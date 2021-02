Warum hat Halil sich hinter dem sächsischen Landtag angezündet?

Dresden

Halil Şen, aus dem kleinen Dorf Ludê im Südosten der Türkei, war 24, als er in den Widerstand wollte. Was für einen jungen Kurden nicht unüblich ist. Denn offiziell gibt es das Land, das er seine Heimat nennt, nicht. Aber es gibt die bergige Gegend in Vorderasien, in der Kurden ihr Kurdistan reklamieren. In der sie sich bewaffnen und sich der PKK, der militanten Arbeiterpartei, anschließen und gegen Türken, Syrer und den IS verteidigen. Der türkische Präsident Erdogan führt Krieg gegen die PKK.

Aber Halils Mutter hatte schon einen Sohn an den Krieg in den Bergen verloren. Sie fand, dass ihr Sohn nach Deutschland gehen sollte. Er könnte auch dort für Kurdistan kämpfen.

25 Jahre später ist Halil Şen tot. Am 12. Februar hat er sich in der Nähe des sächsischen Landtags mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Medizinstudent versuchte noch, das Feuer mit Schnee und seiner Jacke zu löschen. Ein Hubschrauber flog ihn ins Klinikum. Vergeblich. Halils Freunde sagen: Halil ist gefallen.

Es existiert keine genaue Zahl, wie viele Kurden in Deutschland leben, weil sie alle unterschiedliche Staatsangehörigkeiten besitzen. Es sind mindestens Hunderttausende. Und manche von ihnen kommen hier mit dem Gesetz in Konflikt. Denn die PKK und ihr Umfeld werden in Deutschland als Terrororganisationen geführt.

Auch gegen Halil Şen ermittelt der Staatsschutz. Er kommt dreimal ins Gefängnis, insgesamt dreieinhalb Jahre, weil er friedlich, aber öffentlich für den verbotenen Kurden-Widerstand wirbt. Jedes Mal macht er unbeirrt weiter. Er demonstriert, verteilt Flugblätter, sammelt Spenden. Am Ende installieren Ermittler eine Überwachungskamera vor seiner Wohnung in Dresden-Briesnitz.

Seine Schwester tritt auf eine Mine, sein Bruder fällt im Krieg

Um zu verstehen, warum Halil Şen keinen anderen Ausweg sah, als sich anzuzünden, muss man in seiner Heimat anfangen, dem kurdischen Dorf Ludê, inmitten einer steinigen Wüste im tiefen Südosten der Türkei. Man kann das per Videoanruf tun, das Netz auf dem anatolischen Land ist stabiler als in Dresden-Pieschen, wo ein kurdischer Verein seine Räume hat. Es gibt Tee und Börek. Auf Wandfliesen ist das reklamierte Gebiet Kurdistans gemalt. Wenn er nicht gerade unterwegs war, konnte man Halil meistens hier treffen. Nun taucht auf einem Handybildschirm eine Frau mit schneeweißen Haaren und zerfurchtem Gesicht auf. Hinter ihrem weißen Hijab türmt sich ein Haufen Felstrümmer, von der Sonne grell beschienen. Die Frau lacht, dann weint sie. Ihr Name ist Sitî Şen, sie ist die 93-jährige Mutter Halils. „Gebt mir meinen Halil zurück“, sagt sie.

Im Jahr 2006 musste Halils Mutter Sitî Şen für zwei Wochen ins türkische Gefängnis. Sie hatte auf einer Demonstration gegen die Inhaftierung des PKK-Gründers Abdullah Öcalan demonstriert. Glaubt man den Geschichten, die man sich im kurdischen Verein in Pieschen erzählt, geriet die Familie Şen immer wieder zwischen die Fronten ihrer zerrissenen Heimat.

1991 kommt Halils Bruder Şükrü, ein Bauarbeiter, in ein türkisches Gefängnis, weil er illegal demonstrierte. 1993 tritt Halils 22-jährige Schwester Gülistan beim Kräutersammeln in den Weinbergen nahe des syrischen Grenzstreifens auf eine Mine und stirbt. Zwei Jahre später findet die Polizei in der Tasche von Halils Vater ein Feuerzeug mit einem blauen Schmetterling darauf, dem Logo einer pro-kurdischen Partei. Sie vertreiben die Familie, zerstören das Dorf und errichten auf den Trümmern einen neuen Stützpunkt. Halil und seine Familie flüchten nach Mersin, eine Großstadt am Mittelmeer. Nur sein Bruder Mehmet, Vater zweier Kinder, ist noch in den Bergen beim Widerstand. Wenige Wochen später verliert er dort sein Leben. Und die Mutter sagt: Nie wieder geht eines meiner Kinder in die Berge.

Halil verteilt Zeitungen, als in seiner Heimat sein Vater stirbt

1996 kommt Halil Şen, den alle nur Halil nennen, ein Mann mit buschigen Augenbrauen und rötlich funkelnden Augen, in eine Asylunterkunft im thüringischen Altenburg. Er sieht die kleine Stadt weniger als neue Heimat, sondern mehr als einen Stützpunkt. Unter den 600 Bewohnern lernt er schnell die anderen Kurden kennen und organisiert Busreisen zu Demonstrationen, Hungerstreiks oder kurdischen Festen in ganz Deutschland. Halil ist immer irgendwo unterwegs, in Köln, Frankfurt, Berlin. Später zieht er nach Leipzig, Erfurt, dann Dresden. 2001 erhält er Asyl.

