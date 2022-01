Leipzig

Matthias B. ist Franke, Rechtsextremist und er arbeitet jetzt in Sachsen. Als Rechtsextremist bezeichnete er sich schon selbst, 2005 war das. B. kandidierte als NPD-Kandidat für den bayerischen Landtag und sprach auf Demonstrationen und Mahnwachen von Neonazis in der ganzen Republik. Bis 2020 war er leitender Aktivist der vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremen Partei „III. Weg“ in Bayern und ist dort bis heute einfaches Mitglied. Mehrfach schon ist B. verurteilt worden, das letzte Mal im Dezember 2013. Unter anderem hatte er Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet.

Matthias B. ist auch Jurist in Ausbildung. Am 14. Januar 2020 bestand er sein erstes Staatsexamen und wollte danach ein Referendariat beginnen. Doch wegen seiner rechtsextremen Vita verwehrte ihm das zuerst der Freistaat Bayern, dann der Freistaat Thüringen, wo B. es ersatzweise versucht hatte. Erst in Sachsen klappte es für B. Im Oktober 2021 entschied der Verfassungsgerichtshof in Leipzig: B. darf, er muss sein Referendariat beginnen dürfen. Das hat er inzwischen beim Landgericht Chemnitz getan.

Ein Neonazi, der bislang nirgends eine Chance hatte, darf in Sachsen eine Ausbildung machen, die ihn auch für das Amt eines Richters oder Staatsanwalts befähigt. Viele Menschen dürften sich damit unbehaglich fühlen. In Sachsen zumal, der Heimat des NSU und dem Bundesland, in dem der Verfassungsschutz erst kürzlich einen steilen Anstieg der rechtsextremen Szene auf 4800 Menschen gemeldet hatte. Aber ist es deswegen ein Skandal?

Wie soll der Rechtsstaat mit seinen Feinden umgehen?

Auf die Frage, warum der sächsische Verfassungsgerichtshof Matthias B. zum Referendariat zugelassen hat, gibt es mindestens zwei Antworten. Die erste ist eine nüchterne, sehr formale und geht so: In Deutschland hat der Staat ein Monopol auf die Ausbildung von Juristinnen und Juristen. Anders als über das staatlich organisierte Referendariat kann niemand Richterin oder Staatsanwältin werden – und auch niemand Rechtsanwalt. Dieser Weg, den Weg in eine Kanzlei, dürfe dem Verfassungsgerichtshof zu­folge auch jemandem wie Matthias B. nicht verbaut werden – jedenfalls so lange nicht, wie es ihm erlaubt wäre, Rechtsanwalt zu werden. Und das ihm das wohl erlaubt wäre, das zeigt die Realität: Martin Kohlmann etwa, Vorsitzender der vom Ver­fassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Partei „Freie Sachsen“ und persönlich vom Verfassungsschutz beobachtet, ist Rechtsanwalt.

So weit, so formal. Der Fall Matthias B. aber hat eine zweite, eine größere Dimension: Wie soll der Rechtsstaat mit seinen Feinden umgehen? Und wie weit darf er sie in sein Inneres vordringen lassen?

Schon früher Fälle von Rechtsextremen in der sächsischen Justiz

In Sachsen hat es in der Vergangenheit viele Fälle gegeben, in denen Menschen mit einer mindestens fragwürdigen Haltung zu Demokratie und Rechtsstaat in Polizei und Justiz aufgefallen sind. Der als „Hutbürger“ bekannt gewordene Pegida-Demonstrant, der im August 2018 ein ZDF-Fernsehteam beschimpfte und damals Mitarbeiter des Landeskriminalamtes war, hatte republikweit für Aufsehen gesorgt. An den Mann, der wegen der rechtsradikalen Angriffe auf den linken Leipziger Stadtteil Connewitz juristisch verfolgt wurde, aber noch weiter im Justizvollzug arbeitete, erinnern sich mindestens die Menschen in der Stadt selbst. Gerade beschäftigt der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier die sächsische Justiz: Maier, vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft, will wieder als Richter arbeiten. Und dann ist da noch Brian E. Auch E. war an dem Angriff auf Connewitz beteiligt, ist dafür wegen Landfriedensbruchs verurteilt worden. Und obwohl das Verfahren gegen ihn schon bekannt war, durfte E. 2018 sein Jura-Referendariat in Sachsen beginnen.

