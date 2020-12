Waldheim: Neuer Prozess um „schwarzen TÜV“

Waldheim/Leisnig/Döbeln

Dirk U. ist ein gefragter Zeuge. Wenn es vor Gericht um den „schwarzen TÜV“ geht, sagt der Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes Sachsen aus. Er hat gegen die sogenannte „Schwarz-TÜV-Mafia“ ermittelt. So flog 2017 die Stempeltrickserei in Leisnig auf. Und über diese dann auch der Tatkomplex um einen Prüfingenieur der GTÜ, der die bestandene Hauptuntersuchung (HU) gegen einen Obolus bescheinigt habe, ohne die Fahrzeuge überhaupt geprüft zu haben. Im Amtsgericht Chemnitz hatte der Mann dies eingeräumt und wegen Bestechlichkeit eine Bewährungsstrafe bekommen. Allerdings ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Gegen Geld Kunden vermittelt

Nun sitzt einer der mutmaßlichen Vermittler des schwarzen TÜVs auf der Anklagebank im Amtsgericht Döbeln. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg verhandelt die Anklage. In dieser geht es unter anderem um 26 Tatvorwürfe, bei denen der Mittweidaer gegen Geld Kunden an den GTÜ-Prüfer vermittelt haben soll, „damit ein sogenannter Schwarz-TÜV durchgeführt wird“, wie Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein aus der Anklage vorlas. Sie lautet unter anderem auf Bestechung und Anstiftung zur Falschbeurkundung im Amt in jeweils 26 tatmehrheitlichen Fällen. Zum Kundenkreis gehörten auch Leute aus der Region Döbeln. Ein Waldheimer beispielsweise brauchte den TÜV, um ein in Frankreich gekauftes Wohnmobil über die Grenze zu bekommen. Ein Leisniger wiederum ließ sich den „schwarzen TÜV“ für einen Golf vermitteln. So stellte es sich in den vorangegangenen Prozessen dar, in denen Richterinnen des Amtsgerichtes sowohl den Waldheimer als auch den Leisniger wegen Bestechung zu Geldstrafen verurteilt hatten.

Leisniger als Großkunde

In der Anklage gegen den Mittweidaer taucht der Name eines Leisniger Kfz-Geschäftsmannes recht häufig auf. Als die Polizei seine Räume im Juli 2017 durchsuchte, fand sie dort einen falschen HU-Stempel. Denn auch bei dem Leisniger gab es den schwarzen TÜV, allerdings in einer „Billigvariante“ ohne Prüfbericht, so der Kommissar. „Er war ein Großkunde“, sagte Dirk U. über die Verbindung des Kfz-Geschäftsmannes zum mutmaßlichen Schwarz-TÜV-Vermittler. Über ein Dutzendmal nahm er laut Anklage dessen Dienste in Anspruch. Darunter einmal für einen Jaguar, der auf diese Weise die HU bestehen sollte. Das britische Fahrzeug ist der Exot unter den Fahrzeugen, die die Anklage auflistet und die nicht nur Pkw und Transporter betrifft. Einem anderen Kunden ging es um den TÜV für einen Multicar, einem weiteren um die bestandene HU für einen Traktor und Hänger.

„Deal“ geplatzt

Der Kriminalbeamte ist auch an einem weiteren Verhandlungstag als Zeuge gebucht. Eigentlich hatten Oberstaatsanwalt Klein, Verteidiger Fred-Hagen Dargatz und das Gericht eine Verfahrensabsprache getroffen: Für ein Geständnis sichert das Gericht dem Angeklagten eine bewährungsfähige Freiheitsstrafe zu. „An diese Vereinbarung fühlt sich das Gericht nicht mehr gebunden“, stellte die Vorsitzende klar. Zwar sagte Rechtsanwalt Dargatz, man räume die Tatvorwürfe ein. Aber sein Mandant schilderte es dann doch etwas anders. „Ich habe niemanden etwas Böses getan“. Den TÜV habe er vermittelt, um Kunden an seine Versicherungsagentur zu binden, ihnen ein gewisses Extra anzubieten. Zwar hätten ihm Kunden teilweise das Doppelte von dem gezahlt, was die HU kostet. Aber das sei für mögliche Reparaturen gewesen. „Wenn nichts war, gab es das Geld zurück.“ Er habe nur vermittelt.

Durchfaller damit die Quote stimmt

„Wenn jemand den Kfz-Schein für die Hauptuntersuchung und den Kilometerstand verlangt, ist das ein Anzeichen dafür, dass die nicht ordnungsgemäß gemacht wird“, sagte der LKA-Mann. Denn normalerweise sieht der Prüfer die Laufleistung bei der Untersuchung. In den angeklagten Fällen sollen die Kunden dem Mittweidaer aber lediglich Kfz-Scheine und Kilometerstände gegeben haben. Und warum sind manche der Autos bei der ersten Untersuchung mit teils erheblichen Mängeln durchgefallen, um diese dann nach kurzer Zeit mängelfrei zu bestehen? „Damit die Quote stimmt“, erklärte der Kommissar. Denn ältere Fahrzeuge fallen häufiger durch die HU. Prüforganisationen, wie die GTÜ, haben ein strenges Monitoring, um „die Arbeitsqualität der Prüfer“ zu beurteilen.

Auf die Spur kam das LKA den TÜV-Tricksern übrigens mit einem Lauschangriff. Es hörte bei Telefongesprächen mit. Ermittlungsrichter hatten diese Abhöraktion genehmigt, so wie es die Verfassung bei solchen Eingriffen in Grundrechte verlangt.

Von Dirk Wurzel