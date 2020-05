Waldsterben im Nationalpark: 20 Prozent der Bäume sind tot

Bad Schandau

Wo eigentlich die Farbe Grün bei den Nadelbäumen im Gebiet der Affensteine im Nationalpark Sächsische Schweiz dominieren sollte, sind viele, sehr viele braungefärbte Gehölze zu sehen. Dürre und vor allem Borkenkäfer haben ihre Spuren hinterlassen. „Ende 2019 waren rund 20 Prozent der Bäume im Nationalpark abgestorben“, teilt Nationalparksprecher Hanspeter Mayr auf DNN-Anfrage mit. Von dem rund 9350 Hektar großen Schutzgebiet sind etwa 8700 Hektar mit Wald bedeckt.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Borkenkäfer sei auf Fichten spezialisiert. „Deshalb sind vor allem die aus früheren forstlichen Monokulturen stammenden Fichten betroffen“, berichtet Mayr. Das ist auch der Grund, warum das Ausmaß bei den Affensteinen so hoch ist. Dort war der Anteil ehemaliger Fichtenforste besonders groß. „Mit intensiven Waldumbaumaßnahmen haben wir in den vergangenen zehn Jahren erreicht, dass jetzt unter den abgestorbenen Fichten bereits vielerorts junge grüne Bäume nachwachsen können“, so Mayr. Eine neue Waldgenration steht quasi in den Startlöchern.

Anzeige

Tote Bäume werden nicht entfernt

Der Großteil der abgestorbenen Fichten wird nicht gefällt und aus dem Wald herausgeholt, sondern bleibt stehen. „Die gesamte Energie ihres Holzes, die im Wirtschaftswald vielleicht zum Heizen genutzt würde, wird im Nationalpark durch zahllose Pilze und Insekten zu Nährstoffen umgewandelt und steht für die Entwicklung des neuen Waldes zur Verfügung“, informiert Mayr.

Weitere LVZ+ Artikel

Eine aktive Borkenkäferbekämpfung erfolgt nur an den Randbereichen zu benachbarten Privatwäldern. Dort fällen und entfernen Forstarbeiter frisch befallene Fichten, um ein Übergreifen der Borkenkäferentwicklung aus dem Nationalpark zu verhindern. Des Weiteren wird Totholz aus den Bereichen geborgen, wo Äste oder ganze Stämme auf öffentliche Straßen zu stürzen drohen. Dies geschah beispielsweise in den vergangenen Wintermonaten in den Hängen des Kirnitzschtals. Rund 18 Prozent der befallenen Fichten oder rund 1800 Festmeter hat die Nationalparkverwaltung seit Beginn dieses Jahres aus ihren Waldbeständen geholt.

„Natur Natur sein lassen“

Entsprechend des Nationalparkgrundsatzes „Natur Natur sein lassen“ wird nicht aufgeforstet. „Auf Flächen, auf denen bereits 2006 alle Fichten vom Borkenkäfer zum Absterben gebracht wurden, können wir beobachten, wie extrem viele junge Bäume nachwachsen, ohne dass wir nachgeholfen hätten. Birken, Ahorn oder Fichten verteilen ihre Samen mit der Hilfe des Windes, Ebereschen, Eichen und Buchen mit der Hilfe von Vögeln“, berichtet Mayr. Die jungen Bäume seien jetzt nach rund 14 Jahren teilweise bis zu zehn Meter hoch. „Als Ausnahme, um die geschützte Baumart Weißtanne zu fördern, pflanzen wir pro Jahr rund 20 000 Weißtannen“, so Mayr.

Von Silvio Kuhnert