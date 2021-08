Was hat der Afghanistan-Einsatz gebracht? Das ist die Meinung der LVZ-Leser

Leipzig

In einem rasanten Vormarsch haben die radikalislamischen Taliban-Rebellen nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte Afghanistan und seine Hauptstadt Kabul nahezu widerstandlos erobert. Die dramatischen Bilder, die zeigen, wie Menschen nach der Machtübernahme verzweifelt versuchen, an Bord von Flugzeugen zu gelangen, gingen um die Welt. Was ist schiefgelaufen am Hindukusch? Die LVZ-Leserschaft diskutiert hitzig zu dem Thema.

Kalifat wird Keimzelle neuer Terroraktionen

Manche Bilder aus Afghanistan erinnern deutlich an die Botschaftsevakuierung in Saigon am Ende des Vietnamkriegs 1975. Auch wenn Joe Biden das abstreiten möchte. Was ist da passiert und wieso konnte es dazu kommen? Wir haben doch Milliarden an Steuergeldern an dieses Land überwiesen, haben unterstützt, aufgebaut und sogar Soldaten dorthin geschickt. Begründet wurde es uns immer damit, dass „Deutschland am Hindukusch verteidigt wird.“Unser Geld ist offensichtlich futsch, verbraucht, verpufft und ausgegeben. Wofür wurden unsere Soldaten, die ihr Leben und ihre Gesundheit dort aufs Spiel gesetzt und teilweise verloren haben, dorthin geschickt?

Die Politik wird uns Antworten geben müssen über ihre miserable Strategie in dieser Region. Momentan wirkt sie aber in Gestalt ihres Repräsentanten, des Außenministers Heiko Maas, eher hilflos und lächerlich. Eines ist klar. Diese fanatischen Islamisten werden ein neues Kalifat ausrufen und dieses wird die Keimzelle neuer Terroraktionen sein, unter denen die europäischen Staaten und sicher auch die USA in den nächsten Jahren zu leiden haben. Es werden unschuldige Menschen in großer Zahl sterben, in Afghanistan und weltweit. Eine neue Flüchtlingswelle ist zu erwarten und neue Belastungen kommen auf uns deutsche und europäische Steuerzahler zu. (Robert Kusch, 04319 Leipzig)

Alarmglocken hätten früher schrillen müssen

Verfolgt man die Nachrichten im TV und die dazugehörigen Bilder, was sich gegenwärtig in Afghanistan abspielt, kommt einem das Grauen. Schon mit der Ankündigung der amerikanischen Regierung, ihr Militär aus dem Land abzuziehen, hätten bei unserer Regierung schon die Alarmglocken angehen müssen. Aber man hatte wieder einmal gedacht,wie bei allen Problemen, so schlimm wird’s schon nicht werden. Hatte man geglaubt, die Taliban nehmen sich Zeit? Unsere Politiker haben nur eines im Sinn, wenn sie sich gerade mal nicht streiten: Wer wird nächster Kanzler. Was aus den dort verbliebenen Menschen, die in der Botschaft, die für Deutschland gearbeitet haben wird, ist ihnen offensichtlich egal. (Martina Zwicker, 04316 Leipzig)

Militäreinsatz war verlustreich und teuer

Mit dem Abzug aus Afghanistan endet der verlustreichste und teuerste Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr. 59 deutsche Soldaten bezahlten das 20-jährige „Projekt“ mit ihrem Leben. Hinzu kommen die verstümmelten und traumatisierten Heimkehrer. Etwa zwölf Milliarden Euro an Steuergeld kostete allein unser Land der militärische Einsatz. Die indirekten Kosten (unter anderem Gehälter der Soldaten, medizinische Versorgung, Anschaffung/Verschleiß des eingesetzten militärischen Gerätes) und dir erheblichen Milliardenzuschüsse für den zivilen Aufbau des Landes treiben diesen Betrag noch deutlich in die Höhe. Diese deutsche Summe ist ein Schnäppchen, wenn man die Kosten für die USA beziffert. (André Kamm, 04779 Wermsdorf)

Nur die Waffenhändler haben profitiert

Vor 20 Jahren erfolgte der Vergeltungsschlag der USA für die Terror- Anschläge am 11. September 2001. In den nachfolgenden Jahren wollten die Westmächte eine Demokratie in Afghanistan im Sinne der westlichen Demokratie aufbauen. Alles was in diesen Jahren geschah, war sinnloser Kampf ohne zählbaren Erfolg. Die Kosten: Tausende Tote (darunter auch 59 Deutsche), zerstörte Städte und Landschaften, Milliarden an Geldern zur Unterstützung der Afghanen (fraglich sind die Empfänger) und nun? Die afghanische Bevölkerung jubelt den Taliban zu, die Besatzer räumen hektisch das Land und wir glauben, mit unserer Teilnahme alles richtig gemacht zu haben. Das einzige Plus verbuchen die Waffen-Lieferanten und deren Industrie. Herr Maas ist vielleicht für den zu späten Rückzug der deutschen Bürger verantwortlich, aber die Hauptverantwortung tragen die im Bundestag, welche den Einsatz der deutschen Soldaten 2009 und die jährlichen Mandate bestätigt haben. (Jürgen Haase via E-Mail)

