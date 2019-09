Warum bist Du Gewerkschafter? Drei Verdi-Mitglieder erklären ihr Engagement

Leipzig

Was bewegt die Mitglieder von Verdi – drei Gewerkschaftsangehörige aus Sachsen erklären, warum sie sich einbringen.

Anja Meyer (40), Kundenberaterin bei der Sparkasse Zwickau

Gewerkschaftlich organisiert hat sich die Zwickauerin schon vor der Gründung von Verdi. In die DAG, die sich später mit vier weiteren Gewerkschaften zur großen Dienstleistungsgewerkschaft vereinigt hat, war sie eingetreten, „und zwar, weil ich besser über unsere Rechte und Möglichkeiten informiert sein wollte“. „Wir“, statt „ich“ – das hört man bei der 40-Jährigen oft. In der Schule erst Klassensprecherin, dann Schulsprecherin – der Weg in die Gewerkschaft sei da irgendwie vorgezeichnet gewesen. Im Job gebe es nicht wirklich Repressalien. Die Sparkasse sei ein guter Arbeitgeber, auch wenn es manche Chefs in den einzelnen Filialen mit den Rechten der Arbeitnehmer nicht immer so genau nehmen würden, etwa bei der Eingruppierung. „Da ist es an uns, dass wir einschreiten und auf Vorschriften verweisen“, sagt das Personalratsmitglied.

Die Branche sei im Dauerumbruch, das gehe auch an den Sparkassen nicht vorbei. Von den rund 800 Mitarbeitern, die ihr Institut hatte, als sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau absolvierte, sind etwas mehr als die Hälfte noch beschäftigt. Die schwierigste Zeit sei die vor fünf Jahren gewesen, als sich die Zwickauer Einrichtung im großen Stil von Mitarbeitern getrennt hat. „Mit dem seelischen Druck kamen vielen nicht klar. Plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden, sich fragen, wie komme ich ab jetzt über die Runden.“ Nicht alle wüssten, dass sie Rechte haben. „Wir konnten vielen helfen, moralisch - vor allem aber in rechtlichen Fragen.“

Jessica Hertel (31), Sachbearbeiterin in der Zwickauer Stadtverwaltung

Jessica Hertel ist mit 31 Jahre die jüngste der drei Zwickauer Delegierten. Auch sie war Klassensprecherin. Mitstreiter hätten sie gebeten, doch bei Verdi mitzumachen. Die Sachbearbeiterin in der Verwaltung der viertgrößten sächsischen Stadt kämpft seit 2008 für eine bessere Entlohnung. Die jahrelangen Einsparungen im öffentlichen Dienst animierten die Jugend nicht gerade, einen Job in der Verwaltung anzustreben. „Wer die Wahl hat, zwischen einer Zukunft in der Verwaltung oder bei Volkswagen, dem größten Arbeitgeber der Region, der überlegt meist nicht lange.“ Der öffentliche Dienst muss aufgewertet werden. Stolz sei die junge Gewerkschafterin deshalb, dass im kommenden Jahr das volle Weihnachtsgeld gezahlt wird. Für sie ein Weg in die richtige Richtung. „Dafür haben wir jahrelang gestritten.“ Sauer ist sie darauf, dass viele in der Verwaltung von diesem Erfolg partizipieren, sich aber selbst nicht engagieren. „ Verdi braucht Mitglieder – nur dann können wir mehr bewegen.“ Auf dem Kongress ist das eines der großen Themen. „Ich bin froh, dass wir das mehr in den Mittelpunkt rücken.“

Anja Meyer (l.), Lutz Baumann und Jessica Hertel in Leipzig. Quelle: Jörg Förster

Lutz Baumann (52), Betriebsratschef bei den Nahverkehrsbetrieben Zwickaus

Lutz Baumann ist mit seinen 52 Jahren einer, der schon viele Schlachten bei Verdi geschlagen hat und weiß, dass Arbeitskämpfe an vielen Fronten entschieden werden. Gut erinnere er sich noch an einen Streik vor Jahren, da blieben die Busse einfach in den Depots, die Mitarbeiter aber auch. Nein, habe er gesagt, „so geht das nicht. Wir müssen zu den Kunden, ihnen klarmachen, warum sie um einiges später auf Arbeit beziehungsweise nach Hause kommen.“ Auf sein Drängen hin seien die Kollegen dann an die Haltestellen und haben die Wartenden aufgeklärt. „Wenn wir hier eine Front aufgebaut hätten, wäre alles umsonst gewesen“, erinnert er sich. Der Betriebsratschef der Zwickauer Nahverkehrsbetriebe ist bei Verdi zugleich ehrenamtlicher Vorsitzender für den Fachbereich Verkehr in den drei mitteldeutschen Bundesländern, dazu gehört außer dem Verkehr auf Straße und Schiene auch der in der Luft und auf dem Wasser. 360 unterschiedliche Tarifverträge. „Woran es im Osten krankt“, sagt der Familienvater, „sind die fehlenden Flächentarifverträge. Sie würden vieles vereinfachen und für mehr Gerechtigkeit sorgen.“

Ein Thema des Bundeskongresses verfolgt Baumann ganz besonders intensiv: Die durch den Klimawandel motivierte Diskussion über die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets für den Nahverkehr. Das könnte in der Tat viele Autofahrer zum Umstieg bewegen. Aber ohne dauerhafte Gegenfinanzierung aus Steuermitteln sei das weder für die Unternehmen noch die Kommunen zu stemmen, so Baumann. Und noch eine Frage in diesem Zusammenhang treibt ihn um: Steigen mehr um, müssen die Betriebe auch mehr Busse und Bahnen anschaffen. Auch diese Finanzierung gilt es zu klären.

Von Andreas Dunte