Warum die Montagsspaziergänge in Naunhof etwas anders sind

Es begann mit 16 Leuten, die am Silvestertag in Naunhof spazieren gingen. An den Montagen danach wuchs die Menge stetig und schnell an. Diese Woche trafen sich nach Polizeiangaben rund 260 Menschen auf dem Markplatz, um friedlich eine Runde durch die Stadt zu drehen. Ihre Beweggründe sind verschiedene. Ein Ziel verbindet sie aber alle: die Abschaffung der staatlichen Corona-Maßnahmen.

„Wir laufen los“, ruft ein 46-jähriger Naunhofer, der zu den ersten Organisatoren zählt. Wie alle anderen von der LVZ Befragten an diesem Abend mag er seinen Namen nicht nennen. „Oute ich mich, werde ich als Nazi diffamiert, obwohl ich aus der linken Ecke komme“, sagt er. Andere haben Angst, den Arbeitsplatz oder Kunden zu verlieren, wenn ihre Beteiligung an der Aktion bekannt wird.

Niemand führt ein Plakat oder eine Fahne mit sich, als sich die Menge – langgestreckt und unter Einhaltung der gesetzlichen Abstände – durch die Bahnhofstraße und anschließend die Großsteinberger Straße bewegt. Es wird leise miteinander gesprochen. Keine Sprechchöre, dafür Kerzen und umgehängte Lichterketten. Nur ein Böller explodiert, was etliche zusammenzucken lässt. Krawall, so scheint es, lehnt die Masse ab.

Kritik an Impfpflicht

„Die meisten von uns waren noch nie auf der Straße, bis auf jene, die 1989 demonstrierten“, weiß der Mitinitiator zu berichten. „Wir fühlen uns in unserer Freiheit massiv eingeschränkt. Und wir wenden uns gegen jegliche Impfpflicht. Das Impfen muss freiwillig ohne Druck erfolgen.“

Das oft vorgebrachte Argument, die Spaziergänger würden sich mit Rechten gemein machen, lässt er nicht gelten. „Ich kann zwar keinem in den Kopf schauen“, räumt er ein. „Aber wir wollen hier niemanden von irgendeiner Partei sehen. Sie haben uns alle im Stich gelassen.“ Tatsächlich ist keiner zu erkennen, der durch sein Äußeres oder sein Verhalten einer extremen Gruppe zuzuordnen wäre. Im Großen und Ganzen dürfte in Naunhof ein Teil der bürgerlichen Mitte unterwegs sein.

Und in diesem Teil brodelt es. „Geimpfte übertragen auch Corona, während wir Ungeimpften als Mörder hingestellt werden“, schimpft ein 53-jähriger Ammelshainer. „Es handelt sich zurzeit um eine normale Grippewelle, aber wir werden verarscht. Der ganze Müll soll aufhören wie in England und den USA, so wie Spanien umsteuern will und Tschechien die Impfpflicht abgeschafft hat.“

Zweifel an Statikstiken

Deutschland kritisiere andere Länder wie China für die Nichteinhaltung der Menschenrechte. „Doch bei uns passiert das Gleiche“, meint eine 37-jährige Klingaerin. „Besonders schlimm finde ich, dass das alles auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird.“

Ein 41-Jähriger aus Naunhof empfindet es als „dramatisch, dass Jugendliche zur Impfung gezwungen werden, um den Führerschein zu machen und am öffentlichen Leben teilhaben zu können.“ Statistiken würden bewusst oder unbewusst falsch ausgelegt. „Man sprach von einer Pandemie der Ungeimpften, doch dann stellte sich heraus, dass die Zahlen in Hamburg, Bayern und Sachsen falsch waren.“

Politiker würden immer wieder die selben Experten anhören, während andere Sichtweisen nicht zur Sprache kämen, kritisiert ein 39-jähriger Parthensteiner. Er sei ein Soloselbstständiger, der durch Veranstaltungen verdiene. Da diese abgesagt wurden, fielen seine Einnahmen weg. „Die staatlichen Hilfen durften nicht verwendet werden, um mich selbst zu versorgen. Ich musste mich also zurückschrauben.“

Abschluss mit Liedern

Über Waldstraße und Lange Straße trifft der Umzug nach einer knappen Stunde am Ausgangspunkt ein. Es folgt eine Premiere, indem viele vor dem Rathaus das Lied „Die Gedanken sind frei“ singen – alle Strophen. Spontan hebt danach ein Herr die Nationalhymne an: „Einigkeit und Recht und Freiheit.“ Mit Beifall endet die Zusammenkunft.

Damit hat sich die Arbeit der Polizei erledigt, die den Umzug mit einem Wagen begleitet hatte. Wie die Leipziger Direktion mitteilte, kam es zu keinen Vorfällen. Im Muldental waren Beamte an diesem Abend außerdem bei Protesten in Grimma, Wurzen, Brandis, Bad Lausick, Belgershain, Machern, Hohburg und Otterwisch zugegen.

Bürgermeisterin äußert Verständnis

„Es ist verständlich, dass Menschen sich kritisch mit der aktuellen Lage auseinandersetzen. Die Pandemie bewegt uns alle“, kommentiert Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad auf Anfrage. „Wir sind müde, es fehlt das ,Licht am Horizont’.“ Ihre Verwaltung mache jedoch die Regeln nicht, sondern sie habe sie umzusetzen. „Deshalb“, so Conrad, „adressiert der Protest nicht das Naunhofer Rathaus.“

Von Frank Pfeifer