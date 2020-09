Was passierte im April 2017 in Altenburg-Nord, als eine Frau aus dem Fenster im zweiten Stock fiel? Ein Prozess gegen zwei Verdächtige landete vor dem Amtsgericht, wurde aber abgebrochen. Grund: Ein Gutachter warf die Verhandlung mit seinen Ergebnissen über den Haufen. Nun gibt es weitere überraschende Details und einen Mammutprozess vor dem Landgericht.

War aus Fenster gestürzte Frau in Altenburg-Nord schon tot? Zwei Männer angeklagt

Landgericht - War aus Fenster gestürzte Frau in Altenburg-Nord schon tot? Zwei Männer angeklagt

Landgericht - War aus Fenster gestürzte Frau in Altenburg-Nord schon tot? Zwei Männer angeklagt