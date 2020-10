Waldheim: Es war einmal – der Lokschuppen

Waldheim

In Waldheim verschwindet ein weiteres Gebäude unter der Schaufel des Abrissbaggers. Und zwar beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit. Dabei war es zu früheren Zeiten wichtig für die Mobilität der Leute. Dort gab es Kohlen, Wasser und eine Werkstatt für die eine oder andere Reparatur. Die Rede ist vom Lokschuppen.

Dr. Hans-Rainer Fischer, Vorsitzender des Vereins Rauschenthalbahn, kennt den Lokschuppen noch aus besseren Tagen und weiß auch viel über die Ausstattung, die es erlaubte, Reparaturen an den Dampflokomotiven auszuführen. Als Grund für den Abriss vermutet er die Baufälligkeit des Gebäudes, die aber schon länger bekannt war und die Frage drängt sich auf, weshalb der Abriss nicht früher begann?

Lag das daran, dass die Bahn den Abriss mit dem Bauvorhaben am Heiligenborner Viadukt verbunden hat, das ohnehin Einschränkungen im Zugverkehr mit sich brachte? So sieht es aus: „Es gibt Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Der Rückbau wird in einer regulär geplanten Sperrpause durchgeführt“, teilt dazu eine Bahnsprecherin auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit. Die Bahn lässt die Brücke für rund 13,2 Millionen Euro sanieren. Bis Jahresende soll dieses im Sommer 2019 gestartete Bauvorhaben noch andauern. Neben dem Umbau des Gleiskörpers standen hier auch umfangreiche Mauerwerksarbeiten.

Ob der Abriss des Lokschuppens auch so ein Millionenprojekt ist, bleibt unbekannt. Die Bahnsprecherin sagt nicht, was es kostet, das Gebäude aus der Landschaft zu tilgen. Als Grund dafür gibt sie an: „Das Gebäude hatte Standsicherheitsmängel und stellt dadurch eine Gefahr für den Eisenbahnbetrieb dar.“ Eine Sanierung des Gebäudes kam für die Bahn nicht infrage, weil: „...es keine öffentliche Zuwegung für anderweitige Nutzung und seitens des Eigentümers auch keine Nutzungsperspektiven gibt“, so die Bahnsprecherin. Bis Ende des Jahres soll der Abriss noch dauern. Dabei ist das Gebäude schon weg. Nur noch die Schuttberge erinnern daran.

Der Lokschuppen stand in einem finsteren Teil des Waldheimer Stadtgebiets: Illegal verkippter Müll, verlassene Gebäude mit eingeschlagenen Fensterscheiben, Schlamm, Dreck und Graffiti-Schmierereien lassen Endzeit-Stimmung aufkommen. Aber für einen Teil des Landes an der Bahn, in den sich zum Glück nur wenige Waldheim-Besucher verirren, gibt es immerhin eine Entwicklungsperspektive, deren Details aber noch nicht spruchreif sind.