Rettungsaktion von Ortskräften kam zu spät

Die jetzt eingeleitete Rettungsaktion von deutschen Staatsbürgern, die in Afghanistan lebten sowie von Ortskräften, welche die Bundeswehr während ihrer Anwesenheit im Land unterstützten, kommt viel zu spät. Jeder Bürger der BRD war sich bewusst, was der Abzug der internationalen Streitkräfte mit sich bringt. Das deutsche Innen- sowie Außenministerium haben mit ihrer Hinhaltepolitik total versagt. Jetzt soll mit der Bundeswehr und Spezialkräften, ohne Mandat des Bundestages, die längst überfällige Rettung speziell der Ortskräfte mit ihren Familien ohne Prüfung der Personalien erfolgen. Hier beweist sich erneut der deutsche Bürokratismus. (Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Nachbarländer sollten Flüchtlinge aufnehmen

Ortskräfte, Oppositionelle und andere, die mit den westlichen Ländern zusammengearbeitet haben, aus dem Land zu holen ist, eine goldrichtige Entscheidung. Sie aber nach Deutschland oder Europa zu bringen, ist falsch! Sie kommen mit unserem kapitalistischen System mit all seinen Werten nicht klar. Sie sind also überhaupt nicht in der Lage, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Deshalb werden sie auch mehrheitlich keine dringend benötigten Arbeitskräfte für unser Land werden und liegen somit wieder nur dem Steuerzahler auf der Tasche.

Unabhängig davon, sind wir als Gesellschaft überhaupt nicht fähig, all diese Menschen in Sprache, in geselllschaftlichen Werten, Schul- und Berufsbildung zu schulen, damit sie dann vollwertige und anerkannte Mitglieder in unserer Gesellschaft werden können. Deshalb sollte die Politik mit islamisch geprägten Nachbarländern, mit den gleichen Volksgruppen, nach Lösungen suchen, wie wir dort mit finanzieller Hilfe für das Land und langfristiger Hilfe für die Flüchtlinge, zum Aufbau einer neuen Existenz in einer neuen Heimat, beitragen können. (Klaus Siebeneichner, per E-Mail)

Wichtige Ämter brauchen fähige Köpfe

Danke für Ihren Leitartikel, Frau Kristina Dunz, in dem Sie sehr gut die Misere beschreiben, in der sich die westliche Welt nach dem Desaster in Afghanistan befindet. Ja, der Glaube an unsere Führungsköpfe hat stark gelitten, ist zu großen Teilen verloren gegangen. „Wir haben es nicht gewusst“, „Wir hatten keine Ahnung“, „Wir sind überrascht“ und andere kleinlaute Bekenntnisse beleidigen jeden halbwegs logisch denkenden Bürger dieses Landes. Warum werden wichtige Ämter nicht mit fähigen Köpfen besetzt, die Ahnung haben, die weitsichtig sind, internationale und militärische Trends erkennen und bewerten können? Die Katastrophe und das Leid in diesem Land haben unsere Politiker persönlich mit zu verantworten. (Roland Kalke, per E-Mail 04838 Hohenprießnitz)

Afghanen kämpfen nicht gegen Afghanen

Nun ist das Wehklagen über die Ereignisse in Afghanistan groß. Dabei hätte man wissen können, ja, wissen müssen, dass keine ausländische Macht der Welt die politisch- gesellschaftlichen Verhältnisse in einem anderen Land ändern kann, nicht in der Lage ist, einem wirtschaftlich und politisch rückständigen Land eine moderne, politische Struktur zu vermitteln. Jedes Land, jedes Volk kann seine gesellschaftlichen Verhältnisse nur aus eigenem Antrieb, mit eigenen gesellschaftspolitischen Einsichten und Einstellungen entwickeln. Kein Volk lässt sich fremde politische Verhältnisse verordnen oder gar aufzwingen.

Die Russen haben es nicht gekonnt, aber wir, der Westen, wollte es können. Dabei war es seit vielen Jahren absehbar. Nur die Politiker wollten es nicht wahrhaben. Der Rückzug des Westens kommt spät, zu spät, aber er war unbedingt erforderlich. Unsere Politiker wundern sich, dass die afghanische Armee nicht den Staat gegen die Taliban verteidigt hat. Da gibt es nichts zu wundern. Afghanen kämpfen nicht gegen Afghanen, auch sie werden die ausländischen Soldaten als unerwünscht in ihrem Land gesehen haben, die die Interessen der Westmächte, aber nicht die ihres eigenen Landes vertreten wollten. (Wolfgang Fraude, 04107 Leipzig)

Was haben die Geheimdienste getan?

Die Lage in Afghanistan wurde von allen Geheimdiensten falsch eingeschätzt? Wer soll das denn glauben? Was haben Nachrichtendienste und Geheimdienste denn 20 Jahre lang in Afghanistan getan? Nicht bemerkt, wie sich die Taliban vernetzen und erstarken? Mit Sicherheit war bekannt, dass sich mit den Taliban am Hindukusch eine militärische Kraft aufbaut und mit Bestimmtheit wurde dies der Politik auch gemeldet. Aber die gesamte Politik des Westens wollte nach 20 Jahren erfolglosen Kampfes gegen die seit Jahrzehnten kampfgewohnten Taliban nur noch raus um jeden Preis. (Gernot Rink, via Facebook)

Keine Chance auf Demokratie

Norbert Rötgen (CDU) hat doch ins Spiel gebracht, dass man noch mal, zumindest einen kurzfristigen Militäreinsatz in Afghanistan machen sollte, um die Taliban zurückzudrängen. Und was sollte das bringen? Wenn dann die westlichen Streitkräfte wieder das Land verlassen, dann geht das wieder von vorne los, mit dem Vormarsch der Taliban. Mir scheint, als wenn dieses Land einfach verloren ist. Keine dauerhafte Chance auf Demokratie und Menschenrechte. Mir tun bloß die Menschen dort leid, die nicht so leben wollen, wie es die Taliban wollen, und die Frauen, die unterdrückt werden. (Martin Haberkorn, via Facebook)

