Was die Försterin des Jahres vom Thüringer Wald hält

„Also dann, auf nach Amerika!“, sagt Uta Krispin auf einem schmalen Pfad zwischen Bäumen und Dickicht. Dann dreht sie sich so plötzlich um, dass ihre lockigen Haare herumwedeln, und schreitet mit großen Schritten voran. Mitten hinein in die grüne Wildnis des Erfurter Steigers. Bei der Vorstellung etlicher nordamerikanischer „Einwanderer“ im Stadtwald südwestlich der Thüringer Landeshauptstadt kommt sie bald ins Schwärmen. Hickory, Douglasie, Schwarznuss, sie alle kamen aus Übersee und haben hier seit Jahrzehnten ein neues Zuhause gefunden. „Total schön anzusehen ist das im Herbst, wenn sich das Gelb der Hickory-Blätter vom Dunkelrot der amerikanischen Roteiche und dem vergehenden Grün der Eschen und Buchen abhebt“, sagt sie und blickt eine Weile stumm in die Baumkronen. So als sei sie in Gedanken schon ein paar Monate weiter.„Das ist eine Färbung – atemberaubend schön!“

Wissen, wie Wald funktioniert

Das Hemd überm T-Shirt trägt Uta Krispin offen, die Lesebrille am Band um den Hals. „Ohne die geht mir Kleingedrucktes durch die Lappen.“ Die lederne Bauchtasche über der dunklen Jeans fasst nützliche Dinge wie Handy und Autoschlüssel. Fast könnte man die forsche 52-Jährige für eine ambitionierte Spaziergängerin halten, von ihren schweren Arbeitsschuhen mal abgesehen. Doch Uta Krispin ist beruflich im Wald unterwegs. Als Försterin hat sie im 1200 Quadratmeter großen Erfurter Revier den Hut auf. Der Wald ist ihr Ding. Und weil sie ihren Job nicht nur gern, sondern auch besonders gut erledigt, wird sie in diesem Jahr als Försterin des Jahres mit dem Deutschen Waldpreis geehrt.

Uta Krispin zeigt Nüsse des Hickory-Baumes, der sich seit Jahrzehnten bei Erfurt fortpflanzt. Quelle: Winfried Mahr

„Die dynamische Försterin stellt sich erfolgreich der Herausforderung, den Wald zu pflegen und gleichzeitig viele interessierte Besucher im Wald zu haben“, heißt es zur Begründung der Expertenjury von Forstpraxis.de, wo sich Uta Krispin auch beim Online-Voting klar gegen ihre männlichen Försterkollegen aus anderen Bundesländern durchsetzen konnte. „Sie begleitet Menschen aller Altersklassen, die wissen wollen, wie so ein Wald ,funktioniert’ – und das macht sie gut“, lobt die Jury.

Viel Zeit und Geduld nötig

Die so Gepriesene freut sich über die bundesweite Anerkennung, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen. „Es gibt so viele tolle Kollegen und kluge Köpfe, die sich für den Wald von heute und von morgen engagieren, dass mir diese besondere Aufmerksamkeit schon ein wenig suspekt ist.“ Seit mittlerweile 15 Jahren kümmert sie sich um den Steiger, dessen Name vom steilen Gefälle herrührt. „Dass dieser Wald relativ gesund ist und so gut zum Standort passt, ist nicht allein mein Verdienst.“

Försterin Uta Krispin erklärt die Holzmengenberechnung. Gefällt wird nur, was anderen Bäumen im Weg steht. Quelle: Winfried Mahr

Die vielen Eichen hätten schon vor reichlich 200 Jahren die Preußen eingeführt. Mit Esche, Buche, Linde, Ahorn und den „Amerikanern“ seien die Bestände inzwischen so alt und stabil, dass sie sich ausschließlich selbst verjüngen. Die Hickory-Bäume haben sich so gut eingelebt, dass ihre Nüsse an der landeseigene Baumschule gezogen und für andere Reviere empfohlen werden. Der ortsansässige Verschönerungsverein ließ Rastplätze, Schutzhütten und Sichtschneisen anlegen, damit Ausflügler auch die schöne Aussicht auf Erfurt, die „Drei Gleichen“ und den Thüringer Wald genießen können.

