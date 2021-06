Leipzig

„Wir sitzen noch in einem Coworking Space nahe dem Rathaus“, sagt Christian Egle. Er ist Sprecher der Ende 2019 von Bundeswirtschafts- und Bundesforschungsministerium ins Leben gerufenen Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) in Leipzig. Coworking Space – das bedeutet Bürogemeinschaft mit anderen kleinen Startups oder Freiberuflern. Zu sehen sei von der neuen Bundesagentur noch nicht viel. Der Geschäftsführer der Agentur, Rafael Laguna de la Vera, lebe und arbeite in Köln. Egle selbst hat seinen Lebensmittelpunkt in Mittelfranken. „Wir sind nicht so häufig in Leipzig“, sagt er.

Arbeit über Videokonferenzen

Wegen der Corona-Pandemie sei sein Chef zuletzt Mitte April an der Pleiße gewesen, davor im November. Ursprünglich war einmal von 30 bis 50 Stellen die Rede. Daran solle festgehalten werden, verspricht Egle. Das Team umfasse mittlerweile zwar mehr als 30 Leute, aber nur 10 bis 15 davon seien in Leipzig. „Der Rest ist vertreut über die ganze Republik.“ Die Arbeit erfolge über Videokonferenzen, Emails oder auch Datei-Sharing. Frühestens ab September soll es dann ein größeres Büro am Lagerhof nahe des Leipziger Hauptbahnhofs geben. „Der Plan ist schon, dass wir regelmäßig dort sein werden – aber auch nicht jeden Tag und immer.“

„Unser Job ist es, hervorragende Ideen zu finden, die das Potenzial für eine Sprunginnovation haben. Und idealerweise werden daraus dann hundertprozentige Tochterfirmen. Die ersten vier GmbH sind bereits in Gründung.“ Dafür würden dann auch noch weitere Projektmanager eingestellt. „Die jungen Leute kommen sehr gern nach Leipzig“, versichert Egle.

Streit um die Cyberagentur

Kritischer ist die Lage bei der 2018 gegründeten Agentur für Cybersicherheit, die am Flughafen Leipzig/Halle ihr Domizil aufschlagen sollte. Das Konstrukt von Bundesinnen- und Bundesverteidigungsministerium sollte eigentlich die „technologische Innovationsführerschaft“ der Bundesrepublik sichern. Vor allem mit der Sicherheit bei der Bundeswehr und der Polizei wollte sich die Agentur beschäftigen. Für diesen „Meilenstein zum Schutz unserer IT-Systeme“ (Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU) sind bis 2023 insgesamt 350 Millionen Euro und die Schaffung 100 neuer Stellen geplant.

Geflossen ist von dem Geld aber noch nichts. Im Juni verlässt nun sogar Forschungsdirektor Christoph Igel das Schiff, dessen Besatzung derzeit etwa 25 Mitarbeiter zählt. Igel hatte es als drängende Aufgabe der Agentur bezeichnet, „die besten Köpfe in Deutschland zum Thema Cybersicherheit zu gewinnen“. Er selbst zog Mitte August 2020 in den Raum Leipzig/Halle. Damals sagte er: „Ich hoffe, dass die Familie diesmal mehr als nur einige Monate am neuen Standort sein wird.“ Vor ihm ging bereits der kaufmännische Direktor.

Die Agentur für Cybersicherheit soll gegen Cyberkriminalität vorgehen. Quelle: MEV

Nachdem sich zunächst die beteiligten Ministerien nicht über die Finanzierung einigen konnten, brach auch noch Streit über den Standort aus, der übergangsweise in Halle gewählt wurde. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte: „Wir gehen davon aus, dass wir hier die Expansion finden und wollen, dass sie hier bleibt.“ Haseloff hatte allerdings zuvor eine Absichtserklärung für den Flughafen als Standort abgesegnet, die auch auf der Internetseite der Magdeburger Staatskanzlei zu lesen ist. Fest steht nur, dass das Interim in Halle mittlerweile nur zu klein sein wird.

Fernstraßen-Bundesamt gestartet

Dagegen ist das Fernstraßen-Bundesamt (FBA) im Januar gestartet und nimmt Fahrt auf. Es hat nach eigenen Angaben inzwischen 132 Beschäftigte, davon 81 am Hauptsitz in der Leipziger Friedrich-Ebert-Straße. Zwei Drittel davon wohnen auch in der Stadt. Man habe aber von Anfang an auf mobiles Arbeiten, virtuelle Meetings und Digitalisierung gesetzt. „Schließlich wollten und wollen wir weiter die klügsten und erfahrensten Köpfe vom Fach rekrutieren – da sollte der Wohnort nicht die maßgebliche Rolle spielen“, heißt es auf LVZ-Anfrage. Kolleginnen und Kollegen mit Wohnsitz in den umliegenden Landkreisen werde ermöglicht, im FBA zu arbeiten und dabei Beruf und Familie zu vereinbaren.

