Nachdem bisher die Zahl der Corona-Neuinfektionen das entscheidende Maß für Lockerungen oder Verschärfungen in der Pandemie war, hat nun eine andere Messgröße in Sachsen an Gewicht gewonnen: die Auslastung der Klinikbetten auf Normalstationen mit Covid-19-Patienten. Dafür wurde von der Landesregierung in Abstimmung mit den Krankenhäusern im Freistaat der verbindliche Wert von 1300 festgelegt. Allerdings war auf einer Pressekonferenz am 16. März noch von 1300 Betten auf Normal- u n d Intensivstationen die Rede. Das heißt, die Grenze für einen Lockdown dürfte sich zeitlich geringfügig nach hinten verschieben.

„Zahl wird nach Ostern erreicht“

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte am Dienstag in Dresden: „Diese Zahl werden wir nach Ostern erreichen.“ Das Prognose-Tool dafür sehe im ungünstigsten Fall dafür bereits den 11. April. Liegt die Bettenbelegung über 1300, drohen seit 5. März weitere Verschärfungen oder die Rücknahme von Lockerungen. So können laut Köpping Öffnungen wie Click & Meet wieder zurückgenommen werden.

Am Dienstag lag der Wert, der tagesaktuell auf der Internetseite coronavirus.sachsen.de eingesehen werden kann, bei 1054. Das war vom Montag zum Dienstag ein Anstieg um 43 Patienten. Die Anzahl der Corona-Patienten entspricht einer knapp 70-prozentigen Auslastung in den Kliniken des Freistaats. Dabei entfielen auf die Krankenhauscluster – also die Krankenhäuser in den jeweiligen Regierungsbezirken – Chemnitz 576 Patienten, Dresden 316 Patienten und Leipzig 162 Patienten.

Eingeführt wurde die 1300er-Grenze, nachdem zur Jahreswende 2020/21 eine Zahl von rund 3500 erreicht wurde und rund 60 Patienten in benachbarte Bundesländer ausgeflogen werden mussten, weil sächsische Kliniken überlastet waren. Mitte Februar gab es dann Beratungen von Teilen der Staatsregierung mit medizinischen Experten, als deren Ergebnis der Wert festgelegt wurde.

Lage der Kliniken verschärft sich

In der Vergangenheit habe es immer wieder den Vorwurf gegeben, dass sich die Staatsregierung zu sehr an die Inzidenzen klammere, erklärte Köpping am Dienstag. Das werde nun modifiziert. „Deshalb wird die Grenze unserer Lockerungen diese 1300-Belegung sein.“

Auch die Krankenhausgesellschaft Sachsen bestätigte eine allmählich weiter steigende Bettenauslastung in den Kliniken als Folge der Corona-Pandemie. Häufig müssten planbare Operationen verschoben werden, um die notwendigen Bettenkapazitäten vorzuhalten, hieß es. Das wiederum verschärfe aber die wirtschaftliche Lage der einzelnen Häuser erheblich. Was passiert, wenn die Belegung mit 1300 Corona-Patienten erreicht ist, das stellte Ministerin Köpping klar. Dann werden alle Lockerungen in Sachsen zurückgefahren, darunter falle auch das Einkaufen mit Click & Meet.

