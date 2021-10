Die Mückensaison ist eigentlich vorbei, doch noch fliegen sie – was bei der Abwehr hilft

Leipzig

Die Mückensaison ist in diesem Jahr längst vorüber. Nur: Wer sagt das mal den Mücken? Lüftet man nämlich ahnungslos die Wohnung, steigt die Zahl der unerwünschten Gäste exponentiell an. Manch einer mag sich da der sächsischen Devise erinnern: Sgladdschd glei – aber keen Beifall.

„Bei Hochwasser steppt die Mücke“

Einheimische Ringelmücke auch Ringelschnake genannt (lat. Culiseta annulata). Quelle: Patrick Pleul/dpa

Haben wir nach dem nassen Sommer 2021 also womöglich ein Mückenjahr? „Das kann man so absolut nicht sagen“, bremst Dr. Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung im brandenburgischen Müncheberg. „Wir müssen schon genau unterscheiden, wo wir uns befinden. Sogar in Leipzig selbst kann die Stechmückenfauna einen Kilometer weiter eine ganz andere Zusammensetzung haben.“

In Deutschland gebe es 28 Mückenfamilien – und nur eine gehöre zu den Stechmücken. Diese allerdings schließe 52 verschiedene Arten ein – Waldmücken, Wiesenmücken, Überflutungsmücken und eben die Hausmücken. Gemeinsam ist ihnen allen die Abhängigkeit von Niederschlägen. Werner: „Gerade bei Hochwasser steppt die Mücke.“

Die Hausmücke, die ab Mai oder Juni aktiv ist, baut ihre Population in mehreren Generationen auf. „Sie kopuliert und bildet dabei einen Vorrat an Spermien. Nach einer Blutmahlzeit kann sie dann so ein Paket reifen lassen – bis zu 300 Eier.“ Allerdings: „Sie ist relativ scheu. Wenn Sie nach Ihr schlagen, verschwindet sie und kommt erst nach einigen Minuten wieder. Das macht sie so nervig.“

Unbeliebte Untermieter kommen zum Überwintern

Eine Mücke saugt Blut aus dem Arm eines Mannes. Quelle: Patrick Pleul

Im Augenblick kämen Mücken gerade stärker in die Wohnungen – zur „Blutmahlzeit“, aber vor allem zum frostfreien Überwintern. Dass die Insekten auf Licht reagierten, sei allerdings ein Mythos. Vielmehr zögen sie Ausatemluft und Körpergerüche an – auch in benutzter Bettwäsche. Biologin Werner selbst wird von Mücken meist respektvoll umflogen und nur selten Opfer. „Ich weiß aber, was ich definitiv nicht machen darf – kratzen.“ Das führe nämlich dazu, dass Schmutz in die Wunde komme.

Wer also partout nicht schlafen kann, sollte sich vielleicht bei Youtube die Lachnummer der DDR-Komiker Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil zum „Mückentötolin“ reinziehen. Oder aber am Morgen danach das Dilemma begutachten und zum sogenannten Mückenstichheiler greifen, der mit punktueller Hitze gegen die juckenden Quaddeln vorgeht. Die mibe GmbH Arzneimittel, die eigentlich im sachsen-anhaltischen Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sitzt, lässt den Heiler, der selbst wie ein Insekt aussieht, im Bayerischen Wald produzieren.

Die Ohnmacht der scharfen Currywurst

Sieht aus wie ein Insekt: Der Insektenstichheiler. Quelle: Bite Away

Obwohl es mittlerweile vergleichbare Produkte gebe, sei er das bisher das einzige Gerät, dessen Wirksamkeit durch eine klinische Studie nachgewiesen werden konnte, sagt Tim Mentel, Leiter Medizin und Wissenschaft. Das Prinzip? Denkbar einfach. Dicht unter der Hautoberfläche lägen Rezeptoren, die unter anderem auf Temperatur oder Berührungen reagierten. Empfindungen würden durch sie in ein elektrisches Signal verwandelt und von den Nervenzellen ans Gehirn weitergegeben. Ergo: Werde die Haut durch den Mückenrüssel verletzt, dann lösen die Rezeptoren die Ausschüttung eines Eiweißstoffes und anschließendes Jucken aus.

Für die Aufdeckung dieser Zusammenhänge gab es in diesem Jahr sogar den Medizin-Nobelpreis. Capsaicin, das auch in Chili-Schoten vorhanden ist, führt beispielsweise über einen solchen Rezeptor zur Empfindung schmerzhafter Hitze. Wenn also etwa in Berlin immer mal wieder ein Bewerber beim Wettessen um die schärfste Currywurst ohnmächtig umfällt, läge das daran, dass der Rezeptor ein übermäßiges Wärmegefühl ausgelöst hat.

„Der Körper hat das Gefühl, dass er verbrennt“, sagt Mentel. „Deswegen startet er ein Notprogramm.“ Und genau auf die gleiche Weise setze der Mückenstichheiler einfach einen Kontrareiz zum Jucken – den Schmerz. „Evolutionär bedingt ist ein Schmerzreiz das wichtigere Signal“, erklärt Mentel. „Es hat im Gehirn immer Vorrang. Damit schaltet man den Juckreiz einfach ab.“

Keine Zeit zu sterben

Die Buschmücke (lat. Ochlerotatus japonicus) unterm Mikroskop. Quelle: Patrick Pleul

Um die Übersicht über die Mückenvielfalt zu behalten, schuf das Müncheberger Leibniz-Zentrum gemeinsam mit dem Friedrich-Loeffler-Institut 2012 den Deutschen Mückenatlas, in dem seither rund 30.000 Einsender rund 150.000 Mücken eine letzte Ruhestätte im Dienste der Wissenschaft verschafft haben. Die enorme Resonanz habe sie selbst überrascht, räumt Biologin Werner ein. Die Mücke bewege eben die Deutschen. „Es ist das vielleicht am besten laufende Citizen-Science-Projekt.“

Wer sich selbst im Atlas verewigen möchte, sollte sich ein wenig Zeit dafür nehmen. Man muss die Mücke nämlich zunächst unversehrt per Gefäß einfangen, ins Gefrierfach zur letzten Ruhe betten und dann mit einem Formular einsenden. Für die Tierschutzorganisation Peta ist das – wenn auch im Namen der Wissenschaft – glatter Mord. Denn eine physische Untergrenze, an welcher der Tierschutz ende, gäbe es nicht, heißt es dort auf LVZ-Anfrage. „Auch Insekten fallen unter Tierschutz“, erinnert Sprecherin Sophie Burke. „Da gibt es keinerlei Einschränkungen.“

Werner nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Die Thematik sei sehr sensibel. „Aber wir rufen ja nicht auf, Mücken sinn- und verstandlos zu töten.“ Und Fallen, in denen sich auch noch andere Insekten verfangen könnten, kämen ohnehin nicht infrage. So gesehen gladdschds eben doch nicht glei.

