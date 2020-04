Leipzig

Seit Wochen bestimmen Sonne und Trockenheit das Wetter in Leipzig und Sachsen. Regen ist hingegen Mangelware. Die Folge: Rund um Leipzig sind in den vergangenen Tagen mehrere Waldbrände ausgebrochen. Immer wieder musste die Feuerwehr ausrücken, um die Flammen zu löschen. Nordsachsen hat bereits die höchste Stufe der Waldbrandgefahr ausgerufen. Die Feuer der jüngsten Vergangenheit im Überblick:

Waldbrand im Leipziger Nordwesten auf 2500 Quadratmetern

Am Samstagnachmittag kam es in Böhlitz-Ehrenberg zu einem Waldbrand auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern. Die Polizei prüft noch, ob ein Fremdverschulden vorlag. Lesen Sie mehr.

Corona-Party mit Lagerfeuer bei Grimma gerät außer Kontrolle

Ein illegales Lagerfeuer von Jugendlichen im Steinbruch Großbardau lief aus dem Ruder. Quelle: Feuerwehr Grimma

Etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grimma lieferten sich in der Nacht zum Sonntag eine stundenlange Material- und Schlammschlacht im Schwemmteichbruch Großbardau. Jugendliche feierten dort um ein Lagerfeuer herum. Die Flammen griffen auf Schilf und Gehölz über. Lesen Sie mehr.

Leipziger Westen: Großbrand im Schönauer Park

Der Brand Schönauer Park beschäftigte die Feuerwehr über Stunden. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Im Leipziger Westen ist es am Dienstagabend zu einem Waldbrand im Schönauer Park gekommen. Rund 50 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Es brannten gut 30.000 Quadratmeter Wald, Wiese und Schilf. Lesen Sie mehr.

Lesen Sie auch: Düstere Überreste: So hat das Großfeuer in Leipzig-Schönau gewütet

Waldbrand im Sornziger Wald bei Langenau

In Langenau bei Hartha kam es am Montag zu einem Waldbrand. Die Löscharbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Lesen Sie mehr.

Brand im Thümmlitzwald: Sägewerk Seidewitz bei Grimma in Flammen

Ein großer Stapel Holzstämme ist im Sägewerk Seidewitz in Flammen aufgegangen. Quelle: Frank Schmidt

Eingelagerte Baumstämme sind am frühen Freitagmorgen im Sägewerk Seidewitz bei Grimma in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren kämpften gegen ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Thümmlitzwald. Lesen Sie mehr.

1500 Quadratmeter Waldboden brennen bei Bad Düben

Am Mittwochabend brannte es im Tiglitzer Forst bei Bad Düben. Quelle: Feuerwehr Bad Düben

Feuerwehren aus Kossa, Pressel, Authausen und Bad Düben mussten am Mittwochabend zu einem Waldbodenbrand in den Tiglitzer Forst bei Bad Düben ausrücken. Lesen Sie mehr.

