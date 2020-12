Leipzig

Wird das noch was mit Schneeflocken und Eiszapfen im Dezember? Der Wettertrend wird Winterfans eher enttäuschen: „Ein Flachlandwinter ist bis Weihnachten nicht in Sicht“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Dabei ist es seit Anfang Dezember durchaus frühwinterlich kalt, letzte Woche hieß es auch in der Region Leipzig für Autofahrer: Am Morgen Scheiben kratzen. Doch zu echtem Winterwetter mit Eis und einer wenigstens dünnen Schneedecke hat es nicht gereicht, dafür ist es vor allem im Osten weiter viel zu trocken. Anders als in den Alpen, die auf ihrer Südseite buchstäblich im Schnee versinken, wird es in fast ganz Deutschland beim Schmuddelwetter bleiben: Mal grau und wolkenverhangen, mal lässt sich auch die Sonne blicken. „Das ist nicht richtig Herbst und kein richtiger Winter“, so Dominik Jung. Auch zum dritten Advent bleibt es mit Werten um die sechs bis acht Grad in Leipzig eher zu mild. Dazu kaum Regen in Sicht: Im Schnitt soll es bis Weihnachten nur zehn Liter Niederschlag geben.

Anzeige

Von „Jahrhundertwinter“ bislang keine Spur

„Von einer Einwinterung sind wir im Dezember weit entfernt“, bestätigt Wettermann Jung. Dabei geisterten im Oktober bereits Meldungen über einen bevorstehenden „Jahrhundertwinter“ mit einem schneereichen Dezember durch verschiedene Medien. Das Wetterphänomen La Nina sollte uns nach Jahren der Mildwinter endlich wieder Flockenwirbel und Frost bescheren. Meteorologe Jung sieht sich in seiner Skepsis aus dem Herbst bestätigt: „Wie wir damals schon gesagt haben, kann man aufgrund eines einzelnen Wetterphänomens keine Prognose über das Wetter in einem ganzen Monat oder Jahreszeit abgeben.“

Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net sieht kaum Chancen auf einen Flachlandwinter Quelle: Wetternet.de/Screenshot Youtube

Weiße Weihnachten ? Die Statistik spricht dafür

So bleibt der Experte auch zurückhaltend bei der klassischen Weihnachtsfrage. „Weiße Weihnachten sind noch völlig offen. Vielleicht sind die Chancen etwas höher als im vergangenen Jahr. Da war es noch deutlich milder.“ Allerdings wäre rein statistisch ein Wintermärchen nach langer Pause mal wieder dran, denn danach gibt es alle zehn Jahre im Flachland Schnee zum Fest. Zur Erinnerung: Den letzten Dezember mit viel Schnee und Eis gab es tatsächlich genau im Jahr 2010.

Von Olaf Majer