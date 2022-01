Mildenau/Dresden

Der Hilferuf erreichte André Lang an einem Montagnachmittag um 16.52 Uhr per E-Mail. Schon am übernächsten Tag sollte er, Chef des Vliesherstellers Norafin aus dem Erzgebirge, nach Berlin kommen, ins Wirtschaftsministerium. Es war eilig damals im April 2020, denn es ging um nichts weniger als die Bewältigung einer nationalen Aufgabe: In Deutschland sollten nach Jahrzehnten wieder medizinische Masken in großer Zahl produziert werden.

Als die Berliner Politik den Unternehmer aus Sachsen anfunkte, steckte Deutschland gerade im ersten Lockdown der Corona-Pandemie. Die globalen Lieferketten waren unterbrochen und die OP-Masken in den Krankenhäusern so knapp, dass Rentnerinnen Ohrschlaufen an Stofflappen nähten. Olaf Scholz (SPD), heute Kanzler, damals Finanzminister, hatte eine innerdeutsche Produktion von Schutzmasken angekündigt. Jens Spahn (CDU), damals Gesundheitsminister, versprach künftigen deutschen Herstellern eine Abnahmegarantie für ihre Produkte. „Wir müssen unabhängiger werden vom Weltmarkt, für die Sicherheit unserer Bürger“, sagte er. Deutschland war, so klang das, auf einer Mission.

Ein Mann sieht sich die Produktion von FFP2-Schutzmasken an. Quelle: Britta Pedersen/dpa

André Lang, Chef des Vliesherstellers Norafin aus Mildenau bei Annaberg-Buchholz, sollte Teil dieser Masken-Mission werden. Sein Unternehmen fertigt eigentlich für die Bau- oder die Autoindustrie. Aber spezielle Vliese werden auch für medizinische Masken benötigt. Deshalb also fuhr Lang nach Berlin. Was er über das Treffen sagt, bestätigen auch andere. Lang hörte demnach vom „Arbeitsstab Produktion“ im Wirtschaftsministerium, was die Spitzenpolitiker schon öffentlich geäußert hatten: Dass man eine Maskenproduktion in Deutschland brauche. Dass Textilfirmen wie die von Lang mithelfen sollen. Dass man die Abnahme deutscher Masken auch dann politisch unterstützen werde, wenn die Pandemie vorbei sei. „Wir sind“, sagt André Lang über das Treffen, „alle adrenalingeladen nach Hause gefahren und haben Gas gegeben.“

Verkauf fast nur noch an Privatleute

Heute, im Winter 2022, will André Lang lieber nicht zusammenrechnen, wie viel er seither in seine FFP2-Masken investiert hat. Er tut es dann aber doch, grob jedenfalls, und gibt die Daten über das Telefon durch: zwischen 15.000 und 20.000 Euro habe allein die Zertifizierung seiner selbst entwickelten Maske gekostet, insgesamt habe er eine „deutlich sechsstellige Zahl“ investiert.

Manche Mitarbeiter seien so begeistert gewesen, dass sie Überstunden und immer noch einen weiteren Materialtest mehr gemacht hätten. Lang selbst kann angetan über das richtige Vlies für FFP-Masken reden, über Partikelabsonderung und Anströmlagen. Heute benutzt er die Maschinen, die ihm bei seinem Partner Xenon in Dresden für die Produktion seiner Masken zur Verfügung stehen, nur noch selten. Er verkauft kleine Mengen davon, hauptsächlich über seinen Webshop an Privatleute – solange, sagt er, wie das noch geht, so lange FFP2-Masken noch an vielen Orten vorgeschrieben sind.

Es war klar, sagt Lang, dass in Deutschland produzierte Masken beim Preis nicht so ohne Weiteres würden mithalten können mit der Ware aus China – allein schon der höheren Lohn- und Energiekosten wegen. 22, 23 Cent koste eine seiner FFP2-Masken – gegenüber etwa zwölf Cent für eine aus einem chinesischen Container. Dass es so kommen würde, sagt Lang, habe er damals auch den Leuten im Wirtschaftsministerium in Berlin gesagt.

