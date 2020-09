Region Leipzig

Um Punkt 11 Uhr wurde es am Donnerstag laut: Beim bundesweiten Warntag haben auch in der Region Leipzig vielerorts die Sirenen geheult. Auf Feuerwehrgerätehäusern und Schulen, an Rathäusern oder Postgebäuden schrillten zeitgleich die Alarmglocken.

Insgesamt sollten sich an dem Probealarm 3200 Sirenen in Sachsen beteiligen, wie das Innenministerium vorab mitteilte. Mancherorts, wie in Eilenburg, blieb der Alarm jedoch stumm. Das Video von LVZ.de zeigt eine Auswahl der Sirenen aus den Kreisen Leipzig, Nordsachsen, Mittelsachsen und dem Altenburger Land in Thüringen:

Panne bei Alarm-Apps

Bei den digitalen Alarmen gab e s am Warntag eine Panne. Bei der Warn-App NINA kam die Gefahrenmeldung erst mit Verspätung auf den Smartphones an. Vielerorts schwiegen die Sirenen ganz, so in den Großstädten Leipzig und Dresden.

Neben den Sirenen sollten bei dem Probealarm auch Durchsagen per Lautsprecher, Mitteilungen über soziale Medien und digitale Werbetafeln auf eine mögliche Gefahr aufmerksam machen.

