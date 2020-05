Zwei Stunden lang sollte es am Runden Tisch mit rund 20 Teilnehmern aus ganz Sachsen in der Dresdner Staatskanzlei um Corona und die Folgen gehen. Daraus wurden fast drei. Für Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster war es dennoch zu wenig Zeit, um all die Probleme anzubringen, die sie benennen wollte.