Die versprochenen öffentlichen Aufträge, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen? Gab es für ihn nie, sagt Lang, abgesehen von 2000 Masken, die ihm die Wirtschaftsförderung Sachsen einmal abgekauft hat. Eine Pflicht zur Abnahme von Maskenkontingenten aus deutscher Herstellung für Kliniken und Pflegedienste, die die Politik ebenfalls erwogen habe? Kam nie. Was also ist geworden aus der nationalen Aufgabe, dem Aufbau einer Maskenproduktion in schwarz-rot-gold?

Deutscher Markt war tot – bevor er überhaupt aufgebaut war

Jenz Otto ist Chef des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie und er kann den Moment, an dem es vorbei gewesen sei mit dem deutschen Maskengeschäft genau benennen: Es sei der 27. April 2020 gewesen. An dem Tag landete das größte Frachtflugzeug der Welt, eine Antonow An-225, auf dem Flughafen Halle/Leipzig. An Bord waren 10,3 Millionen Masken aus China, entgegengenommen von der damaligen Verteidigungsministerin und Teil einer Lieferung von insgesamt 25 Millionen Masken. „Als der Schnabel dieser Antonow aufging, war der Markt dahin“, sagt Otto.

Als das Flugzeug in Deutschland landete, waren 26 Tage vergangen, seit Gesundheitsminister Jens Spahn eine Abnahmegarantie für deutsche Masken versprochen hatte. Fünf Tage war es her, dass der Vlieshersteller André Lang zu dem Termin im Bundeswirtschaftsministerium gewesen war. Das Geschäft soll also schon vorbei gewesen sein, als die Politik noch versuchte, es zum Laufen zu bekommen?

Tatsächlich hat Deutschland schon im Frühjahr 2020 eine enorme Menge Masken beschafft. Der Freistaat Sachsen etwa hat so viele davon gekauft, dass er seitdem nie wieder welche gebraucht hat. Dem Innenministerium in Dresden zufolge hat Sachsen allein 20,8 Millionen FFP-Masken beschafft - alle im Frühjahr 2020, alle in China und, das geht aus Landtags-Dokumenten hervor, teilweise zu einem Stückpreis von zehn, zwölf Euro. Damals, fügt das Innenministerium an, seien die Masken noch nicht in ausreichender Menge in Sachsen produziert worden.

War es also ein früher Fehler dieser Pandemie, eine deutsche Maskenproduktion aufbauen zu wollen - wegen eines nur kurzfristigen Lieferengpasses und gegen einen von China beherrschten Weltmarkt?

Wirtschaftsministerium hält an deutscher Maskenproduktion fest

Das Bundeswirtschaftsministerium hält an der Idee fest: Deutschland solle sich im Ernstfall selbst mit Masken, PCR-Tests, Impfstoffgläschen und dergleichen versorgen können, heißt es dort noch immer. Auch das sächsische Wirtschaftsministerium unterstützt diesen Ansatz auf Nachfrage. Für die Masken lautet das deutschlandweite Ziel: So viele Produktionskapazitäten aufzubauen, dass der ganze deutsche Markt abgedeckt werden kann. Dafür hat das Bundesministerium rund 90 Millionen Fördergelder ausgereicht.

Sie sind mittlerweile überall: FFP2-Masken. Quelle: Martin Schutt/dpa

Timo Fischer ist Chef der TEG GmbH in Heinsdorfergrund im Vogtland und er hat von dieser Förderung profitiert. Die TEG, Hersteller technischer Textilien, hat früh auf die Produktion von OP- und FFP2-Masken gesetzt und selbst 2,5 Millionen Euro investiert, unter anderem in acht Masken-Maschinen. Von denen laufen aktuell, so sagt Fischer das, nur ein bis zwei. Seine Masken verkaufe er an Zwischenhändler, öffentliche Aufträge habe er keine bekommen. „Wir sind Unternehmer, wir erwarten nicht, dass die Politik uns alles abkauft“, sagt Fischer. „Aber das Kriterium „made in Germany“ müsste in öffentlichen Ausschreibungen stärker berücksichtigt werden.“

Wenn öffentliche Stellen wie Ministerien oder Behörden Dinge kaufen wollen, dann müssen sie dafür sorgen, dass das wirtschaftlich ist, so schreiben es die Gesetze vor. Die meisten Stellen machen es sich in ihren Ausschreibungen einfach, schon aus Angst vor Klagen wegen Ungleichbehandlung und Diskriminierung: Sie nehmen das günstigste Angebot. Dem Vergaberechtsexperten Ludwig Gramlich von der TU Chemnitz zufolge ist es zwar möglich, deutsche Produkte zu bevorzugen - allerdings nicht allein, weil sie aus der Region stammen, sondern etwa über Kriterien wie Lieferweg oder CO2-Ausstoß. „Aber es ist schwierig, das so zu formulieren, dass es nicht angreifbar ist“, sagt Gramlich. „Und dafür braucht man auch Zeit.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Chemnitz Klinik kauft Masken nur in Deutschland

