In der Nähe der Motocross-Strecke zwischen Elsnig und Süptitz brannte der Wald am Donnerstagabend. Die Situation war gefährlich, weil das Gebiet kampfmittelbelastet ist.

Am Österreicher in Neiden kam es am Donnerstag zu einem Waldbrand. 16 Feuerwehren und auch ein Hubschrauber kamen zum Einsatz. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig / Eric Pannier