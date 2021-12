Leipzig

Fast 1,5 Millionen Impfdosen wurden am vergangenen Mittwoch deutschlandweit verabreicht – ein neuer Rekord für die Bundesrepublik. Allerdings sind es nicht mehr die Erstimpfungen, die den Ausschlag geben – der Großteil der verabreichten Impfdosen entfällt derzeit auf die Auffrischungsimpfungen, die sogenannten Booster. Inzwischen haben laut Robert Koch-Institut 27,6 Prozent der Bundesbürger ihren Impfschutz erneuern lassen. Die Booster-Strategie wird als Hauptwerkzeug für den weiteren Pandemieverlauf bezeichnet – erste Labortests zeigten, dass Antikörper von Geimpften vergleichsweise schlecht auf die stark mutierte Omikron-Variante ansprechen. Eine Booster-Impfung kann diesen verschlechterten Schutz nach Einschätzung von Fachleuten in Teilen ausgleichen.

Doch wann sollten sich Impfwillige tatsächlich um die dritte Spritze bemühen?

Wer kann eine Booster-Impfung erhalten?

Grundsätzlich hat jeder Bundesbürger Anspruch auf eine zusätzliche Impfdosis – so ist es in der Impfverordnung des Bundes verbrieft. Der Gesetzgeber stellt klar, dass die „empfohlenen Abstände zwischen Erst- und Folge sowie Auffrischimpfungen“ eingehalten werden sollen. Entscheidend dabei sind die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) sowie des RKI. Die Impfkommission des Bundes rät grundsätzlich allen Personen ab 18 Jahren zu einer Auffrischungsimpfung. Zu der selben Einschätzung gelangt die Sächsische Impfkommission.

Welche Abstände sollten eingehalten werden?

Der Stiko zufolge soll die zusätzliche Impfdosis mit sechs Monaten Abstand zur Zweitimpfung erfolgen. Eine Verkürzung der Zeitspanne auf fünf Monate könne im Einzelfall oder bei ausreichenden Kapazitäten in Erwägung gezogen werden. Die Sächsischen Experten empfehlen Menschen, die ein erhöhtes Risiko für Durchbruchsinfektionen haben, den Booster frühestens nach drei Monaten. Zu der Personengruppe gehören etwa Menschen über 60 und Immungeschwächte.

Wie werden die Empfehlungen denn umgesetzt?

Grundsätzlich halten sich die Arztpraxen sowie die mobilen Impfteams an die Empfehlungen der Behörden. Das bestätigt auch das Deutsche Rote Kreuz auf Anfrage der LVZ. „Es wird dabei aber nicht strikt auf den Tag geschaut“, sagte eine Sprecherin des Verbandes in Sachsen. Soll heißen: Wer drei Tage vor der Sechs-Monats-Frist zum Impftermin erscheint, wird nicht weggeschickt. Laut DRK obliege es aber immer dem Impfarzt zu entscheiden, ob eine Dosis verabreicht wird. So ist es eben auch möglich, dass eine Auffrischung bereits nach fünf Monaten erfolgt.

Mit welchen Impfstoffen wird geboostert?

Nach Angeben des Bundesgesundheitsministeriums erfolgt die Auffrischungsimpfung mit einer einmaligen Dosis der mRNA-Vakzine von Biontech oder Moderna. Die Präparate von Astrazeneca und Johnson & Johnson spielen dabei keine Rolle mehr. Laut Stiko-Empfehlung sollen zudem Menschen unter 30 Jahren ausschließlich den Biontech-Impfstoff erhalten. Grund sind Berichte über sehr seltene Herzmuskelerkrankungen bei jüngeren Menschen nach einer Moderna-Impfung.

Kann die Booster-Impfung mit einem anderen Impfstoff erfolgen als bei der Zweitimpfung?

Ausdrücklich ja. Experten gehen davon aus, dass der Impfschutz gegen Covid-19 sogar besser ist, wenn die Booster-Impfung mit dem Moderna-Impfstoff erfolgt. Auch das Impfen mit drei verschiedenen Vakzinen sehen Fachleute als bedenkenlos an. So könnte es etwa sein, dass bei der Erstimpfung Astrazeneca verwendet wurde, bei der Zweitimpfung hingegen Biontech und als Booster Moderna.

Ich wurde mit einem Vektorimpfstoff geimpft. Wann kann ich meinen Impfschutz auffrischen lassen?

Den Empfehlungen zufolge sollten sich Menschen, die den Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, vier Wochen nach der ersten Spritze eine weitere Dosis abholen. Im Falle von Astrazeneca wird sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung empfohlen. In beiden Fällen kommen die mRNA-Präparate zum Einsatz.

Von Florian Reinke (mit dpa)