Halil hat in Deutschland das Gefühl zu kämpfen. Er steht morgens auf, verteilt Flyer, sammelt Spenden, fährt auf jede Demo. Bald hat jeder von den Tausenden Kurden, die in Sachsen leben, einmal von ihm gehört. Sein Geld verdient er im Sommer auf Baustellen. Die andere Jahreshälfte ist er kurdischer Aktivist. Er widersetzt sich dabei dem Staatsschutz, zeigt verbotene kurdische Symbole. Manchmal läuft er tagelang mit Rucksäcken voller Flyer und Zeitungen durch Dresden. Sein Ziel: Menschen für Kurdistan zu begeistern. In der linken Szene der Dresdner Neustadt findet er Anknüpfungspunkte: Die kurdischen Ideen tragen sozialistische Züge, es gibt Frauenquoten.

Was in seiner Heimat passiert, erfährt Halil immer erst danach. Er ist nicht da, als die Tochter seines verstorbenen Bruders getötet wird. Als seine Mutter aus der Haft entlassen wird, kann er sie nicht abholen. Als sein Vater stirbt, kann er sich nicht von ihm verabschieden. Als seine Familie endlich wieder in ihr zerstörtes Heimatdorf zurückkehrt, kann er sie nicht besuchen.

Es gibt ein Handyvideo, das Halil Şen vor zwei Jahren zeigt, da ist er 47. Er hilft in dem Dresdner Restaurant einer Freundin aus, mit einer weißen Serviette poliert er Besteck. Sein Lachen schallt durch den ganzen Saal. Jemand hat einen Scherz darüber gemacht, dass Halil immer noch nicht verheiratet sei. Während Halils Familie in der Türkei immer kleiner wird, bleibt er in Sachsen immer allein.

Halil nimmt den Kampf für Kurdistan immer einen Tick ernster

War Halil Şen einsam? Fragt man in Dresden, wer ihm nahe stand, dann fällt schnell der Name Veysel Çetin. Durch die Tür des kurdischen Vereins in Dresden tritt ein kleiner 54-jähriger Mann, den man fast übersieht, mit grauen Haaren und braunen Augen. „Wenn Halil in einen Raum kam, gingen alle Blicke sofort auf ihn“, sagt Veysel. „Er hatte eine Gabe, die niemand von uns hatte.“

Auch Veysel ist Kurde, auch er ist aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ende der Neunziger steht in einem Dönerimbiss in Magdeburg plötzlich ein Mann vor ihm, dessen aufgeweckte Art ihn mitreißt. Der Mann, der wegen unerlaubter Propaganda gerade sechs Monate lang im Gefängnis war, grinst ihn an. „Mein Name ist Halil.“

Bei Döner und Ayran beschließen Veysel und Halil, sich künftig gemeinsam zu engagieren. Und Veysel wird klar, dass Halil seinen Kampf immer einen Tick ernster meint als er selbst. Einmal, als sie in Berlin Kurden im Hungerstreik besuchen und zurückfahren, lässt Veysel auf der Autobahn die Scheibe runter, lächelt und dreht das Autoradio auf. Halil herrscht ihn an. „Wie kannst du nur, während unsere Brüder und Schwestern leiden?“ Dann bricht er in Tränen aus.

Ob er ihn als seinen Freund bezeichnen würde? Auf Arabisch bedeutet Halil „enger Freund“. Veysels Stimme stockt. „Wenn Halil mein Freund gewesen wäre“, sagt er, „dann wären wir jetzt nicht getrennt.“

„Halils größter Wunsch war es, seine Heimat wiederzusehen“

2011 muss Halil wegen „Zuwiderhandelns gegen ein vereinsrechtliches Betätigungsverbot“ für neun Monate in die JVA Dresden. Gleich nach seiner Haftentlassung macht er weiter. Der deutsche Staat, seine Strafen und Verbote, können Halil nicht bremsen. Aber er droht, an seinem eigenen Ehrgeiz zu verglühen. 2016 gerät er in einen Autounfall. Er liegt zwei Monate im Koma. Als er aufwacht, will er sofort zurück an die Arbeit, aber er hat keinen Führerschein mehr.

„Halils Traum war es, einmal die autonome kurdische Region Rojava zu sehen“, sagt Veysel. „Aber sein größter Wunsch war es, sein Heimatdorf, seine Mutter wiederzusehen.“

Bei einer Einreise in die Türkei wäre Halil wohl sofort verhaftet worden. War eine Selbstverbrennung, wie sie immer wieder Kurden im Exil praktizieren, für Halil schon länger eine Option? „Ich habe viel darüber nachgedacht“, sagt Veysel. „Ich weiß es nicht.“

An dem Abend vor seinem Tod geht Halil demonstrieren

Im vergangenen Januar wird Halils Aufenthaltsgenehmigung eingezogen, weil er gegen gerichtliche Auflagen verstoßen hatte. Er darf Dresden nun vorerst nicht mehr verlassen. Einen Monat später geht er auf eine Kurden-Demonstration auf dem Dresdner Albertplatz. Er hat Bilder von Öcalan dabei und verbotene Flaggen. Ein Polizist legt Halil eine Liste mit in Deutschland verbotenen Symbolen vor. Er sieht sie sich nicht an, er kennt sie längst auswendig.

Niemand weiß, ob Halil an diesem Abend schon ahnt, dass sein Leichnam in einigen Wochen nach Südanatolien überführt werden wird. Dass er, um in sein Heimatdorf Ludê zurückzukehren, sterben musste. „Er wirkte an dem Abend gelassener“, sagt sein Freund Veysel, „er lächelte viel“. Einen Tag später nimmt Halil Şen einen Kanister Benzin und läuft los, durch das schneeweiße Dresden.

Von Josa Mania-Schlegel