Leipzig

Zwischen Dresden und Moskau gab es bis vor kurzem politische Verbindungen, die andere längst gekappt hatten. 2009 erhielt Wladimir Putin einen Dankesorden beim Opernball in Dresden, wo er über Jahre für den KGB tätig war. Nur zwei Beispiele für Kontakte, die bei vielen Verwunderung und Protest auslösten. Aus der Geschichte lässt sich sicherlich nicht alles erklären, es sei aber eine Tatsache, dass Sachsen und Russland seit Jahrhunderten eng verbunden sind, schreibt der Historiker Martin Peters in einem Gastbeitrag.

„Verbinden Wir uns mit Ihro königlichen Mayestät hiermit in auffrichtiger Brüderlich- und nachbarlichen Vertrauligkeit, daß so lange es dem höchsten gefallen wird, uns beyderseits in unserer Gott gebe glücklichen Regierung zu erhalten, wir mit einander eine getreue und beständige Freund- und Nachbarschaft halten (...).“ So heißt es in dem Allianzvertrag von Moskau, der 1699 zwischen Russland und Sachsen(-Polen) abgeschlossen wurde. Nicht selten fanden Russland und Sachsen in der Frühen Neuzeit auf fürstlichem Parkett zusammen.

Russland und Sachsen auf einer Seite

Auch im großen Nordischen Krieg zwischen 1700 und 1721 standen Russland und Sachsen mit Preußen auf einer Seite gegen Schweden und Schleswig-Holstein. Und 1733 heißt es im Defensiv- und Garantievertrag von Sankt Petersburg zwischen Russland und Sachsen-Polen: „Im Nahmen der Hochheiligen DreyEinigkeit: Kund zu wissen, denen daran gelegen (...) zu Fortsetz- und mehrerer Befestigung des Zwischen Ihro Mayl. (...) erneuerten guten Verständnißes auch zu Beförderung der gemeinsahmen interessen und beyderseitige Absichten vor gut befinden in eine neuere Vernehmung zu tretten (...).“

Die Russisch-Sächsische Freundschaft war so etwas wie eine Tradition. Auch im Siebenjährigen Krieg, dem nach neuesten Forschungen ersten Weltkrieg, kämpften Russland und Sachsen mit Habsburg gegen Preußen, Großbritannien und andere. Diplomatische Interaktionen zwischen Russland und Sachsen wurden durch fürstliche Ehen abgesichert. Neben der Sicherung der Nachfolge fürstlicher Häuser ging es bei diesen Fürstenheiraten auch und vor allem um die (Neu-)Ausrichtung zwischenstaatlicher Beziehungen. Fürstliche Ehen waren ein Instrument zur Überwindung – sogar militärischer – Konflikte oder aber zum Auf- und Ausbau politischer und kultureller Kontakte.

Sächsisch-russische Heiraten

Prinzessin Juliane Henriette von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1781– 1860) ehelichte Großfürst Konstantin Pawlowitsch Romanow (1779–1831), was, so der Historiker Heinz Duchhardt, einer Art „dynastischen Revolution“ gleichkam angesichts der doch bis dahin eher begrenzten Reichweite der Heiratskreise des kleinen sächsischen Hauses. Ferner heirateten die russische Großfürstin Maria Pawlowna Romanowa (1786–1859) und Herzog Carl Friedrich von Sachsen-Weimar (1783–1853) sowie Prinzessin Elisabeth von Sachsen-Altenburg (1865–1927) und Großfürst Konstantin Konstantinowitsch Romanow (1858–1915).

Nicht zuletzt durch Zar Peter den Großen und die deutsch-stämmige Zarin Katharina die Große aus Anhalt-Zerbst gab es enge Verbindungen zwischen Sachsen und dem Zarenreich: auf kulturellem Gebiet, auf diplomatischer Ebene und im gelehrten Transfer. Und zwar wechselseitig. Dabei ging es einerseits darum, das jeweils andere Land kennenzulernen, aber auch um die gegenseitige Akzeptanz als Mitglieder Europas. Es gehörte lange Zeit viel Mut dazu, Russland als Teil der europäischen Familie anzuerkennen.

