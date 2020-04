Was ist eigentlich die Leopoldina?

Halle

Eine Expertise der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zur Corona-Krise wird am Mittwoch die Basis für eine virtuelle Konferenz zwischen Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Ministerpräsidenten der Bundesländer bilden. Sachsen-Anhalts Landeschef Reiner Haseloff ( CDU) bezeichnete das am Montag veröffentlichte 19-seitige Schreiben der in Halle angesiedelten Akademie als die bisher fundierteste und plausibelste wissenschaftliche Handlungsempfehlung zur Corona-Krise. Das Papier mit dem Titel „ Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden“ beschreibt Strategien, die zu einer schrittweisen Rückkehr in die gesellschaftliche Normalität beitragen können.

26 Experten empfehlen

„Die Empfehlungen wurden über Ostern von 26 Experten während einer gemeinsamen Video-Konferenz erarbeitet“, machte am Dienstag Johannes Fritsch, Leiter der Leopoldina-Geschäftsstelle des Gemeinsamen Ausschusses zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung, gegenüber der LVZ deutlich. Da alle Ratschläge die Bundesregierung und die Situation in Deutschland betreffen, bestand das Gremium ausschließlich aus Experten aus dem deutschsprachigen Raum – 24 Männer und zwei Frauen. „Angesichts der global wirkenden Pandemie gab es zuvor auch Informationsgespräche mit ausländischen Wissenschaftlern u. a. aus Italien, Israel und Südkorea.“

Diese dritte Stellungnahme der Leopoldina ergänzt zwei Papiere zu gesundheitspolitischen Fragen im Umgang mit der Pandemie vom 3. April und vom 21. März. Den Verlauf der Pandemie wird die Expertenrunde weiter aufmerksam und aktiv begleiten, eine weitere Stellungnahme sei zu gegebener Zeit sei zu erwarten, betonte Johannes Fritsch.

150 schriftliche Stellungnahmen

Seit der Ernennung zur Nationalakademie am 14. Juli 2008 gilt die Leopoldina als Nummer eins in der wissenschaftlichen Politikberatung der Bundesregierung. Ausschlaggebend dafür ist die breitgefächerte Kompetenz ihrer rund 1500 Mitglieder aus 30 Ländern. In den vergangenen zwölf Jahren veröffentlichten Ausschüsse rund 150 schriftliche Stellungnahmen, Empfehlungen und Diskussionspapiere, u. a. zu Fragen des Klimaschutzes und der Energieversorgung.

Seit 1878 befindet sich der Standort der Leopoldina in Halle, Hauptsitz seit 2012 das „ Weiße Haus“ auf dem Jägerberg nahe der Moritzburg. Gegründet 1652 in Schweinfurth als unabhängige Gelehrtengesellschaft ist die Einrichtung heute die älteste ununterbrochen existierende Akademie der Welt. Ihre Bezeichnung trägt sie seit der Anerkennung durch Kaiser Leopold I. (1640–1705). Vom Namensgeber erhielt die Akademie u. a. das Privileg der völligen Zensurfreiheit für Veröffentlichungen. In ihrer langen Geschichte wurden mehr als 7000 Persönlichkeiten aufgenommen, darunter Johann Wolfgang von Goethe, Charles Darwin, Max Planck und Albert Einstein.

