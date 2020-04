Mundschutz statt Hexenmaske

Thale

Ende April, Anfang Mai werden im Harz normalerweise die Walpurgisnacht und der Frühlingsbeginn in mehr als 30 Orten ausgelassen gefeiert. Mehr als 100 000 Besucher zieht es alljährlich in die Brockenregion. Dort herrscht dann Volksfeststimmung: Die Leute sind ausgelassen und verkleiden sich. „Sehr gefragt sind spitze Zauberhüte, Hexenmasken und lange Besen. Schließlich soll der Winter in der Walpurgisnacht hinweggefegt werden, damit die Maienkönigin in den Harz einkehren kann, weiß Martina Spier, die in der Tourist-Information Thale in normalen Zeiten als wanderfreudige Hexe agiert.

In diesem Frühjahr ist alles anders, die Türen der Tourist-Information in der Bahnhofstraße sind verschlossen, ebenso auch die Eingänge zur Seilbahn am Goetheweg, deren Gondeln die vielen Feierlustigen in der „Nacht der Nächte“ normalweise nahezu im Minutentakt über das Bodetal hinauf zum Hexentanzplatz schweben lassen.

Hexe in der Walpurgisnacht. Quelle: Karina Hessland/Imago Images

„Die Leute tragen Mund- und Nasenschutz. Niemand wird feiern, wir werden in den kommenden Tagen weiter unter uns bleiben“, berichtet Thales Bürgermeister Thomas Balcerowski ( CDU). „Täglich beweisen die Menschen, dass sie sehr verantwortungsbewusst mit der Pandemie umgehen. Jetzt ist an der Zeit, dass die Politik in angemessener Form auf dieses besonnene Verhalten reagiert“, betont das Stadtoberhaupt. Bis zu 15.000 Gäste aus allen Teilen Deutschlands und aus benachbarten Ländern würden allein am bevorstehenden langen Wochenende die Dienstleistungen der Gastronomen und Hoteliers in der „Walpurgishauptstadt“ honorieren, schätzt Balcerowski. Dort habe es seit 14 Tagen keine neue Corona-Erkrankung gegeben.

Die Einnahmeverluste indessen sind in den niedersächsischen „Walpurgishochburgen“ Bad Grund, Braunlage, Hahnenklee und Sankt Andreasberg ähnlich hoch wie im sachsen-anhaltischen Thale. „Die wirtschaftliche Situation ist überall dramatisch und verschlimmert sich von Woche zu Woche“, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes.

Mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise kam das Aus für die Tourismus-Branche im Harz: Hotels und Restaurants haben geschlossen, Freizeitangebote dürfen nicht wahrgenommen werden, das Verreisen sei durch die Formel „zu Hause bleiben“ nicht möglich. Gerade in den vielen ländlichen Ecken, so Carola Schmidt, ist der Tourismus der bestimmende Wirtschaftszweig.

Und nach Ausfall der geplanten Osterferienbesucher sei die Lage schon katastrophal. Von Mitte März bis Mitte April sind bereits Umsatzverluste von 265 Millionen Euro entstanden. In einem fiktiven Zukunftsszenario geht der Harzer Tourismusverband davon aus, dass es kurz vor Pfingsten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen geben wird. Für das gesamte Jahr 2020 entstünde dann aber immer noch ein Umsatzverlust von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Von Bernd Lähne