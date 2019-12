War Werner Tübke ein Kunstfälscher? Das sagt seine Witwe zu dem Verdacht

Leipzig

„KoKo, Kunst und geheime Kopien“ lautete vor wenigen Tagen der Titel eines Films im MDR-Fernsehen in der Sendereihe „Exakt – Die Story“. Seither gibt es einigen Wirbel darum, und das vor allem deswegen, weil der Maler Werner Tübke ein Thema ist. Tübke habe, so der Film aufgrund von Schriftwechseln aus dem Jahr 1975 zwischen dem Ministerium für Kultur der DDR und dem Maler, der zu jener Zeit Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) war, nicht eindeutig abgelehnt, einen Auftrag zur Kopie des Gemäldes „Gothaer Liebespaar“ (1485) anzunehmen.

Bericht: Unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt

Das belegten Unterlagen, die dem „ MDR Thüringen“ vorliegen und die am Mittwoch dieser Woche erstmals veröffentlicht wurden. In dem MDR-Beitrag heißt es, Tübke habe sich in seinem Antwortschreiben unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt, den Auftrag anzunehmen. Bei dem Gemälde handelt es sich um das Herzstück der Sammlung im Schloss Friedenstein. Schon zu DDR-Zeiten war es von unschätzbarem Wert. In seiner Antwort an das Ministerium soll Tübke demnach geschrieben haben, es sei ihm „ein Vergnügen“, sich an einer Kopie des Werkes zu versuchen. Ideal sei der Februar 1976. Er bräuchte jedoch optimale Bedingungen.

Um dieses Bild geht es: "Das Gothaer Liebespaar" (Öl auf Linden- und Pappelholz, um 1485, von einem Meister des Amsterdamer Kabinetts) steht einzigartig für die Vor-Dürer-Zeit. Das Werk ist ein Glanzstück der Sammlung auf Schloss Friedenstein in Gotha. Quelle: Volkmar Heinz

MDR-Beitrag kann Kopier-Beweis nicht erbringen

Den Beweis, dass Tübke in dieser Hinsicht dann auch tätig wurde, kann der Film aber nicht erbringen. Tübke wollte in seiner Antwort an das Ministerium vor allem „den tieferen Sinn der Kopie-Aktion“ wissen. Es sollte dem Maler in einem „persönlichen Gespräch“ erläutert werden, hieß es in dem Schreiben. Ein darüber hinaus führender Schriftverkehr ist nicht bekannt.

Der Verkauf von Kunstwerken und Antiquitäten in den Westen diente in der DDR der Devisenbeschaffung. Die Abteilung Kommerzielle Koordinierung (KoKo) des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski soll auch Kunstfälschungen ausgeführt haben. Möglicherweise, so heißt es in dem Beitrag, sollte das „Gothaer Liebespaar“ oder eine Kopie des Gemäldes ins Ausland verkauft werden.

Die Unterlagen der Stiftung Schloss Friedenstein zum „Gothaer Liebespaar“ geben zur Herkunft des Werkes keine genaue Auskunft. Die letzte Echtheitsprüfung des Gemäldes fand laut MDR in den 1950er-Jahren statt. Ausgelöst durch die Film-Recherchen sei das Werk jetzt aber erneut untersucht worden: Die Gutachter gehen laut Bericht davon aus, dass es sich bei dem Gemälde im Herzoglichen Museum der Stadt Gotha um das Original handelt.

Brigitte Tübke-Schellenberger vom Film „völlig überrascht“

Zu dem Filmbeitrag äußerte sich jetzt Brigitte Tübke-Schellenberger auf Anfrage von LVZ.de. Demnach wurde die Witwe des Malers vom MDR-Streifen „völlig überrascht“, auch gab es an sie keine Anfrage für ein Interview. Vor Jahren, so erinnert sie sich, habe die Redakteurin Romy Gehrke an sie die Anfrage gestellt, ob sie es gestatten würde, für Recherchezwecke in die Korrespondenzen Tübkes Einblick nehmen zu dürfen. Brigitte Tübke-Schellenberger stimmte zu. Der Tübke-Nachlass samt seiner Korrespondenzen befindet sich schon seit 2003, also noch zu Lebzeiten des Malers, im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Die Dokumente füllten damals 21 große Umzugskartons und wurden später laufend ergänzt.

Maler erst beim Scheidungsprozess 1976 kennengelernt

Brigitte Tübke-Schellenberger kann im genannten Fall nicht Zeitzeugin sein. Die damalige Anwältin lernte den Maler als Rechtsbeistand von dessen Ehefrau Angelika beim Scheidungsprozess im Jahr 1976 kennen. Sie war später 28 Jahre lang mit Werner Tübke bis zu dessen Tod 2004 verheiratet.

Sie ist „völlig überrascht“ von dem MDR-Bericht: Die Maler-Witwe Brigitte Tübke-Schellenberger. Quelle: Kempner

“Er hatte immer nur seine eigenen Bilder im Kopf“

Dass nun auf Grund des Filmes der Verdacht hängenbleibt, Tübke habe sich als Fälscher missbrauchen lassen, weist sie mit allem Nachdruck zurück: „Er hatte immer nur seine eigenen Bilder im Kopf, und materiell hatte er so etwas auch nicht nötig.“

Tübke-Assistent soll Briefe entwendet haben

Die Briefe, aus denen im Film zitiert wird, soll Tübkes Assistent laut MDR-Informationen aus den Unterlagen seines Chefs entwendet und sie schon 2002 dem MDR angeboten haben. Damals habe der Sender abgelehnt. Jetzt sei wohl die Story interessant im Kontext der einst aus dem Gothaer Schlossmuseum gestohlenen und nun wieder aufgefundenen Gemälde.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass fünf hochkarätige Bilder, die vor 40 Jahren auf mysteriöse Weise aus der Sammlung von Schloss Friedenstein in Gotha gestohlen wurden, wieder aufgetaucht sein könnten. Derzeit prüfen der Stiftung zufolge Experten im Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen Berlin, ob es sich bei den Bildern um die gestohlenen Gemälde handelt.

Eines der wiederaufgetauchten Bilder des größten DDR-Kunstraubes von 1979: “Selbstbildnis mit Sonnenblume“ nach Anthonis van Dyck (Antwerpen 1598/9- 1641 London). Quelle: dpa/Stiftung Schloss Friedenstein

DDR-Kunstraub 1979: Fünf Gemälde verschwunden

Die Werke waren in der Nacht zum 14. Dezember 1979 verschwunden. Es handelt sich um Arbeiten alter Meister: „Brustbild eines jungen Mannes“ von Frans Hals, „Landstraße mit Bauernwagen und Kühen“ von Jan Brueghel dem Älteren, „Selbstbildnis mit Sonnenblume“ von Anthonis van Dyck, „Alter Mann“ von Jan Lievens sowie „Heilige Katharina“ von Hans Holbein dem Älteren.

Die Ergebnisse der Echtheitsprüfung des möglichen Diebesguts aus einem der größten DDR-Kunstdiebstähle werden im kommenden Frühjahr erwartet.

Von Thomas Mayer