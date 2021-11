Warum musste Dora von Nessen im Oschatzer Pranger leiden?

Oschatz

„Ich habe mich ins Mittelalter zurück versetzt gefühlt“, sagte Gabriele Teumer mit bewegter Stimme. Die Heimatforscherin stellte am Dienstagabend vor 64 Gästen im Thomas-Müntzer-Haus ihr neues Heft „Ohne Haar und ohne Würde. Oschatzer Frauenschicksale im Nationalsozialismus 1940-1945“ vor. Im Mittelpunkt des Heftes, das der Geschichts- und Heimatverein Oschatz heraus gegeben hat, steht das Schicksal von Dora von Nessen. Sie wurde am 19. September 1940 im Pranger am Rathaus zur Schau gestellt und von den Oschatzern ausgepfiffen. Eine Strafe, wie sie auch im Mittelalter üblich war.

Dora von Nessen im Oschatzer Pranger Quelle: Sammlung Jutta Berger, Mügeln

Drei Stunden musste die kahlgeschorene Frau im Pranger ausharren. Ein kurzer Original-Film aus dem Archiv von Grit Jähn zeigt diese Szene und schockierte die Zuschauer im Thomas-Müntzer-Haus.

In Wurzen zwangssterilisiert

Bereits davor hatte die junge Frau unermessliches Leid erfahren. Die im Jahr 1911 geborene Frau war in der Schule keine Leuchte. Ihr wurde Schwachsinnigkeit attestiert, weshalb sie im Mai 1935 im Wurzener Krankenhaus zwangssterilisiert wurde.

Weiterer Schicksalsschlag

Zwei Jahre später schien sich ihr Schicksal zum Besseren zu wenden, als sie Walter von Nessen heiratete und im Rittergut Wilke in Calbitz eine Arbeit fand. Doch dann gab es einen weiteren Schicksalsschlag. Ihr Mann musste an die Front. Und Dora von Nessen verguckte sich in einen polnischen Kriegsgefangenen. Diese damals verbotene Beziehung flog auf, als Dora von Nessen in Calbitz angezeigt wurde. Auf Geheiß des NSDAP-Kreisleiters Max Albrecht wurde die 28-Jährige verhaftet und in den Pranger gestellt.

„Schwachsinnig war sie nicht“

Danach zog Dora von Nessen nach Fuchshain. Helmut Kinne (75) hat die 2003 verstorbene Frau kennen gelernt. „Sie war eine schlichte, hilfsbereite und arbeitsame Frau – schwachsinnig war sie nicht“, sagte der Fuchshainer nach der Lesung.

Von Frank Hörügel