AfD-Bundeschef

Der Abend ist ein Heimspiel für den 46-Jährigen. Er kommt aus Görlitz, kennt manche Leute persönlich, weiß über einen Zuhörer zu berichten, dass man bei ihm die besten Kartoffeln kaufen könne. Eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltungen waren Parkplätze im kleinen Ort kaum mehr zu finden. Jetzt klatschen die Leute, wenn Chrupalla den Strukturwandel im Zuge des Braunkohle-Aus einen „Strukturschwindel“ nennt, weil mit den Fördermitteln Projekte im Umland von Dresden unterstützt werden, aber nicht hier in der Lausitz. Dass die meisten die Coronapolitik wie Chrupalla kritisch sehen, versteht sich von selbst. Kaum jemand trägt Maske.

Chrupalla spricht nicht so sehr über sich als vielmehr über die anderen – also vor allem die Union. Den sächsischen CDU-Spitzenkandidaten Marco Wanderwitz, den Ostbeauftragten der Bundesregierung, nennt er „Ostbeschimpfungsbeauftragten“: „Wer CDU in Sachsen wählt, wählt Wanderwitz! Überlegen Sie sich das!“

Verteidigung des Direktmandats „größtes politisches Ziel“

Als Bundesvorsitzender tourt Chrupalla in diesen Wochen durch Deutschland. In seiner Heimat macht er sich deswegen im Wahlkampf beinahe rar. Er selbst redet von knapp zehn Veranstaltungen im Wahlkreis. Das bedeutet allerdings nicht, dass er die Angelegenheit auf die leichte Schulter nimmt. Ein Verlust des Direktmandats würde Chrupalla empfindlich treffen, auch wenn er über die Landesliste abgesichert ist. Sein Nimbus in der AfD ist eng mit dem Mandat verknüpft.

In der Partei wurde genau registriert, als sich Chrupalla vor Wochen zunächst defensiv äußerte. Er verwies darauf, wie knapp alle drei AfD-Direktmandate in Sachsen 2017 erobert wurden: „Es wäre daher kein Weltuntergang, wenn wir keine Direktmandate holten.“ Beim Wahlkampfauftakt im August klang das bereits anders: „Wir wollen nicht nur Nummer eins werden, wir wollen Nummer eins bleiben. Sachsen ist unser Stammland.“ Und nun im Ludwigsdorfer Gasthaus hofft Chrupalla, dass er ein weiteres Mal bei den Erststimmen triumphiert: „Das ist mein größtes politisches Ziel.“

In der AfD gibt man sich mittlerweile fast siegessicher. Der Zuspruch an diesem Abend, den Chrupalla unter großem Applaus beendet, dürfte sie bestätigen. Die Menschen strömen nach vorne und umringen ihn. Ihre Stimmen scheinen sicher. Florian Oest muss andere überzeugen.

