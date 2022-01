Leipzig

Wundertüte Erzgebirgskreis: Im vergangenen Jahr galt die Region zwischen Eibenstock und Seiffen noch als Hotspot der Corona-Pandemie. Ende November riss der Landkreis als erster in Deutschland die 2000er-Marke bei den Neuinfektionen. Seinerzeit wurde immer wieder über die Nähe zu Tschechien und den damit verbundenen Pendlerverkehr spekuliert. Als weitere mögliche Ursachen wurden die relativ dichte Besiedlung des Kreises und die niedrige Impfquote ins Feld geführt.

Zwischenzeitlich war deshalb im sächsischen Gesundheitsministerium sogar überlegt worden, Haushalte von Ungeimpften punktgenau mit Informationspost zu versorgen. Das Leipziger Büro für strategische Beratung bekam den Auftrag, einen systematischen, datengestützten, mikro-geografischen Ansatz für das Erzgebirge als sächsischer Modellregion zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Was folgte, waren Print- und Online-Anzeigen, City-Cards und Info-Material als Postwurfsendung, Flyer. Zusätzlich wurden Karten über Gastronomiebetriebe verteilt sowie Social-Media-Posts als Facebook Ad mit regionaler Vorauswahl.

Abrupte Kehrtwendung in Sachen Infektionen

Und nun? Mittlerweile ist der Kreis mit lediglich 148,5 Neuinfektionen sogar bundesweiter Primus. Wie ist das innerhalb von nicht einmal zwei Monaten möglich? Und das gleichzeitig bei der niedrigsten Impfquote im Freistaat. Denn laut Gesundheitsministerium ist noch nicht einmal die Hälfte der Erzgebirger vollständig geimpft, während es im Vogtlandkreis nebenan schon 74,7 Prozent sind.

Auf LVZ-Anfrage gibt sich das Landratsamt in Annaberg-Buchholz vorsichtig: „Die Infektionslage im Erzgebirgskreis ist seit geraumer Zeit vergleichsweise moderat.“ Wie lange sich dieser Trend fortsetzen werde, sei allerdings nicht zu prognostizieren. Man rechnet aber ganz offensichtlich damit, dass die derzeit guten Werte nur eine Momentaufnahme bleiben werden. „Es ist davon auszugehen, dass auch im Erzgebirgskreis die Infektionszahlen in den nächsten Tagen und Wochen aufgrund der Omikron-Welle ansteigen werden“, heißt es aus dem Büro von Landrat Frank Vogel (CDU).

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen Woche fällt deutlich auf, dass der Kreis ein ziemlicher Flickenteppich ist. Während es in Stützengrün (356), Jöhstadt (353) sowie Thalheim (336) nämlich eine ganze Reihe von Neuinfektionen gab, lagen Börnichen, Crottendorf und Deutschneudorf dagegen bei Null.

Ministerium: Günstigere Ausgangslage

Das sächsische Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage mit, „durch die Maßnahmen der Corona-Notfall-Verordnung konnten die Anzahl der Neuinfizierten und die Belastung des Gesundheitssystems verringert werden“. Die im November beschlossenen und derzeit noch gültigen Maßnahmen und die geografische Lage böten eine günstigere Ausgangslage bezüglich der Verbreitungsgeschwindigkeit von Omikron. Allerdings könnten auch sie eine weitere Ausbreitung nicht verhindern. Schuld daran sei die mindestens doppelt so hohe Basisreproduktionszahl. Die Omikron-Variante breite sich vom Norden Deutschlands her aus und habe Sachsen deshalb noch nicht in dem Maße erreicht wie andere Bundesländer. Angesichts der zu erwartenden Welle an Infektionen sei darum weiterhin Vorsicht geboten.

In Sachsen liegt der Omikron-Anteil an Neuinfektionen laut Robert-Koch-Institut mittlerweile bei 65 Prozent. „Von steigenden Inzidenzwerten sowie Hospitalisierungen in den kommenden Wochen ist auszugehen“, so das Haus von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Sorgen bereiteten deshalb die geringe Impfbereitschaft und damit auch geringe Impfquote im Erzgebirgskreis. Sachsen habe aktuell mit im Bundesvergleich niedrigen Infektionszahlen eine gute Ausgangsposition. „Diese soll nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden“, mahnt das Ministerium.

Von Roland Herold