„Ich habe hier ein wahnsinnig schönes Erbe übernommen, das ich eine Weile hegen und begleiten darf“, beschreibt sie ihre Rolle als Försterin. Große und kleine, junge und alte Laub- und Nadelbäume seien bestens durchmischt. „Hier wächst der Wald schon, wie ihn die meisten anstreben.“ Wer von ihren Forstkollegen dagegen Tausende Hektar Fichte oder Kiefer im Bestand habe, stehe beim klimagerechten Waldumbau vor wesentlich größeren Herausforderungen. Eines sei ihr allerdings klar geworden: „Waldbau braucht viel Zeit und Geduld. Wer die nicht hat, sollte sich was anderes suchen.“

Karrierestart in der Dübener Heide

Den Forstberuf hat Uta Krispin von der Pike auf gelernt. „Ich wollte nach der Schule nicht studieren, sondern gleich was Handfestes arbeiten.“ Ein Praktikum im Stall brachte bald die Erkenntnis, dass die Arbeitszeiten im Melkrhythmus nicht mit ihrem Biorhythmus kompatibel waren. Da sie ihren Vater damals schon ein paar Mal auf der Jagd begleitet hatte, war ihr der Wald durchaus vertraut. Also begann sie eine Lehre als Forstfacharbeiterin/Mechanisatorin in der Dübener Heide. „Das hat mir damals viel Freude bereitet“, erinnert sie sich. „Meine Selbstständigkeit habe ich mir größtenteils während der Lehre im Internat angeeignet.“

Gute Aussicht: Durch die Steillage südlich des Flusses Gera hat die Revierförsterin einen tollen Ausblick auf Erfurt. Quelle: Winfried Mahr

Danach folgten zwei Jahre Forstarbeit, ehe sie sich doch für ein Studium in Schwarzburg im thüringischen Schwarzatal entschloss. 1993 übernahm die junge Frau ihr erstes Forstrevier. Von nadelnden Monokulturen und Kahlschlägen wie zu DDR-Zeiten ist längst keine Rede mehr. „Wir holen nur noch raus, was einem gesunden Baumwachstum im Wege steht“, sagt sie. Damit schwere Forstmaschinen den Waldboden nicht unnötig ruinieren, werden im Steiger auch Pferde zum Rücken der Stämme eingesetzt. „Heute wird die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes immer wichtiger.“

Bäume reden nicht viel

Ihre Waldführungen sind gut besucht. „Je mehr Dürren, Stürme, Brände und Schädlinge den einheimischen Wäldern zusetzen, desto mehr Leute sorgen sich um die heimische Natur“, so ihr Eindruck. Manche Kollegen sehen die erst seit 25 Jahren aufgekommene Waldpädagogik als eher lästige Nebensache an. „Mich begeistert es, hin und wieder mit interessierten Kindern oder Erwachsenen darüber ins Gespräch zu kommen, was wir am Wald haben und was wir vorhaben.“ Dieser Austausch sei ihr wichtig. „Sonst habe ich meist Bäume um mich, und die reden nicht viel.“

Allerdings treffen im Steiger wegen der Stadtnähe unterschiedlichste Interessen aufeinander. Mountainbiker bauen illegale Schanzen, beim Picknick wird gegrillt und haufenweise Abfall liegen gelassen. Warnungen bei Fällarbeiten oder bei Jagden werden missachtet. Und freilaufende Hunde im Wald sind sowieso ein Dauerbrenner. „Jahrein jahraus die gleichen Verstöße: Das nervt manchmal“, gibt die Revierförsterin zu. Dann macht sie klare Ansagen. Den Quittungsblock für Bußgelder lässt sie meist im Auto.

Transatlantischer Austausch geht weiter

Ehrenamtlich arbeitet Uta Krispin im Förderverein für das denkmalgeschützte Forsthaus Willrode mit, wo Kulturveranstaltungen und Konzerte stattfinden und wo sie den kleinen, aber feinen Wildladen betreibt. “Alles frisch aus den Thüringer Wäldern“, betont sie und telefoniert schon wieder, wer die zwei erlegten Hirsche aus Oberhof zerlegen und im Kühlwagen herholen kann.

Uta Krispin im Wildladen des Forstamtes. Neben Fleisch und Wurst aus den Wäldern gibt es auch edle Tropfen aus der Region. Quelle: Winfried Mahr

Neben alledem und nicht zuletzt hat die Powerfrau auch noch drei Kinder großgezogen, überwiegend allein, wie sie selbst sagt. „Die sind im Wald mit aufgewachsen“, sagt die Försterin und lächelt bei dem Gedanken. „Kinder, wie die Zeit vergeht ...!“ Naturverbunden seien ihre beiden Töchter und der Sohn immer noch, versichert sie. Aber beruflich haben ganz andere Wege eingeschlagen. „Mein Großer ist IT-Experte und vor Jahren nach Amerika ausgewandert“, sagt sie. „Vielleicht bleibt er für immer dort.“ Und darf damit als Krispins familiärer Beitrag zum transatlantischen Austausch gelten.