Danach war für die sächsische Politik klar: Einen zweiten Fall Brian E. dürfe es nicht geben. Anfang 2021 verabschiedete der Landtag eine Neufassung des Gesetzes, das den Zugang zum Rechtsreferendariat im Freistaat regelt. Frisch darin ist der Passus: Die Aufnahme ins Referendariat, den sogenannten Vorbereitungsdienst, ist zu versagen, „wenn die Bewerberin oder der Bewerber die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft.“

Valentin Lippmann, parlamentarischer Geschäftsführer und Rechtsexperte der Grünen im sächsischen Landtag: „Es bedarf mehr als einer politschen Gesinnung, um jemanden vom Referendariat auszuschließen“ Quelle: Grüne

Der Fall Matthias B. ist nun der erste, an dem die neue sächsische Regel von der höchsten richterlichen Instanz des Landes, vom Verfassungsgerichtshof, geprüft worden ist. Zentrale Frage dabei: Bekämpft Matthias B. die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Er selbst hat sich in den juristischen Auseinandersetzungen um sein Referendariat stets zu den rechtsstaatlichen Prinzipien bekannt. Es ist ihm aber wegen seiner Vita und seinen öffentlichen Äußerungen kaum abzunehmen. Auch der Verfassungsgerichtshof sprach von B.s „politischen Aktivitäten in der Neonaziszene“. Doch bekämpft B. die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch „in strafbarer Weise“? Die Antwort des Verfassungsgerichtshofes: Nein, denn seine Straftaten lägen lang zurück und seien nur gering geahndet worden. Und der „III. Weg“, zweifelsohne eine rechtsextreme Partei, ist nicht verboten.

Kritik an strikter sächsischer Referendariats-Regel von links

Ist das nun juristische Haarspalterei – eine Formalitätenreiterei, in der Praxis gefährlich für Rechtsstaat und Demokratie? Christoph Enders ist Professor für öffentliches Recht, Staats- und Verfassungslehre an der Universität Leipzig, und auch er findet: „Der Beschluss des Verfassungsgerichtshofs wird nicht jedem gefallen und muss einem nicht unbedingt gefallen, das ist völlig klar.“ Aber Enders hält ihn für richtig – und zwar gerade im Sinne der Demokratie. Natürlich sagt er, sei das Argument stark, dass der Rechtsstaat mit einer solch liberalen Haltung, wie sie der Verfassungsgerichtshof für geboten halte, gerade seine Feinde fördere. Aber etwas anderes wiege schwerer, etwas, das den freiheitlichen Staat ja gerade unterscheide von totalitären Regimen: „Er verurteilt keine Gesinnungen und unterdrückt andere Auffassungen nicht – selbst dann, wenn sie unliebsam sind und überwiegend abgelehnt werden.“ Natürlich gebe es dafür Grenzen, sagt Enders. Und die ist im Falle der Juristenausbildung in Sachsen seit der Gesetzesänderung klar formuliert. Dabei hat man sich an der bundesweit geltenden Rechtsanwaltsordnung orientiert, in der der entscheidende Satz nahezu wortgleich formuliert ist: Die Grenze ist demnach eben genau dann überschritten, wenn jemand „in strafbarer Weise“ gegen den Staat agiert.

Christoph Enders,Professor für öffentliches Recht, Staats- und Verfassungslehre an der Universität Leipzig: „Der Beschluss wird nicht jedem gefallen und muss einem nicht unbedingt gefallen.“ Quelle: Uni Leipzig

Welche Gefahr darin liegen könnte, jemanden wie Matthias B. abzuweisen, zeigte sich schon, als über die Verschärfung des Gesetzes über die Juristenausbildung in Sachsen diskutiert wurde. Damals waren es die politisch linken Kräfte, die die Neufassung kritisch sahen: Ist damit nicht Tor und Tür geöffnet dafür, meinten sie, massenhaft Anwärterinnen und Anwärter für das Referendariat auszuschließen, weil sie politisch extrem sind? Die Kritikerinnen sprachen von einem „unverhältnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit“, gedacht hatten sie damals eher an die Antifa als an den „III. Weg“. Um genau das, eine Vorsortierung nach Gesinnung, auszuschließen, formulierte der Gesetzgeber in Sachsen so deutlich: Es reicht demnach eben nicht, „nur“ politisch extrem zu sein, ganz egal, ob links oder rechts.