Ist es überhaupt Aufgabe des Staates, eine Produktion am Laufen zu halten? Von etwas, das man zu normalen Zeiten nicht in enormen Mengen braucht? Das Bundeswirtschaftsministerium, bei dem der Vlieshersteller André Lang und andere Textilproduzenten Anfang der Pandemie eingeladen waren und das inzwischen vom Grünen-Politiker Robert Habeck geführt wird, bestreitet heute, dass je eine Abnahmegarantie des Bundes für die in Deutschland produzierten Masken in Aussicht gestellt worden sei. Von unternehmerischen Entscheidungen der Produzenten ist in dem Haus die Rede. Das sächsische Innenministerium, im Freistaat verantwortlich für die Maskenbeschaffung, sagt es habe „Perspektivgespräche“ mit der sächsischen Textilindustrie gegeben.

In denen sei es auch darum gegangen, Masken aus sächsischer Produktion zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu beschaffen und einzusetzen. „Aufgrund des Umfanges der derzeit noch bestehenden Lagerbestände waren jedoch bisher keine neuen Vergabeverfahren erforderlich“, sagte eine Sprecherin. Zumindest sächsische Kliniken bauen auf deutsche Maskenhersteller – wenigstens zum Teil und eigener Aussage nach allein schon wegen der Qualität und Lieferflexibilität. Das Klinikum Chemnitz sagt auf Anfrage, dass man inzwischen sogar ausschließlich im Inland ordere. Das geschehe aus eigenem Antrieb und Interesse.

Das Reservelager ist gefüllt

Sachsen stieg während der industriellen Revolution zu einem Zentrum der Textilproduktion auf, bis heute sind viele hier stolz darauf. Jenz Otto, der Chef des Textilverbandes, sagt, dass die Firmen insgesamt viel besser durch die Pandemie gekommen seien als befürchtet. Aber das mit den Masken, das nagt doch an ihm. Auch er erzählt von Gesprächen mit der Politik – in Sachsen sei den Herstellern etwa vom Innenministerium versprochen worden, dass man bei der Ausstattung eines Pandemie-Reservelagers zum Zuge komme. Das Reservelager ist inzwischen mit fast vier Millionen FFP2-Masken und 1,4 Millionen OP-Masken gefüllt – „aufgrund der Dringlichkeit“, so das Dresdner Innenministerium, ohne öffentliche Ausschreibung und aus den sächsischen China-Beständen sowie mittels Lieferungen vom Bund. Dennoch: Den Vorwurf, Versprechungen gemacht zu haben, die nicht eingehalten worden seien, weist das Innenministerium ausdrücklich zurück.

André Lang, der Vliesstoffhersteller aus dem Erzgebirge, sagt, dass sein Unternehmen Norafin vielleicht mit einer schwarzen Null aus der Maskensache herauskomme, „wenn ich alle Augen zudrücke.“ Er ist froh, dass er mit seinen Produkten immerhin eine Zeitlang vor Ort helfen konnte, den Kliniken, den Pflegediensten. Viele andere Firmen blicken weniger gnädig auf ihr oft schon längst beendetes Masken-Experiment. „Die Regierung hat ihre Versprechen gebrochen und wir zahlen die nächsten zehn Jahre einen Kredit ab für eine Maschine, die wir nie benutzt haben“, sagt etwa Steffi Barth, Chefin des Sportkleidungsherstellers Biehler aus Limbach-Oberfrohna.

Auch beim Spitzen- und Gardinenproduzenten Spiga in Flöha haben sie an einer Maske gearbeitet, sich um Zertifikate und Aufträge bemüht, es letztlich aufgegeben. Er könne sich nicht vorstellen, sagt Spiga-Chef Nico Mach, dass viele seiner Unternehmer-Kolleginnen und -Kollegen einem nächsten Aufruf der öffentlichen Hand folgen werden. Er jedenfalls werde es nicht tun.

Von Denise Peikert