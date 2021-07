Grimma

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist in Deutschland eine Diskussion entbrannt, wie die Menschen rechtzeitig vor drohenden Gefahren gewarnt werden können. Wie aber funktioniert das Warnsystem in der Stadt Grimma, die in diesem Jahrtausend gleich zweimal in den Fluten der Mulde unterging?

Die Stadt hatte nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 umgehend reagiert und einen SMS-Dienst ebenso eingerichtet wie eine akustische Alarmierung. Schon elf Jahre später, im Juni 2013, habe sie sich erstmals bewährt, so Oberbürgermeister Matthias Berger, der momentan ein Interview nach dem anderen geben muss und dies auch am Dienstag in der ZDF-Sendung von Markus Lanz und am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin äußerte.

Vier Sirenen in der Altstadt Grimma, je eine in Döben und Höfgen

Was wann wie zu tun ist, hat die Kommune im Hochwasser-Alarmierungsplan verankert, der mit Fertigstellung der Flutschutz-Anlage überarbeitet werden musste.

Kernstück des Warnsystems dürften die Sirenen sein. Die Stadt brachte im Jahr 2003 mehrere moderne Sirenen an, die gleichzeitig Durchsagen ermöglichen. Vier der Sirenen sind auf Dächern in der Innenstadt verteilt, eine steht in Höfgen, eine in Dorna.

Die sechs Sirenen mit Sprachausgabe und die Lautsprecherwagen seien aber die letzten Mittel, die zum Einsatz kommen, so Rathaussprecher Sebastian Bachran. Sie ermöglichten eine Beschallung der gesamten Innenstadt, um zu warnen und Informationen auszurufen. Es gebe vorgesprochene Standardtexte, es würden aber auch der Situation angepasste Durchsagen vorgenommen. Die Sirenen sind Bachran zufolge bei einem Stromausfall dank ihrer Akkus noch sieben Tage funktionsfähig.

Lesen Sie auch:

Sirenen heulen ab einem Pegel von drei Metern über dem Normalzustand

Bei Gefahr ertönt zunächst ein auf- und abschwellender Ton, gefolgt von einem Gong. Danach kommt die Durchsage, die stets noch einmal wiederholt wird. Die Sirenen werden Bachran zufolge erstmals bei einem Pegelstand der Mulde von drei Meter über Normal aktiviert. In der Kernstadt heulen sie auch nur dann, wenn Gefahr in Verzug oder ein schlimmes Ereignis eingetreten ist. Allerdings erfolgt jeden Mittwoch um 15 Uhr eine Funktionsprobe.

Gleich nach der Flut 2002 installierte die Stadt Grimma auch einen SMS-Dienst. Wer ihn abonniert, erhält warnende Informationen aufs Handy. Ab Hochwasserstufe 1. Dieses System stelle zwar keine persönliche Kontaktaufnahme her, ermögliche der Stadtverwaltung jedoch im Gefahrenfall ein schnelles und effektives Handeln, so Bachran. Allerdings nutzen wohl nur wenige Einwohner aus Grimma und den Ortsteilen den SMS-Dienst, für den die Stadt Grimma finanziell aufkommt. Eine exakte Zahl bleibt die Stadtverwaltung schuldig. Wichtig ist der Dienst vor allem für Menschen, deren Häuser nah am Fluss stehen.

Im Katastrophenfall wird das Gerätehaus der Feuerwehr Grimma zur Einsatzzentrale. Quelle: Frank Prenzel

Bachran zufolge erhält die Stadtverwaltung die Informationen von der Hochwasserzentrale des Freistaates und muss sie dann in ein Gerät speisen, das im Katastrophenfall mit an andere Orte genommen werden kann und dank des Akkus ebenfalls eine Zeit lang ohne Strom auskommt. Die Einwohner werden auf diesem Weg ständig über Hochwasserstufen, den Pegel mit steigender oder fallender Tendenz und anderen Warnhinweisen versorgt.

Änderungen beim SMS-Dienst müssen Bürger vornehmen

Gewünschte Änderungen, Aktualisierungen oder Streichungen müssen die Betroffenen eigenständig und ohne Aufforderung beim Ordnungsamt beantragen, „nur so kann dieses System voll wirksam bleiben“, teilt Bachran mit. Jeder könne seine Telefonnummer über die Maske auf www.grimma.de/HowaSMS hinterlegen lassen.

Mittlerweile gibt es auch einige Apps, die regionale Warnhinweise verbreiten. Empfohlen werden Katwarn, Nina und Pegel Sachsen, erläutert Bachran. Die Stadt Grimma wiederum informiere auch über die sozialen Medien Twitter, Facebook und Instagram.

Übrigens: Im Katastrophenfall ist es möglich, in Grimma auf ein Einbahnstraßensystem umzustellen. So können die Bürgerinnen und Bürger der Altstadt die Stadt in Richtung Norden verlassen.

Von Frank Prenzel