Hat also der Gerichtshof nun genauso so entschieden, wie die Politik sich das gedacht hatte? Valentin Lippmann ist bei der Frage zwiegespalten. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer und Rechtsexperte der Grünen im sächsischen Landtag, die Partei ist an der Regierung beteiligt. Lippmann hat die Änderung des Juristenausbildungsgesetzes Anfang 2021 im Landtag gegen die linken Kritiker verteidigt. Jetzt, im Fall von Matthias B., findet er zwar, dass das, was er damals sagte, immer noch richtig sei: „Es bedarf mehr als einer politischen Gesinnung, um jemanden vom Referendariat auszuschließen.“ Er ist aber dennoch überrascht vom Beschluss des Verfassungsgerichtshofs. „Die Entscheidung hat die Grenzen noch einmal verengt, in denen jemand vom Referendariat ausgeschlossen werden kann“, sagt Lippmann. Er hält den Fall für einen Grenzfall, ist sich aber sicher: Brian E., dem Rechtsextremisten, der am Angriff auf Connewitz beteiligt war, hätte die Zulassung nach dem neuen Gesetz versagt werden müssen.

Unterstützung für Gerichtsentscheid aus Zivilgesellschaft

Sicher ist: Der Verfassungsgerichtshof hat eine Gesetzgebung manifestiert, die es so in anderen Bundesländern gar nicht gibt. In Bayern und Thüringen etwa, wo Matthias B. erfolglos für sein Referendariat geklagt hatte, fehlt im Gesetz der Passus, ein Bewerber müsse sich „in strafbarer Weise“ gegen Demokratie und Freiheit wenden. Dort reicht also weit weniger aus, etwa die Betätigung beim rechtsextremen „III. Weg“, um nicht zum Referendariat zugelassen zu werden. Unter anderem deswegen haben die Gerichte in den beiden Bundesländern auch anders entschieden – aber ist das deswegen richtiger?

Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen: „Nur weil uns jemand nicht gefällt, darf er oder sie in der Ausbildung nicht behindert werden“ Quelle: Kulturbüro Sachsen

Unterstützung für das Urteil kommt in Sachsen auch aus der Zivilgesellschaft. Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen beobachtet den Rechtsextremismus im Freistaat seit Jahren. Er findet, es zeichne den Rechtsstaat aus, dass jede und jeder unabhängig von Herkunft, Geschlecht und auch Gesinnung eine Ausbildung machen darf. „Nur weil uns jemand nicht gefällt, darf er oder sie darin nicht behindert werden“, sagt er. Nattke bekämpfe beim Kulturbüro den Rechtsextremismus mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stünden. „Es ist aber wichtig, dabei alle rechtsstaatlichen Prinzipien einzuhalten.“

Staatsdiener sollten demokratische Werte verinnerlichen

Wichtig ist für Nattke außerdem: Jemand wie Matthias B. sollte niemals Richter oder Staatsanwalt werden dürfen. Menschen, die im Staatsdienst arbeiteten, in der Justiz und bei der Polizei, müssten die demokratischen Werte in besonderem Maße verinnerlicht haben. „Es war in der Vergangenheit in Sachsen schon möglich, dass Menschen mit einer rechtsextremen Gesinnung in Amt und Würden kamen – da wurden also Fehler gemacht“, sagt Nattke.

Tatsächlich ist es höchst unwahrscheinlich, dass Matthias B. nach seinem zweiten Staatsexamen je Richter oder Staatsanwalt wird. „Da spricht vieles, wenn nicht gar alles dagegen“, sagt Christoph Enders, der Verfassungsrechts-Professor von der Uni Leipzig. Die Hürden dafür lägen deutlich höher als für das Referendariat. Jemand muss dann etwa garantieren, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten, ganz gleich, ob er oder sie in dem Zusammenhang schon einmal Straftaten begangen hat. Eine bloße Unterschrift unter einer „Ich bin Demokrat“-Klausel reicht dafür nicht.

Schon jetzt hat der Staat Matthias B. im Auge. Der Verfassungsgerichtshof hat empfohlen, ihm für seine Ausbildung Auflagen zu erteilen: ihn etwa in Verfahren nicht an der Seite von Staatsanwälten auftreten zu lassen oder ihn ganz von praktischen Teilen der Ausbildung auszuschließen. Ihn intensiver zu beaufsichtigen und ihm ausdrücklich die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole im Dienst zu verbieten – worunter etwa auch Tattoos fielen. Das Oberlandesgericht Dresden, das für die Rechtsreferendare in Sachsen zuständig ist, teilt auf Anfrage mit, dass man B. solcherlei Auflagen erteilt habe. Der vom Verfassungsgerichtshof vorgegebene Rahmen sei weitgehend ausgeschöpft worden.

Von Denise Peikert