Wenn am Sonntag in Sachsen ein neuer Landtag gewählt würde, wäre die CDU stärkste Kraft im Freistaat. Das geht aus der aktuellen Erhebung des Online-Portals Wahlkreisprognose.de hervor. In 48 von 60 Wahlkreisen hätte die Union die Nase vorn. Seit der vergangenen Landtagswahl 2019 konnte sie überall zulegen, am stärksten in Süd- und in Westsachsen. Die Differenz zu 2019 beträgt bei den Zweitstimmen derzeit 5,5 Prozentpunkte. Im Vergleich zum Juni aber verliert die Union zwei Prozentpunkte und kommt jetzt auf 38 Prozent.

Grünen legen wieder zu

Eine Koalition aus CDU und Grünen hätte jedenfalls – auch ohne SPD – eine satte Mehrheit. Die Grünen legen erneut um einen Prozentpunkt zu und erreichen nun 10,5 Prozent der Stimmen. Wieder sind es die Großstädte, in denen die Ökopartei ihre Klientel rekrutiert. Die größten Zugewinne gab es in Dresden und Leipzig. Die Wahlkreise Leipzig 4 und 5 sowie Dresden 5 gehören derzeit den Grünen.

Stärkste Gewinne für AfD und Linke

Die stärksten Gewinne im Vergleich zur Juni-Prognose fahren AfD und Linkspartei mit jeweils 1,5 Prozentpunkten ein. Die AfD mit nunmehr 27,5 Prozent der Stimmen macht in Ostsachsen weiter Boden gut, während sie im Süden und Westen des Freistaats der CDU das Terrain überlassen muss. Für sich entscheiden könnte sie derzeit drei Meißener Wahlkreise, zwei Wahlkreise in der Sächsischen-Schweiz-Osterzgebirge sowie Görlitz 1 und 3 sowie Bautzen 4. Ihr derzeitiger Wert entspricht in etwa auch dem Ergebnis der Landtagswahl. Die Linkspartei kommt nunmehr auf 10 Prozent und würde mit dem Leipziger Süden ihren einzigen Wahlkreis holen.

SPD an der Fünf-Prozent-Hürde

Zu den klaren Verlierern gehören SPD und FDP. Für die FDP ist mit 3 Prozent ein Wiedereinzug in den Landtag nicht in Sicht. Die SPD mit 5 Prozent muss nun sogar bangen, dass ihr nicht das gleiche Schicksal droht. Waren es zur Landtagswahl noch 7,6 Prozent der Zweitstimmen, geht es jetzt offenbar endgültig ums Eingemachte. Für die Freien Wähler entschieden sich zwei Prozent der Befragten, doppelt so viel wie im Juni, aber weniger als zur Landtagswahl (3,2 Prozent).

Wahlkreisprognose.de bezieht seine Daten nach eigenen Angaben aus aktuellen Prognose-Trends und Vor-Ort-Befragungen. Der Erhebungszeitraum für die Daten lag zwischen 25. August und 3. September 2020.

Von Roland Herold