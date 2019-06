Berbersdorf

Mit Beginn der Frühschicht sind die Beschäftigten des Edeka-Lagers in Berbersdorf/Striegistal zu einem Warnstreik aufgerufen. „Es ist an der Zeit, den Arbeitgebern zu signalisieren, dass die Beschäftigten hinter den Forderungen stehen und gewillt sind, diese auch durchzusetzen“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Sylke Hustan.

Zwei Drittel der Frühschicht legen Arbeit nieder

In Berbersdorf haben sich zwei Drittel der Beschäftigten aus der Frühschicht am Streik beteiligt, erklärte Hustan. „50 Mitarbeiter sind unserem Streikaufruf gefolgt“, so die Verdi-Verhandlungsführerin. Vor dem Großlager stünden mehrere Lkw in der Warteschlange – „entweder weil sie nicht be- oder entladen werden können“, so Hustan zu den Auswirkungen.

Zweite Verhandlungsrunde am Mittwoch

Der Streik sei von 5 bis 15 Uhr geplant. Am Mittwoch findet die zweite Verhandlungsrunde statt. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten pro Stunde einen Euro mehr und einen Sachsenzuschlag von 20 Cent je Arbeitsstunde.

Bislang kein Angebot der Arbeitgeberverbände

Vom Arbeitgeber gab es bislang kein Angebot. Trotz steigender Umsätze und Gewinne im Groß- und Außenhandel kamen die Vertreter der Arbeitgeberverbände zur ersten Tarifverhandlung am 6. Mai mit leeren Händen, so der Vorwurf des Verdi-Landesverbandes. „Anerkennung, Respekt und Wertschätzung sehen anders aus! Das ist nicht nur enttäuschend, das ist unverschämt – deshalb streiken wir“, so Sylke Hustan.

Von thl