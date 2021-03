Dresden

Nach der Schlappe von 2017 will die sächsische CDU mit neuem Spitzenpersonal in die Bundestagswahl ziehen: Der Landesvorstand nominierte Marco Wanderwitz (45) und Christiane Schenderlein (39) am Montagabend für die Plätze 1 und 2 der Unions-Landesliste. Sie folgen Thomas de Maizière und Arnold Vaatz, die beide nicht noch einmal antreten. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen wieder deutlich stärkste Kraft im Freistaat werden“, sagt CDU-Generalsekretär Alexander Dierks der LVZ.

CDU-Generalsekretär: Wir brauchen keine feste Frauen-Quote

Auf den 20 Listenplätzen finden sich elf Frauen – das ist für die CDU ein Novum. „Dafür braucht es keine feste Quote“, erklärt Dierks nach der Vorstandssitzung. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite abzubilden: Stadt und Land, unterschiedliche Berufsgruppen, Alt und Jung – und natürlich gehört dazu auch ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern. Das haben wir, wie schon bei der letzten Landtagswahl 2019, umgesetzt.“ Die Liste soll auf einer Landesvertreterversammlung der Union am 17. April in Dresden beschlossen werden.

Ost-Beauftragter soll CDU in den Wahlkampf führen

Marco Wanderwitz ist derzeit der hochrangigste Bundespolitiker der Sachsen-Union – allerdings ist der Erzgebirger noch weithin unbekannt. Der Rechtsanwalt sitzt seit 2002 im Bundestag, war ab 2018 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium und ist seit 2020 der Ost-Beauftragte der Bundesregierung. Christiane Schenderlein gilt seit einiger Zeit als die große Hoffnungsträgerin der sächsischen CDU. Die promovierte Politikwissenschaftlerin aus Taucha (Nordsachsen) war zunächst Büroleiterin der Bundestagsabgeordneten Bettina Kudla, kündigte aber nach umstrittenen Äußerungen ihrer Chefin, im Jahr 2019 wurde sie in den Landtag gewählt. Daneben finden sich mit dem Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, Markus Reichel (Platz 3), und der Leipziger Krankenschwester Jessica Heller (Platz 6) weitere neue Gesichter auf der Landesliste.

Im Jahr 2017 hatte erstmals die AfD in Sachsen gewonnen

Bei der letzten Bundestagswahl hatte die CDU in Sachsen ein Debakel erlebt, das letztlich zu einem politischen Beben und einem Führungswechsel in Dresden geführt hatte. Nach 42,6 Prozent im Jahr 2013 war die Union auf 26,9 Prozent abgestürzt – und erstmals hinter der AfD gelandet. Außerdem hatte sie nur noch 12 von 16 Wahlkreisen gewonnen. Aufgrund des historisch schlechten Wahlergebnisses hatte die Landesliste keine Bedeutung mehr.

Union verliert aktuell in Umfragen

Laut einer aktuellen Umfrage der Meinungsforscher von Civey und der „Sächsischen Zeitung“ liegt die CDU in Sachsen aktuell bei 31,2 Prozent und damit vier Prozentpunkte vor der AfD. Das ist der geringste Wert seit Ende Dezember 2019, im Vergleich zum März 2020 sind es knapp fünf Prozentpunkte weniger.

Der CDU-Generalsekretär erwartet bis zur Bundestagswahl am 26. September eine harte Auseinandersetzung: „Nach 16 Jahren Regierung werden alle gegen uns kämpfen.“ In Sachsen will die Union „den positiven Trend der Landtagswahl bestätigen“, gibt Dierks als Devise aus. Im September 2019 hatte die CDU 32,1 Prozent erreicht.

Von Andreas Debski