Johann Christoph Gottsched förderte die russische Literatur

Johann Christoph Gottsched auf einem Gemälde von Leonhard Schorer (1744) Quelle: André Kempner

Für viele Aufklärer schien Russland besonders gut geeignet, Pionierarbeit zu leisten. Es wurde als fantastisch großes und weitestgehend unbekanntes Reich gedeutet, gelegen zwischen Europa und Asien wie ein Scharnier. Johann Christoph Gottsched brachte von Leipzig aus deutschen Lesern die russische Literatur nahe in seiner in den 1750er Jahren veröffentlichten Zeitschrift „Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit“.

Auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es regelrecht ein Faible für Russland, als Beispiel dient die Zeitschrift „Russische Bibliothek zur Kenntniß des gegenwärtigen Zustandes der Literatur in Rußland“, die beim renommierten Verleger Johann Friedrich Hartknoch in Sankt Petersburg und Leipzig verlegt wurde. Sächsische Verleger und die Leipziger Messe waren geradezu prädestiniert dafür, zwischen Westeuropa und Russland zu vermitteln.

Michael Lomonosov und das sächsische Freiberg

Michael Lomonosov, der russische Chemiker und Poet, nach dem die Universität in Moskau benannt ist, studierte zunächst im hessischen Marburg und reiste anschließend dorthin, wo er am besten seine Interessen an Chemie und Bergbau befriedigen konnte: 1739/40 zog es ihn nach Freiberg, um sich Kenntnisse über Mineralogie und Hüttenwesen anzueignen. Enge Kontakte zwischen Russland und Freiberg wurden durch Christlieb Gellert, einen der ersten Professoren der neuen Bergakademie, gepflegt, der sich auch in Petersburg aufhielt und Lomonosov kennenlernte.

Nicht nur in Freiberg, sondern auch in anderen deutschen Universitäten wie Göttingen, studierten Russen, vor allem förderte die (damals preußische) Universität Halle/Saale den Transfer. Hier in Halle wurde sogar erstmals Unterricht angeboten, um Russisch zu erlernen. Das war bereits im Wintersemester 1697/98, nur vier Jahre nach ihrer Gründung.

Eine ganze Reihe deutschstämmiger Gelehrter waren an der wissenschaftlichen Akademie in Sankt Petersburg tätig. Die bekannten sind Gerhard Friedrich Müller und August Ludwig Schlözer, Pionier der russischen und ukrainischen Geschichte. Aus Wittenberg stammte der Mediziner Johann Friedrich Erdmann (1778–1846), der an der Universität Kasan lehrte und seine „Beiträge zur Kenntniß des Innern von Rußland“ in den Jahren 1822–1826 in Leipzig publizierte.

Zur Person Unser Autor Martin Peters (ehemals Espenhorst) wurde 1965 in Hannover geboren, wo er heute lebt. Er promovierte über den Historiker, Publizisten und Staatsrechtler August Ludwig von Schlözer (1735–1809). 2001/2002 hatte er einen Lehrauftrag am Historischen Institut der Penn State University in Pennsylvania (USA). Von 2003 bis 2014 war er am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte in Mainz tätig, wo er sich mit der Historischen Friedensforschung der Vormoderne befasste. Er forscht unter anderem zu europäischen Friedensverträgen.

Direkter russischer Einfluss

Für kurze Zeit stand Sachsen unter direktem russischen Einfluss. Nach Ende der napoleonischen Kriege wurde es ein Generalgouvernement, Generalgouverneur wurde 1813 kurzfristig der russische General Nikolai Grigorjewitsch Repnin-Wolkonski (1778–1845), der die Regierungsgeschäfte bis 1814 übernahm, und der sich für die politische Stabilisierung Sachsens einsetzte und Kunst sowie Kultur förderte.

Im Zuge des Wiener Kongresses wurden dann die Dinge neu geordnet, die Verbindungen zwischen Sachsen und Russland wirken fort – bis heute.

Von Martin Peters