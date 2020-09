Leipzig

Es ist wie ein Doppelpunkt: Eine Minute lang leitet Lärm auf Stille zu, vieltausendstimmig und doch so homogen wie heterophon an den wenigen Orten, an denen mehrere Töne sich treffen. Hier und da sind Worte der Obacht und der Mahnung zu hören. Dann schweigen Stimmen und Instrumente, lassen den Gedanken Zeit, zum Zustand des Gemeinwesens zu finden, das die „ Sinfonie der Warner“ so beredt beschreibt. 20 Minuten später gellt es wieder ins Nichts, Entwarnung, ein Ausrufezeichen hinter dem großen Werk.

Eine besondere Schieflage

Nach zwei Jahren der Vorbereitung wurde es am Donnerstag endlich uraufgeführt auf den Dächern dieses unseres Landes, mit einem Instrumentarium, das wie nichts geeignet scheint, die Schieflage des Einigungsprozesses herauszuschreien. Denn die bundesweit verwendete E 57 heißt zwar vollmundig Einheits-, ist jedoch die alte Standardsirene des Westens. Noch aber gibt es größere Vorkommen von DS 977, die sich gestern gegen das Einheitsmodell stemmten, dem sie die Verlässlichkeit voraus haben.

384 Hertz hat der Ton der warmen DS 977, kein d und auch kein es, es ist ein deutlich zu tiefes g’. Die (West)-Einheit E 57 gibt sich damit zufrieden, einen Rahmen abzustecken: Zwischen 402 und 435 Hertz, vom zu hohen g’ bis zum zu tiefen a’ ist alles möglich. Doch heran ans ungerührte DS-977-g kommt er nie, der Westcluster der Einheit.

Generalpause in Leipzig

Ein schönes Symbol – mit einem reinen, weißen, leeren Herzen. Denn inmitten des Warngeheuls, im Herzen Mitteldeutschlands, hier, in Leipzig, wo vor 31 Jahren alles begann, da blieben am Donnerstag die Sirenen stumm, weshalb die Messestadt zwar die zentrale Generalpause gestaltete – und doch von der Uraufführung der „ Sinfonie der Warner“ seltsam unberührt blieb.

Von Peter Korfmacher