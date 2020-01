Nachdem neben einem Hitler-Imitator auch mehrere Personen in Wehrmachtsuniformen zum Biker-Wintertreffen in Augustusburg erschienen sind, verspricht SPD-Bürgermeister Dirk Neubauer die Aufarbeitung der Fälle. Gleichzeitig verteidigt er in einem Facebook-Video die Arbeit der Polizei vor Ort.