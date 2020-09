Warnstreik im Nahverkehr – Leipziger Busse und Bahnen sollen stillstehen

Leipzig

Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), der Busgesellschaft LeoBus und der Leipziger Stadtverkehrsbetriebe (LSVB) zum Warnstreik aufgerufen. Als Teil einer bundesweiten Aktion im Tarifstreits mit den Kommunen soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) am kommenden Dienstag (29.9.) mit Beginn der Frühschichten zum Erliegen kommen, teilte Verdi am Freitag mit. Ähnliche Ausstände sind am kommenden Dienstag auch bei den Dresdner und Chemnitzer Verkehrsbetrieben geplant.

Einheitliche Regelungen in Ost und West gefordert

Verdi fordert für die bundesweit 87.000 Beschäftigten im Nahverkehr einheitliche Regelungen in allen Bundesländern bei Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Darüber hinaus soll die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig bundesweit vereinheitlicht werden, hieß es in der am Freitag verbreiteten Mitteilung.

Zwar gehört der öffentliche Personennahverkehr auch zum öffentlichen Dienst, mit den dortigen Verhandlungen um höhere Löhne haben die Forderungen aber nichts zu tun. Im öffentlichen Dienst setzt Verdi sich generell für höhere Löhne ein, verlangt eine Steigerung um 4,8 Prozent oder mindestens 150 Euro innerhalb von zwölf Monaten.

Weil die Kommunen für diese Anhebungen mehr Zeit haben wollen und es bisher kein Angebot der Arbeitgeber gibt, plant die Gewerkschaft auf hierbei Arbeitsausstände. Am Freitag wurden beispielsweise in Brandenburg und Berlin einige Kindertagesstätten und die Stadtreinigung bestreikt. Wann es in Mitteldeutschland zu Streiks im öffentlichen Dienst kommt, ist bisher noch unklar. Verdi hatte diese am Mittwoch ebenfalls in Aussicht gestellt.

