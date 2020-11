Waldheim: Debatte um Krippengeld im Stadtrat

Waldheim

Die Kita kostet die Eltern ab Januar mehr Geld. Eine Mehrheit von CDU- und FDP-Stadträten hat die neue Gebühren-Satzung beschlossen, welche die Elternbeiträge regelt. Die Fraktionen der Partei Die Linke/ SPD sowie der AfD stimmten dagegen.

Vor allem die Eltern von neunstündig betreuten Krippenkindern müssen ab Januar tiefer in die Tasche greifen. Waren dafür bisher monatlich 202 Euro fällig, sollen die Eltern pro Platz im neuen Jahr 238 Euro pro Monat zahlen. Zuletzt hatte der Stadtrat die Kita-Gebührensatzung zum 1. Januar 2019 geändert. Nach zwei Jahren steigen die Kosten für einen Krippenplatz nun um monatlich 36 Euro. Nur geringfügig teurer sollen Kindergarten- und Hortplätze werden. Diese plant die Stadt lediglich um einen Euro zu erhöhen. Von 108 auf 109 Euro für einen Kindergartenplatz, von 61 auf 62 Euro für einen Hortplatz mit sechsstündiger Betreuungszeit.

Mandy Schützel von der Haupt- und Finanzverwaltung im Rathaus erklärte, weshalb die Beiträge steigen müssen. So steigt in der Krippe die Anzahl der Integrationsplätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Diese sind teuerer, als normale Plätze. Laut Gesetz dürfen die Kommunen zwischen 15 und 23 Prozent der Kita-Betriebskosten von den Eltern als Gebühren nehmen. „In der Krippe liegen wir bei 20, im Kindergarten bei 22 und im Hort bei 23 Prozent“, sagte Mandy Schützel.

„Wir werden dem nicht zustimmen. Es ist langfristiges Ziel unserer Partei, die Kita-Betreuung kostenfrei zu gestalten“, sagte Dieter Hentschel, Vorsitzender der Fraktion Die Linke/ SPD. Da wegen Corona in diesem Jahr in Waldheim einige Feste weggefallen sind, habe die Stadt Geld gespart. Das könnte man dazu einsetzen, die Elternbeiträge auf 15 Prozent zu senken. „Das wäre in der jetzigen Zeit ein Signal, das von der Stadt ausgeht: Wir erhöhen die Beiträge nicht“, sagte Dieter Hentschel. Die Linke stimmt in Waldheim seit jeher gegen die Erhöhung der Kita-Beiträge.

Vor Dieter Hentschel, quasi als erster Redner in der Debatte, hatte Mike Mende ( AfD) ebenfalls die Gegenstimmen seiner Fraktion angekündigt. Kostenlose Kita stünde in einem AfD-Grundsatzprogramm.

Kathrin Schneider ( CDU) wandte ein, dass die Forderung nach kostenloser Kita-Betreuung ans Land gehen müsse. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) sagte, dass die Stadträte die ganze Kommune im Blick haben müssen. Es gehe darum, den Haushalt und damit die Zukunft zu sichern. „Wenn die Stadträte die Möglichkeit hätten, die Eltern zu unterstützen, würden sie das tun“, sagte er. Barbara Wesler, Leiterin des Fachbereichs Haupt- und Finanzverwaltung, führte dann ein mehrere hunderttausend Euro schweres Argument ins Feld, die Kita-Beiträge zu erhöhen: „Wenn Sie gegen die Erhöhung stimmen, würde das bedeuten, dass wir 680 000 Euro mehr ausgeben müssten.“ Die richtige Adresse für Forderungen nach kostenloser Kita sei der Freistaat Sachsen, sagte die Kämmerin. Und auch, dass mit weniger Geld die Ausstattung und die Qualität der Kita-Betreuung sinken würde.

Ein Problem hat Waldheim beim Kita-Thema offenbar nicht: Gebührenschuldner. Wie Mandy Schützel auf Nachfrage erklärte, gäbe es da nur ganz wenige. Das Mahnwesen funktioniere gut.

Von Dirk Wurzel