Doris Drescher, Präsidentin des Fernstraßen-Bundesamtes. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Das FBA ist als neue Behörde mit einer Personalausstattung von insgesamt 423 Stellen geplant, davon 213 in Leipzig. Die übrigen Stellen teilen sich auf die Standorte in Bonn, Hannover und Gießen auf. Diese sollen möglichst bis Ende 2022 besetzt sein. „Im Zuge des Personalübergangs von den Ländern, der bis Ende 2020 möglich war, konnten wir 21 Beschäftigte für die Arbeit bei uns gewinnen“, so Sprecherin Isabel Pfeiffer. Der ganz überwiegende Teil des Personals werde demzufolge über Ausschreibungsverfahren gewonnen.Neben der Zentralabteilung, die die Verwaltungsdienstleistungen für das eigene Haus sowie für die rund 800 an die Autobahn GmbH zugewiesenen Beamten erbringt, laufen die Geschäfte derzeit in den Abteilungen Planfeststellung, Straßenrecht/Aufsicht und Bau- und Verkehrstechnik hoch. Dabei habe die Abteilung Straßenrecht/Aufsicht direkt zum 1. Januar erfolgreich einen Kaltstart absolviert. Hier gehen wöchentlich gut 100 Anträge auf Ausnahmen zum Anbauverbot beziehungsweise zu Anbaubeschränkungen im Nahbereich der Autobahn ein – Tendenz steigend.

Leipzig hofft auf Berlin-Effekt

Die Stadt Leipzig zeigt sich dennoch euphorisch. Der Kommissarischen Leiter des Dezernates Wirtschaft, Arbeit und Digitales, Clemens Schülke, sagt: „Die Stadt Leipzig begrüßt jede Ansiedlung von Bundesbehörden in Leipzig und überhaupt in der Region Mitteldeutschland.“ Der Bund erfülle damit in kleinen Schritten sein Ziel und seine Verantwortung, Standorte seiner Einrichtungen im Bundesgebiet gleichwertig zu verteilen. Fakt bleibe aber: Nur eine von zehn Bundeseinrichtungen finde sich heute im Osten.

Wie positiv Arbeitsplätze öffentlicher Arbeitgeber die Kaufkraft eines Standortes beeinflussen, könne man in Berlin oder anderen Landeshauptstädten beobachten. „Dies gilt um so mehr, wenn die Einrichtungen eine hohe Qualifikation erfordern und mitarbeiterstark sind, wie etwa das Fernstraßen-Bundesamt.“ Aber auch kleine und feine Einrichtungen könnten Leipzig auszeichnen als Top-Standort, zum Beispiel für die Themen Innovation und IT-Sicherheit. Schülke: „Wir brauchen solche Leuchttürme wie die Cyber-Agentur, um den Erfolgsweg der Region sichtbar zu machen.“

FDP kritisiert „Etikettenschwindel“

„Die Bundesregierung feiert sich immer gern für die Ansiedlung von Behörden und Bundesagenturen in den neuen Ländern“, kritisiert dagegen der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst. „Umso trauriger, wenn die Neuansiedlungen dann aber nur auf dem Papier von Briefköpfen stattfinden. Wenn Führungskräfte und ein großer Teil der Belegschaft überhaupt nicht am Dienstsitz arbeiten, ist so ein neuer ‚Standort’ nur ein Etikettenschwindel, der der Region nicht viel bringt.“

Der Vize-Chef des Dresdner ifo-Institut Joachim Ragnitz sagt, grundsätzlich sei die Verlagerung bestehender Behörden mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die Ansiedlung neu gegründeter Behörden scheine besser zu klappen, weil dort häufig Bedienstete aus der Region angeworben werden. „Da es sich meistens aber um nachgelagerte Dienststellen handelt, kommt das Führungspersonal oft aus dem jeweiligen Hauptsitz, und die pendeln häufig auch“, so der Wirtschaftsexperte.

„Abgesehen davon sind die regionalwirtschaftlichen Effekte auch deshalb nicht immer positiv, weil Behörden häufig gut bezahlen, und damit Mitarbeiter aus anderen Unternehmen vor Ort abwerben.“ Auffällig sei zudem, dass Bundesbehörden oftmals in Städten mit günstigen Verkehrsanbindungen angesiedelt werden; das helfe nicht unbedingt dabei, die Mitarbeiter zum Umzug zu bewegen, fürchtet Ragnitz.

Von Roland Herold