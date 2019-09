Leipzig

Herrlicher Altweibersommer bis Mitte nächster Woche? Möglicherweise haben wir uns zu früh über diese Prognose gefreut: Schon zum Wochenstart könnte es abrupt mit der Schönwetter-Periode bei uns vorbei sein.

Ex-Hurrikan taucht ab Montag vor britischen Inseln auf

Schuld daran ist der Hurrikan Umberto. „Derzeit ist er bei den Bermudas in der zweithöchsten Stärke 4 Bermudas unterwegs und er wird ähnlich wie Hurrikan Dorian den Kurs Richtung Europa wählen. Am Montag wird er vor den Britischen Inseln auftauchen. Er kann unsere Wetterküche nochmal ganz schon durcheinander wirbeln“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Am Sonntag in Leipzig nochmal 25 Grad

Bevor das Sturmtief aufzieht, heißt es aber am Wochenende: Alles eitel Sonnenschein. Der Altweibersommer nimmt wie angekündigt am Sonnabend und Sonntag richtig Fahrt auf und sorgt für bestes Grill- und Ausflugswetter. „Es wird spätsommerlich warm, im Südwesten kann es am Sonntag sogar noch einmal 28 Grad geben“, so Jung. Für den Raum Leipzig sind am Sonntag um die 25 Grad drin – auch hier bei viel Sonnenschein und kaum Wolken.

Kühles Wetter könnte genau zum Herbstanfang passen

Doch danach bringt Umberto die Meteorologen zum Verzweifeln. „Das wird eine spannende Sache. Erst sah es so aus, als würde es auch noch am Montag, Dienstag und Mittwoch schön bleiben, doch der Ex-Hurrikan wird unser Wetter ganz schön durcheinander wirbeln. Da kann sich nun alles anders ergeben“, so Jung. Danach droht es nun in der nächsten Woche eher wechselhaft und deutlich kühler zu werden. Das würde allerdings genau zum kalendarischen Herbstanfang passen, der ist nämlich am Montag.

Noch wütet er über den Bahamas: Hurrikan Umberto. Ab Donnerstag macht er sich aber auf den Weg zu uns und wird ab Montag als Sturmtief über die britischen Inseln ziehen. Quelle: NOAA/wetter.net

Humberto wütet derzeit mit 195 km/h über den Bermudas

Derzeit wütet der Hurrikan Umberto bei den Bermudas und das mit Böen bis 195 km/h. „Das ist ganz schön ordentlich. Sobald er aber im nördlichen Atlantik das kältere Wasser erreicht ist Schluss mit seiner Kraft und er wird zum normalen Sturmtief“, so Jung. Heißt: Am Wochenende unbedingt noch einmal Sonne und Wärme tanken: Nächste Woche kann es ungemütlich werden.

Von Olaf Majer