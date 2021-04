Dresden

Es war ein Paukenschlag am Dienstagnachmittag, als der sächsische Staatskanzlei-Minister Oliver Schenk (CDU) bekannt gab: „Die jetzt auf den Weg gebrachte Lösungen auf Bundesebene führen dazu, dass der Schul- und Kitabetrieb überall dort, wo die Inzidenz über dem Wert von 165 liegt, voraussichtlich ab kommenden Montag geschlossen wird und Distanzunterricht stattfinden wird.“ Ausgenommen die Abschlussklassen, die ab dieser Woche Abiturprüfungen haben oder sich in Ober- und Förderschulen vorbereiten.

„Kompliziertes System“

Gemeint war die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, der am Mittwoch im Bundestag CDU und SPD in zweiter Lesung zustimmten. Am Donnerstag passiert sie voraussichtlich den Bundesrat. Gelten soll die Neuregelung zunächst bis zum 30. Juni. Laut Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) ein „kompliziertes System, völlig ohne Not uns aufgezwungen“. Dazu gehöre auch, dass die Schulen und Kitas zwar bereits schließen müssen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 165 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner liegt, aber erst dann wieder öffnen können, wenn dieser Wert dann fünf Tage lang hintereinander darunter liegt.

In Mitteldeutschland müssten nun die meisten Schulen schließen. Am Mittwoch lagen in Sachsen nur die beiden Großstädte Leipzig und Dresden sowie die Kreise Leipzig und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unterm Grenzwert. Der Kreis Bautzen dagegen befand sich knapp darüber.

FDP will klagen

In Thüringen können Eltern in Hildburghausen, Nordhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Jena und Weimar noch auf geöffnete Schulen hoffen. In Sachsen-Anhalt schließlich befanden sich Magdeburg, Dessau-Roßlau, Altmarkkreis Salzwedel, Börde, Jerichower Land und Wittenberg unter der Grenzmarke. In allen anderen Kreisen müsste der reguläre Schulbetrieb ausfallen. Das kann am Montag – in beide Richtungen – aber schon wieder anders aussehen.

„Wir werden einen solchen Grundrechtseingriff nicht mittragen“, kündigte deshalb der sächsische FDP-Chef Frank Müller-Rosentritt an. „Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der FDP-Bundestagsfraktion haben wir eine Klage beim Bundesverfassungsgericht vorbereitet, die wir einreichen werden, falls Union und SPD unsere Hinweise weiter ignorieren und die Gesetzesnovelle ohne Änderungen in der vorliegenden Form beschlossen und umgesetzt wird.“ Die Novelle des Infektionsschutzgesetzes sei sowohl verfassungsrechtlich, als auch epidemiologisch angreifbar.

„Politischer Kompromiss“

Wie aber kommt nun eigentlich die Zahl von 165 zustande? Einige Länder waren für einen Wert von 100, andere dagegen für 200. Sachsens Kultusministeriums-Sprecher Dirk Reelfs hat eine Theorie, die vermutlich nicht sehr weit von der Wahrheit entfernt liegen dürfte: „Offenbar war es ein politischer Kompromiss. Der Wert stellte die bundesweite Inzidenz dar, an dem Tag, an dem die Entscheidung getroffen wurde.“

Von Roland Herold