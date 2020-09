Waldheim: Zeitung aus dem Pulverfass lässt Albrecht Bergmann rätseln

Waldheim

Wieviel Pulver passt in das Fass? Als Albrecht Bergmann das Volumen seiner Neuanschaffung fürs Museum bestimmte, förderte dies einen Fetzen Papier zutage, der Rätsel aufgibt. Denn der Waldheimer füllte Wasser in das Fass bis es voll war, schüttete das in ein Hohlmaß und konnte so den Rauminhalt des Pulvergebindes bestimmen.

Entdeckung am Spundloch

Das Wasser schwemmte aber auch ein Stück einer alten Zeitung ans Spundloch in der Daube. Dieses durchnässte Stück Papier entnahm Albrecht Bergmann vorsichtig und trocknete es. „Zur Stille...“ – so beginnt der Titel der Zeitung, der „Zur Stillen Post“, „Zur Stillen Stunde“, „Zur Stillen Einkehr“ oder „Zur Stillen Ganzwasanderes“ lauten könnte. Man weiß es nicht. Es liegt aber nahe, dass die Zeitung aus der Zeit um 1915 rum stammt. Denn der Aufmacher auf der ersten Seite trägt ist mit „Die Bayern in der Durchbruchsschlacht von Gorlice (1915)“ überschrieben. Damit ist eine Schlacht im ersten Weltkrieg gemeint. In der Schlacht von Gorlice-Tarnow gelang den Truppen der kaiserlichen deutschen Armee und ihren österreichisch-ungarischen Verbündeten im Mai 1915 der Durchbruch an der Ostfront.

Suche in alten Archiven

Diesen Zeitungsschnipsel fand Albrecht Bergmann in einem alten Pulverfass. Quelle: Dirk Wurzel

Gut zu wissen, bringt Albrecht Bergmann aber auch nicht weiter, wenn es um die alte Zeitung geht. „Ich habe deswegen den Chefredakteur der ,Schwäbischen Zeitung’ angeschrieben. Geantwortet hat ein Projektmanager“, sagt der Waldheimer. Der Projektmanager aus Schwaben konnte dem Sachsen nicht weiter helfen. Die Schwäbische Zeitung gibt es erst seit 1945 und im Archiv der Vorgängerpublikationen war auch nichts zu finden, was Albrechts Bergmanns Fassfund entsprach. Ein anderer Weg sind da noch die Archivbibliotheken in Bayern und Baden-Württemberg. Solche Büchereien archivieren auch viele Zeitungen und Zeitschriften, auch solche, die vor mehr als 100 Jahren erschienen sind. Aber eine Suche in den Internet-Opacs der Landesbibliothek Baden-Württemberg und Bayerischen Staatsbibliothek nach einer Publikation „Zur Stille...“ blieb erfolglos. Bayern deshalb, weil es sich auch um eine bayerische Zeitung handeln könnte, die im Grenzgebiet zu Schwaben erschien. Im Titel steht nämlich was, das „Mit schwäbischem Teil“ heißen könnte.

Ist das Fass echt?

Ob das Fass echt ist und aus der Zeit der napoleonischen Kriege stammt, kann Albrecht Bergmann nicht mit Bestimmtheit sagen. Er weiß aber, dass die Soldaten solche Fässer nutzten, um Pulverspuren zu legen, damit Pulver in Hohlkugeln für Kanonen zu füllen und auch, um das Pulver zum Laden von Kanonen aufzubewahren. Zwei Theorien hat der Waldheimer über den Ursprung des Pulverfasses: „Es könnte ein Nachbau sein, der 1913 anlässlich 100 Jahre Völkerschlacht angefertigt wurde, wie viele andere Ausrüstungsgegenstände und Uniformen auch. Oder es ist ein Original und stammt aus Tirol, wo Andreas Hofer mit seinen Truppen gegen Napoleon kämpfte.“

Mitbringsel aus dem Krieg?

Letztere Hypothese stützt Albrecht Bergmann auf den Ort, aus dem er das Fass bezogen hat. Der Verkäufer hatte es auf einem Dachboden im Allgäu gefunden. „Das ist 150 Kilometer Luftlinie von Tirol entfernt. Gut möglich, dass es ein Soldat aus Hofers Truppe nach dem krieg mit nach Hause genommen hat“, so Albrecht Bergmann. Zum Handwerkermarkt am kommenden Wochenende in Bergmanns Hof will er mal einen Bekannten, einen Böttcher, fragen. Übrigens: Das Pulverfass hat ein Volumen von vier Litern, hat Albrecht Bergmann bestimmt.

Von Dirk Wurzel