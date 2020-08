Wann wird B 2-Kreuzung in Leipzigs Norden ausgebaut?

Rackwitz/Leipzig

Die Bilder gleichen sich. Jeden Tag, Jahr für Jahr: Will ein Verkehrsteilnehmer von der Bundesstraße 2 nach links auf die Buchenwalder Straße in Richtung des Rackwitzer Gewerbegebiets abbiegen, staut es sich in Leipzigs Norden oder Fahrzeuge müssen auf die Einmündung nach Göbschelwitz ausweichen. Handelt es sich um einen LKW, wird es eng – egal, was dieser vorhat.

Der Verkehr nimmt zu

Die Folge ist, dass die Umgehungsstraße, die direkt ins Rackwitzer Gewerbegebiet führt, für viele Fahrer unattraktiv erscheint. Die Fahrt über die vergleichsweise schmale Leipziger Straße und die Nutzung der Ampelkreuzung mit der Bundesstraße 184 wird dann vorgezogen. Sehr zum Missfallen der Anwohner und Gemeindeverwaltung. Seit vielen Jahren suchen sie eine Lösung für das mit der Verkehrszunahme weiter wachsende Problem.

Bisher jedoch vergebens: Ein Ausweg könnte der Ausbau der Schnittstelle östlich der Gemeinde sein. Ein entsprechendes Verfahren mit dem sperrigen Namen „B 2, Ausbau Knotenpunkt B 2 / Buchenwalder Straße südlich Hohenossig einschließlich Anbau eines Radweges“ liegt seit geraumer Zeit beim zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Umsetzung zieht sich in die Länge, wie die Autos, die sich zu Stoßzeiten auf dem etwa 1,5 Kilometer langen Stück bis zur Gabelung B 2 und B 184 auffädeln. Denn dazwischen liegt zudem der Abzweig in Richtung des BMW-Werkes. Mit der Ansiedlung des Pharmaunternehmens Beiersdorf dürften die Verkehrsströme nicht gerade abnehmen.

Zu wenig Straße für zu viel LKW: Für Transporter ist die Zufahrt zur Buchenwalder Straße von der B 2 oft nicht breit genug. Quelle: Mathias Schönknecht

Verwaltungsschritte fehlen

Das Ziel, die Umgehungsstraße besser an die B 2 anzubinden, schien schon einmal näher: Im April 2019 wurde der notwendige Vorentwurf vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmigt. Der Planfeststellungsantrag für das Verfahren, das den möglichen Umbau prüft, sollte ebenfalls im zurückliegenden Jahr gestellt werden. Das ist jedoch abermals nach hinten gerutscht.

Wie Franz Grossmann vom Lasuv auf Nachfrage mitteilt, konnte die abschließende Bearbeitung „nicht wie erhofft im ersten Halbjahr abgeschlossen werden“. Die Planfeststellungsunterlagen sollen der Landesdirektion nun im Oktober zur Prüfung übergeben werden, erklärt Grossmann. Wie es in der Folge weitergeht, klingt wenig konkret: „Wir bitten um Verständnis, dass somit noch keine Terminkette belastbar benannt werden kann“, teilt das Lasuv mit. Um die exakte Umsetzung planen zu können, bedarf es Baurecht. Dieses hängt wiederum vom Ausgang des Planfeststellungsverfahrens ab.

Der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) hat eine eindeutige Meinung zum avisierten Kreuzungsausbau: „Wären wir dafür als Gemeindeverwaltung zuständig, wäre es längst erledigt“, sagte Schwalbe bereits im Januar dieses Jahres und bekräftigte den Satz kürzlich. Die Kommune habe zudem gegenüber dem Freistaat Sachsen dringend angemahnt, dass die Verkehrskonzepte im Leipziger Nordraum noch einmal neu gedacht werden müssen.

Ein weiterer Punkt: der Vorwegweiser

In diese Kategorie fällt ein einfaches, doch womöglich wirkungsvolles Mittel, zu dem die Gemeinde Rackwitz bereits mehrere Anträge an die Stadt Leipzig gestellt hat. Der Inhalt: Bereits im Kreuzungsbereich B 2/B 184 soll ein Vorwegweiser auf das Gewerbegebiet aufmerksam machen und auf die Umgehungsstraße verweisen.

Wie das Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamt auf mehrmalige Nachfrage mitteilt, seien die Anträge stets vom Lasuv abgelehnt worden, da es sich beim Knoten B 2/ Abzweig Buchenwalder Straße um eine Unfallhäufungsstelle handelt und dieser daher umgebaut werden muss. Auch die Stadt Leipzig könne daher zu keinem anderen Ergebnis kommen. Nach Fertigstellung „würde mit dem jetzigen Kenntnisstand einer Wegweisung zum Gewerbegebiet Rackwitz nichts entgegenstehen und eine Anordnung könnte kurzfristig erlassen werden“, erklärt die Stadt Leipzig.

Von Mathias Schönknecht