Leipzig

Der Corona-Impfstoff ist immer noch ein rares und dementsprechend wertvolles Gut. Alle zuständigen mobilen Impftruppen und Impfzentren versuchen deshalb, eine Verschwendung der Dosen so gut es geht zu vermeiden.

Carola Schobeleiter und ihr Ehemann sind über 70 und gehören damit zur zweiten priorisierten Impfgruppe. Sie fragen sich, ob es im Fall von spontanen Absagen eine Nachrückerliste gibt, von der sie profitieren könnten.

Sie schreibt dazu: „Wir sind flexibel und könnten umgehend davon Gebrauch machen. Unser Enkelkind in Wien haben wir seit August vergangenen Jahres nicht gesehen und wir befürchten, dass man in viele Länder nur noch mit einem Impfnachweis einreisen kann.“

Nachrücker vor allem aus kritischer Infrastruktur

Eine (Nachrücker-)liste in den Impfzentren führt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), in Zusammenarbeit mit den Kommunen und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), momentan lediglich für Institutionen, die sehr kurzfristige Impftermine möglich machen können und zur kritischen Infrastruktur gehören.

Dazu zählen zum Beispiel Rettungsdienste, medizinisches und zahnärztliches Personal oder Bereitschaftsärzte. „Das Impfzentrum in Annaberg-Buchholz ist derzeit das einizige im Freistaat, das eine Impfliste mit Privatpersonen führt“, erklärt die Pressestelle des DRK auf Nachfrage.

Aber auch dort würden Frau Schobeleiter und ihr Mann nicht auf der Nachrückerliste landen. Warum? Sie gehören nicht zu den aktuell priorisierten Gruppen. Das zusätzliche Impfangebot, das das Land Sachsen durch den Einsatz des Astrazeneca-Impfstoffes unterbreitet, richtet sich ausschließlich an Personen zwischen 18 und 64 Jahren, darunter Kitapersonal und Grundschulpädagogen.

Kurze Haltbarkeit bereits aufgezogener Impfstoffe

Der Grund für die Eile bei geplatzten Terminen: Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind aufgrund ihrer hohen Lageransprüche nur begrenzt haltbar. Ist das Vakzin einmal aufgetaut, muss der Impfstoff innerhalb von fünf Tagen verbraucht werden – rein logistisch zunächst kein unlösbares Problem, denn der Impfstoff kann wieder zurück in die Kühlung. Auswirkungen auf die Terminorganisation der kommende Tage hat das Ganze trotzdem. Sollte der Impfstoff bereits in der Spritze aufgezogen worden sein, ist es notwendig, die Dosis noch am selben Tag zu verimpfen.

Von Lisa Schliep